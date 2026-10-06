México

EEUU puede participar en academia policial en Querétaro, pero siguiendo las reglas: Sheinbaum explica marco legal para colaboración

Sheinbaum recordó los pasos a seguir para que una academia internacional con apoyo de instituciones de Estados Unidos sea autorizada de manera formal

La mandataria nacional señaló que la Academia Policial Internacional de Querétaro no está autorizada.
La mandataria nacional señaló que la Academia Policial Internacional de Querétaro no está autorizada.
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Luego de que el pasado lunes, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionara al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, por un acto institucional en el que colocaron la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial en dicha entidad sin la autorización ni la presencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni del Gabinete de Seguridad, este martes, durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional volvió a tocar el tema tras el cuestionamiento de un periodista.

A la presidenta de México se le preguntó si dicha academia contaba o no con la autorización para operar, a lo que explicó cómo era el procedimiento.

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“Si una entidad, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Yucatán quiere tener alguna participación en sus academias de una institución internacional, academias de policía, estamos hablando del tema de Seguridad, hay otros temas donde no se requiere autorización si es un intercambio cultural, si están hermanadas dos ciudades, Ciudad de México con alguna ciudad del mundo, temas culturales, en realidad puede participar Relaciones Exteriores o no, pero cuando se trata del tema de seguridad hay un procedimiento”, dijo la presidenta.

Recordó que en el Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se menciona que la Presidenta de México dirige la política exterior y celebra tratados con aprobación del Senado. También señaló el Artículo 117, en el que se señala que los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras.

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Mencionó también la Ley de Seguridad Nacional, de los artículos 68 al 70, donde se señala que la cooperación bilateral en seguridad la suscribe el Estado mexicano y los agentes extranjeros y reuniones con servidores públicos estatales están sujetas a controles y autorización.

Sheinbaum detalla el procedimiento legal para academias de seguridad con Estados Unidos

La presidenta cuestiona la primera piedra de una academia policial en Querétaro sin autorización federal

9
Proyectos de cooperación Querétaro-EU aprobados
$4.6M
Monto del proyecto de seguridad ciudadana
2021–2026
Periodo de registro de proyectos
0
Autorizaciones para la nueva academia

Procedimiento legal para recibir cooperación extranjera en seguridad

Haz clic en cada etapa del proceso. La etapa marcada en rojo es la que, según Sheinbaum, no se siguió en Querétaro.

El marco jurídico citado por la presidenta

Proyectos de cooperación aprobados para Querétaro

0
proyectos de cooperación con agencias de Estados Unidos (dic 2021 - oct 2026)
8
Fiscalía General del Estado
1
Seguridad Ciudadana
La academia internacional de capacitación policial cuya primera piedra se colocó no figura entre estos nueve proyectos aprobados.
Fuente: conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

También dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostiene que las entidades federativas y los municipios carecen de personalidad jurídica internacional para representar a la nación y que los convenios de cooperación técnica, capacitación, seguridad o intercambio con gobiernos extranjeros requieren autorización del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en su caso, aprobación del Senado.

Además, recordó a la Convención de Viena, que dice que la relación entre Estados se conduce por los gobiernos encargados de la política exterior, no por autoridades locales.

Esos puntos los dijo en referencia a la base jurídica, pero también señaló el procedimiento para que los gobiernos de los estados puedan recibir apoyos o cooperación en materia de seguridad por parte de gobiernos extranjeros:

  • Gobiernos del Estado: Solicita, conforme a convenio o Programa en materia de seguridad que haya suscrito el Estado mexicano. A la presidenta de México a través de la SRE.
  • Secretaría de Relaciones Exteriores: Solicita opiniones a las dependencias que integran el GANSEG. (La SRE, Defensa, Marina, SSPC y CNI).
  • Grupo Alto Nivel de Seguridad: Aprobación del proyecto. En sesión presencial, como órgano auxiliar del CSN (sesiona mensualmente).
  • Secretaría de Relaciones Exteriores: Emite el Dictamen de Procedencia, comunica al Gobierno del estado, registra el proyecto y da seguimiento al proceso de implementación. El Gobierno del estado debe rendir un informe a la SRE.

“Esto es lo legal, Constitución, incluso tratados internacionales y la operacionalización de un procedimiento con una entidad de la República que tiene que pasar necesariamente por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) y por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hasta el momento, de diciembre de 2021, hasta el 4 de octubre de 2026 se identificaron nueve proyectos de cooperación entre el Gobierno del Estado de Querétaro con agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos, nueve proyectos identificados y aprobados por GANSEG de los que ocho son proyectos para la Fiscalía General del Estado y un proyecto para la Secretaría de Seguridad Ciudadana por un monto de 4.6 millones de pesos” dijo la presidenta de México.

Gobenador Mauricio Kuri y embajador Ronald Johnson al colocar primera piedra en academia policial. (Facebook: Gobierno de Querétaro)
Gobenador Mauricio Kuri y embajador Ronald Johnson al colocar primera piedra en academia policial. (Facebook: Gobierno de Querétaro)

Señaló que en dichos proyectos no está la academia de la que se puso la primera piedra y expuso que le interesaba mucho el tema, porque ayer se filtró un documento en el que se invitó a la SRE y le hicieron participe que el Embajador iba a ir a un evento, sin embargo, no dice sobre la autorización de una academia en la que van a participar las agencias de EEUU.

Sobre esto último, se sabe porque lo dijo el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro en el evento.

Sheinbaum señaló que lo único que se le pedía al gobierno de Querétaro es que siguiera los procedimientos y que pregunte a la SRE, que solicite su autorización si va a recibir apoyo del Gobierno de EEUU que solicite su autorización al grupo de Alto Nivel, porque así lo dicta la ley.

“Lo que pedimos a los Gobernadores de los estados, al embajador y al Gobierno de los Estados Unidos es que se cumplan las leyes mexicanas, para todo lo que tenga que ver con la cooperación internacional, por eso fue que ayer mencioné el tema, porque para esta academia internacional que ellos mismos dicen, para los temas además de narcotráfico, temas que son del fuero federal, pueden tener esta academia internacional, sí, bajo qué condiciones puede tener su participación las agencias de los Estados Unidos, bajo autorización del Grupo de Alto Nivel y de la Secretaría de Relaciones Exteriores si consideran que está en el marco de nuestra Constitución”.

Dijo que no estaba en contra del apoyo internacional, pero hay que cumplir con la ley y reafirmó que no se cuenta con una autorización formal para la creación de esta academia.

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