México

Cárdenas Palomino se queda en la cárcel, continuará proceso por caso Rápido y Furioso

El exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal cumplió su condena a 5 años de prisión por tortura al hermano de Israel Vallarta

Luis Cárdenas Palomino (Foto: Cuartoscuro)
Luis Cárdenas Palomino se encuentra en prisión desde 2021. (Foto: Cuartoscuro)
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Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, no abandonará la cárcel luego de cumplir su condena a 5 años y 3 meses de prisión por el delito de tortura a Mario Vallarta, hermano de Israel Vallarta, su sobrino y dos personas más por el caso de la banda “Los Zodiaco”.

Esto se debe a que el exfuncionario mantiene otros procesos pendientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), principalmente por su presunta responsabilidad en el delito de omisión para evitar el ingreso de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas en el operativo Rápido y Furioso, efectuado entre 2009 y 2011.

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Y es que su salida del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en Morelos, estaba prevista para realizarse durante las primeras horas de este martes 6 de marzo, pero no se concluyó luego de que las autoridades le iniciaron otro proceso.

Fuentes cercanas al caso explicaron a Infobae México que Cárdenas Palomino mantiene procesos abiertos por causas penales relacionadas con delitos de delincuencia organizada y por su presunta vinculación con grupos delictivos del pasado, por lo que se mantiene bajo prisión preventiva.

Del caso Vallarta a Rápido y Furioso: el historial de Cárdenas Palomino

israel vallarta libertad mexico agosto 01
ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 01AGOSTO2025.- Israel Vallarta Cisneros, recuperó su libertad después de permanecer casi 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social núm. 1 El Altiplano, presunto integrante de “Los Zodiacos”, recuperó su libertad al obtener una sentencia absolutoria, sin lograr probar su responsabilidad en los delitos que le eran imputados, entre ellos delincuencia organizada, secuestro, privación ilegal de la libertad, entre otros. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Además, detallaron que cuenta con otros procesos pendientes por tortura en contra de personas relacionadas en el caso de Los Zodiaco, entre ellos Israel Vallarta Cisneros, quien salió de la cárcel en agosto de 2025 tras permanecer 20 años preso.

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La captura de Vallarta se llevó a cabo en diciembre de 2005, junto a la ciudadana francesa Florance Cassez, en Ciudad de México, por presuntamente liderar la banda de “Los Zodiaco”.

Su detención se efectuó durante un operativo encabezado por elementos de la Agencia de Investigación (AFI), que dirigía Genaro García Luna, y en la que Cárdenas Palomino se desempeñaba como director general de Investigación Policial. La acción fue transmitida en televisión nacional y años más tarde desmentida por los propios funcionarios.

Florence Cassez e Israel Vallarta
La serie sobre el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta llegará a Netflix en agosto de 2022 FOTO: Pedro Marrufo/CUARTOSCURO.COM

Por este caso, Cárdenas Palomino fue sentenciado en agosto de 2025 por un juez federal a 5 años y 3 meses de prisión por tortura en agravio del hermano de Israel Vallarta, su sobrino y dos personas más, luego de que se acreditó que autorizó a sus mandos a “infligir dolores y sufrimientos físicos y psicológicos” a los detenidos.

En un proceso distinto, el exfuncionario mantiene activo un proceso por el caso de Rápido Furioso, realizado durante la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y que tenía planeado rastrear armas a través de un chip por las autoridades, pero esto no se logró y muchas de ellas llegaron a miembros de cárteles mexicanos.

Aunque una jueza en Sonora le dictó auto de libertad en 2024 por falta de elementos en el caso, fue en junio de 2025 que el Tribunal de Apelaciones con residencia en Hermosillo revocó esta decisión y ordenó la reaprehensión de Cárdenas Palomino.

Luis Cárdenas Palomino (Foto: Cuartoscuro)
Luis Cárdenas Palomino (Foto: Cuartoscuro)

Pese a que intentó ampararse contra el auto de formal prisión, el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito de Tijuana le negó la protección y dio por confirmada la orden de reaprehensión.

Cabe señalar que Cárdenas Palomino estaba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cereso) número 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, pero tras la salida de Vallarta en 2025 se reporto su traslado al Ceferepsi de Morelos presuntamente a causa de diversos padecimientos psicológicos que presenta.

Pese a que no saldrá de la cárcel, Mary Sainz, esposa de Israel Vallarta y activista, expresó su descontento tanto por la condena de 5 años de prisión contra el exfuncionario como por el retraso por parte del Segundo Tribunal Colegiado de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, de no resolver el toca penal 707/2025 que presentaron Mario Vallarta y Sergio Cortez Vallarta sobre su inconformidad por la sentencia que le fue impuesta.

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