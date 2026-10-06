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Así funciona el pago del Fondo de Pensiones para el Bienestar: pasos para que los jubilados del IMSS e ISSSTE cobren el aumento

El apoyo no significa un depósito adicional igual para todas las personas jubiladas

El Fondo de Pensiones para el Bienestar permite que algunas personas que tramitan su retiro ante el IMSS o el ISSSTE reciban un complemento para elevar su ingreso mensual (gobierno de México)
El Fondo de Pensiones para el Bienestar permite que algunas personas que tramitan su retiro ante el IMSS o el ISSSTE reciban un complemento para elevar su ingreso mensual (gobierno de México)
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El Fondo de Pensiones para el Bienestar permite que algunas personas que tramitan su retiro ante el IMSS o el ISSSTE reciban un complemento para elevar su ingreso mensual, siempre que cumplan con la edad, régimen de cotización, semanas registradas y límite salarial previstos por el programa.

El apoyo no significa un depósito adicional igual para todas las personas jubiladas. El Fondo cubre la diferencia entre la pensión calculada por la Afore y el salario de referencia de la persona trabajadora, dentro del tope anual que fija la autoridad.

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El Fondo de Pensiones para el Bienestar permite que algunas personas que tramitan su retiro ante el IMSS o el ISSSTE reciban un complemento para elevar su ingreso mensual (gobierno de México)
El Fondo de Pensiones para el Bienestar permite que algunas personas que tramitan su retiro ante el IMSS o el ISSSTE reciban un complemento para elevar su ingreso mensual (gobierno de México)

El mecanismo está destinado a quienes tienen 65 años o más e inician su proceso de jubilación. El esquema incluye a trabajadores afiliados al IMSS desde el 1 de julio de 1997 y a personas servidoras públicas del ISSSTE que permanecen en el régimen de cuentas individuales.

El aumento se determina durante el trámite de pensión

El primer paso consiste en identificar el régimen pensionario bajo el que la persona cotizó. En el caso del IMSS, el Fondo se dirige a quienes se retiran bajo la Ley del Seguro Social de 1997, es decir, el sistema de cuentas individuales administradas por las Afore.

Quienes se pensionan bajo la Ley 73 no entrarían al complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar. La diferencia resulta determinante porque cada régimen tiene reglas distintas para calcular el monto de retiro y reconocer las semanas cotizadas.

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Para el ISSSTE, el beneficio se enfoca en trabajadores adscritos al régimen de cuentas individuales. El mecanismo también considera a quienes comenzaron a cotizar bajo ese sistema a partir de 2007 o se reincorporaron después de un periodo de inactividad.

Un hombre mayor habla por teléfono frente a una mesa con documentos, una calculadora, billetes y los logotipos del IMSS y del ISSSTE.
Un derechohabiente revisa sus documentos financieros y realiza una consulta telefónica sobre los pagos de pensión del IMSS y del ISSSTE en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persona interesada debe comenzar formalmente el trámite de pensión en las ventanillas de atención de su institución. El proceso puede iniciar ante el IMSS, el ISSSTE o Infonavit.

Durante esa solicitud, la institución revisa la edad de la persona, su historial laboral, las semanas de cotización acumuladas, el salario registrado y el régimen bajo el que obtendrá la pensión. El complemento se define a partir de esa evaluación.

Una mujer y un hombre adultos mayores leen documentos en una mesa de madera. Sobre la mesa, dos hojas impresas con los logotipos del IMSS y el ISSSTE.
Una pareja de adultos mayores con fenotipo mexicano revisa documentos relacionados con sus pensiones, con los logotipos del IMSS y el ISSSTE visibles sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto no equivale a un depósito fijo para todos los pensionados

El cálculo parte de la pensión que corresponda a la persona por sus recursos acumulados en la Afore, sus semanas cotizadas y el tipo de retiro elegido. Después se compara con el salario de referencia. Si hay una diferencia y se cumplen las reglas, el Fondo puede cubrir una parte.

La persona jubilada no tendría que presentar una petición independiente para reclamar el complemento. La revisión ocurre dentro del trámite de pensión.

Ilustración en acuarela de una pareja de ancianos en una mesa con una alcancía rosa, monedas y billetes mexicanos, con los logos de IMSS e ISSSTE.
Una pareja de adultos mayores sonríe mientras cuenta billetes de pesos mexicanos, con una alcancía y monedas sobre la mesa, y los logos de IMSS e ISSSTE al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa razón, las personas que están por retirarse deben acudir directamente a las oficinas del IMSS o del ISSSTE y evitar pagos a gestores que ofrezcan tramitar el aumento. La institución debe emitir primero la resolución de pensión y verificar si la persona reúne las condiciones para recibir el complemento.

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