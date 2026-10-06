Ricardo Anaya arremete contra Morena por aumento de deuda pública en México: “Es un nivel de irresponsabilidad brutal”

El senador del PAN Ricardo Anaya Crédito: PAN

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El senador Ricardo Anaya acusó al gobierno de la actual presidenta Claudia Sheinbaum por el incremento en la deuda pública, resultado de diversas decisiones financieras, principalmente por parte del secretario de Hacienda, a quien el PAN pedirá que se corrijan todas las políticas que han contribuido a este aumento.

Siguiendo con su discurso, el funcionario recordó que la responsabilidad de los partidos de oposición es señalar los errores y las desviaciones de la bancada guinda.

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“Por supuesto, ellos, como es su costumbre, lo van a minimizar, lo van a negar. Pero ahí están las cifras. Las cifras son oficiales: 1.7 billones de deuda nueva para solamente pagar intereses de la deuda vieja. Esto es como sacar una nueva tarjeta de crédito y usar todo el saldo de la tarjeta para pagar los intereses, es decir, el pago mínimo de la tarjeta vieja. O sea, es un nivel de irresponsabilidad brutal”, señaló a medios de comunicación.

Asimismo, puntualizó que en tan solo siete años el movimiento de la Cuarta Transformación ha duplicado los adeudos en el país, asegurando que esta cifra es la que se acumuló por 200 años, lo que marca un “nivel de irresponsabilidad y la gravedad de esta deuda”.

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FMI pide a México frenar el aumento de la deuda pública

El FMI pidió el pasado 2 de octubre a las autoridades mexicanas acelerar la consolidación fiscal para frenar el aumento de la deuda pública, cuya proporción respecto al PIB mantendría una trayectoria ascendente en los próximos años. El organismo consideró que el ajuste aplicado en 2026 continúa, aunque a un ritmo menor que el de 2025, y recomendó una política fiscal “más ambiciosa”.

La deuda bruta del sector público alcanzaría 62.1% del PIB en 2026 y subiría a 62.9% en 2027, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. La propuesta presupuestaria para el próximo año contempla una consolidación más gradual que la anunciada previamente.

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El FMI señaló prevé que la economía mexicana crecerá 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo estimó que la economía mexicana crecerá 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027, esta previsión considera una aceleración de las exportaciones hacia Estados Unidos y un efecto limitado del aumento mundial en los precios de la energía.

Ajustes en gasto e ingresos públicos en México

Tras la reducción marcada del déficit durante 2025, el FMI señaló que los esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas avanzan con menor velocidad este año. Por ello, planteó que México debería evaluar un ajuste de mayor alcance para recuperar margen de maniobra en la política fiscal.

La recomendación contempla medidas tanto en materia de gasto como de ingresos, por lo que considera necesario respaldar los planes para ampliar la inversión en infraestructura, aunque también establece salvaguardas adicionales que limiten el diferimiento en el reconocimiento de gastos y la acumulación de pasivos contingentes vinculados con proyectos mixtos.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que la consolidación fiscal continuará de forma gradual en 2026, luego de la disminución significativa del déficit registrada el año anterior. La dependencia describió su estrategia como “ordenada y compatible con el crecimiento económico”. Asimismo, indicó que el Paquete Económico 2027 busca reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público dentro de una trayectoria multianual.