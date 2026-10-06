Gobierno no subirá impuesto al alcohol pese a alertas sanitarias por consumo: colectivos acusan retroceso legislativo

Entre las divisiones con mayores alzas destacó Bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento de 0,94%. Foto: Cocina Delirante

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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas alcohólicas para 2026, a pesar de la iniciativa que presentó el diputado del PT, Francisco Javier Guízar Macías, para sustituir el actual esquema y el llamado de organziaciones sociales a mantener una carga fiscal que contribuya a reducir daños asociados con el consumo de alcohol.

Durante la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, realizada en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que la Ley de Ingresos para 2026 conserva el modelo aprobado en 2025.

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“No tenemos pensado modificarlo. O sea, así como se aprobó en el 2025, viene igual en la ley de ingresos. No, no hay ningún cambio”, dijo en Palacio Nacional.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la iniciativa del PT fuera descartada, respondió que la revisión correspondería, en su caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud.

“Pues tendría que en todo caso revisarlo Hacienda y Salud, pero por lo pronto no, no pretendemos ningún cambio del que ya se hizo en el 2025 para el 2026″, concluyó.

Iniciativa podría reducir costo de alcohol, alerta ONG

La organización Salud Justa Mx rechazó la iniciativa para reformar, adicionar y derogar disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de alcohol, al sostener que la propuesta planteaba cuotas que podrían reducir o distorsionar la carga tributaria real sobre las bebidas alcohólicas.

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En un comunicado, también reconoció que la transición de un modelo ad valorem a uno ad quantum requería revisión, aunque cuestionó que el proyecto suavizara la carga fiscal o disminuyera tasas.

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, señaló que las propuestas promovidas en la Cámara de Diputados habrían considerado opiniones de la industria alcoholera, sin integrar a organizaciones civiles, universidades e institutos de investigación dedicados a la salud pública.

“Lamentamos que, para la elaboración de las propuestas impulsadas en la Cámara de Diputados, específicamente las que buscan sustituir o modificar el esquema actual tributario, solo hayan incorporado las opiniones de la industria del alcohol y no de la sociedad civil, universidades, institutos de investigación y otras organizaciones que trabajan por la salud pública y que son libres de conflicto de interés”, expresó.

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Pide mantener el efecto disuasivo del impuesto

Salud Justa Mx indicó que el consumo de alcohol está asociado con mortalidad, violencia, lesiones y enfermedades crónicas. También señaló que los daños derivados de su consumo representan 2.1% del Producto Interno Bruto, sin precisar en el comunicado la metodología empleada para esa estimación.

La organización atribuyó a la Organización Mundial de la Salud la postura de que los impuestos a las bebidas alcohólicas y su actualización periódica constituyen una medida para disminuir el consumo, retrasar la edad de inicio entre jóvenes y reducir costos para la sociedad y el sistema sanitario.

Ochoa sostuvo que una reforma que redujera impuestos o flexibilizara la tributación del alcohol implicaría un retroceso en materia de salud pública. “Los impuestos al alcohol no son solo un mecanismo de recaudación, sino la herramienta de salud pública más poderosa y efectiva para salvar vidas. Reducirlos o alterar su efectividad disuasiva es un grave retroceso”, declaró.

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Salud Justa Mx pidió a las y los integrantes de la LXVI Legislatura mantener una política fiscal orientada a la protección de la salud. La organización informó que seguiría el debate parlamentario y exhortó a los grupos legislativos a no avalar iniciativas que, desde su postura, debilitaran la función disuasiva del IEPS.