Beca Rita Cetina: ¿quiénes reciben su pago mañana miércoles 8 de octubre?

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La entrega de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre continúa esta semana con depósitos programados de manera escalonada. El calendario establece diferentes fechas para que las familias beneficiarias puedan identificar cuándo corresponde la dispersión de sus recursos de acuerdo con la inicial de su apellido.

Para este periodo, los pagos comenzaron el lunes 5 de octubre y continuarán hasta el viernes 16. La distribución no se realiza de manera general en una sola jornada, sino que sigue un orden establecido para organizar la entrega del apoyo a los beneficiarios de continuidad.

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Este miércoles 8 de octubre será una fecha importante para quienes están esperando el depósito, ya que corresponde a un nuevo grupo dentro del calendario. Por ello, es recomendable revisar la letra asignada antes de acudir a consultar el saldo de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben la Beca Rita Cetina este miércoles 8 de octubre?

De acuerdo con el calendario proporcionado para este periodo, este miércoles 8 de octubre reciben su pago los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra D, E y F. Quienes tengan otra inicial deberán consultar la fecha que corresponde a su grupo antes de considerar que existe algún retraso.

Lunes 5 de octubre: A y B.

Martes 6 de octubre: C.

Miércoles 7 de octubre: D, E y F.

Jueves 8 de octubre: G.

Viernes 9 de octubre: H, I, J, K y L.

Lunes 12 de octubre: M.

Martes 13 de octubre: N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 14 de octubre: R.

Jueves 15 de octubre: S.

Viernes 16 de octubre: T, U, V, W, X, Y y Z.

El esquema permite que los depósitos se realicen de forma progresiva durante varios días. Así, las familias pueden tomar como referencia la inicial correspondiente y evitar confusiones respecto a la fecha en que debe reflejarse el apoyo.

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La distribución comenzó con las letras A y B y seguirá avanzando hasta completar el abecedario el viernes 16 de octubre. En consecuencia, quienes tengan un apellido cuya inicial corresponda a una fecha posterior no deberán esperar el depósito antes del día establecido para su grupo.

¿Cuánto dinero reciben las familias beneficiarias?

Para los estudiantes de secundaria, el apoyo contempla 1,900 pesos por familia durante el periodo correspondiente. Cuando existe más de un alumno de secundaria dentro de la misma familia, se agregan 700 pesos por cada estudiante adicional, por lo que el monto final depende del número de beneficiarios registrados.

Con un estudiante, el apoyo alcanza los 1,900 pesos; para dos alumnos, la cantidad asciende a 2,600 pesos. En el caso de tres estudiantes, la suma llega a 3,300 pesos. El recurso se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y no requiere la intervención de intermediarios.

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El apoyo forma parte de la Beca Rita Cetina, programa dirigido a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas. Durante este periodo de pagos, la entrega señalada corresponde a beneficiarios de continuidad de secundaria, de acuerdo con el calendario proporcionado.

¿Cómo saber si ya depositaron la beca?

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)

Una vez que llegue la fecha correspondiente a cada beneficiario, existen diferentes formas de comprobar si el dinero ya fue depositado. Una de ellas es utilizar el Buscador de Estatus mediante la CURP, herramienta que permite consultar información relacionada con el apoyo.

También se puede revisar el saldo de la tarjeta directamente en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o mediante la aplicación móvil de la institución. De esta manera, las familias pueden confirmar la disponibilidad del recurso sin necesidad de acudir personalmente a una oficina.

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Otra opción es comunicarse al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. También está disponible la línea 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.