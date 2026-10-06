Perrito recibe una vacuna y segundos después “cobra venganza” contra su dueño

La inesperada reacción del pequeño canino causó risas entre los usuarios, quienes aseguraron que el animal había encontrado al culpable de su dolor.

Guardar

Las visitas al veterinario no siempre terminan de la manera que los dueños esperan. Así quedó demostrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que provocó carcajadas entre miles de usuarios, luego de mostrar la peculiar reacción de un pequeño perro después de recibir una vacuna.

La escena ocurrió dentro de un consultorio veterinario y parecía desarrollarse con absoluta normalidad. El lomito se encontraba sobre la mesa de exploración mientras su dueño lo sujetaba para evitar que se moviera durante el procedimiento.

PUBLICIDAD

Frente a ellos, la médica veterinaria preparó la jeringa y realizó la aplicación de la vacuna en cuestión de segundos. Aunque el animal evidentemente se encontraba incómodo, logró permanecer relativamente tranquilo mientras se llevaba a cabo la intervención.

Sin embargo, nadie esperaba lo que sucedería inmediatamente después.

El perro esperó el momento exacto para reaccionar

(Captura de pantalla)

Una vez que terminó la aplicación, el propietario aparentemente pensó que lo más complicado ya había pasado. Por ello, decidió liberar al pequeño canino para que pudiera relajarse.

Pero el perro parecía tener otros planes.

En cuanto quedó libre, el animal se volteó rápidamente hacia su dueño y lanzó una mordida. La reacción fue tan inmediata que el momento terminó convirtiéndose en el elemento principal del video que posteriormente se volvió viral.

PUBLICIDAD

La peculiar escena generó la impresión entre los internautas de que el lomito había identificado a su propio dueño como el responsable del dolor que acababa de experimentar.

En redes sociales, la situación fue tomada principalmente con humor. Muchos usuarios describieron al perro como si hubiera esperado pacientemente a que terminara la vacuna para después “ajustar cuentas” con la persona que lo había sujetado.

La escena incluso provocó que algunos espectadores imaginaran que el animal había pensado que la veterinaria era la responsable, pero finalmente decidió dirigir su reacción hacia quien permaneció junto a él durante todo el procedimiento.

¿El perro realmente quiso vengarse?

(Captura de pantalla)

Aunque el comportamiento puede resultar gracioso desde la perspectiva de quienes observan el video, especialistas en conducta animal han explicado que este tipo de respuestas no deben interpretarse como una muestra de rencor en el sentido humano.

PUBLICIDAD

Un perro sometido a una situación que percibe como amenazante puede experimentar miedo, estrés y una elevada sensibilidad al dolor. Cuando se encuentra en ese estado, una reacción defensiva puede aparecer incluso contra una persona con la que mantiene un vínculo cercano.

Por ello, la mordida del pequeño canino no necesariamente significa que haya querido “castigar” a su dueño. Más bien, pudo tratarse de una respuesta inmediata ante la tensión acumulada durante la visita al consultorio.

Este tipo de situaciones también sirven para recordar a los propietarios que las visitas al veterinario pueden ser experiencias estresantes para las mascotas. Mantener la calma, evitar movimientos bruscos y recurrir posteriormente a estímulos positivos puede ayudar a que el animal no relacione automáticamente el consultorio con una experiencia negativa.

PUBLICIDAD

Las redes sociales hicieron suyo el momento

(Captura de pantalla)

Como suele ocurrir con los videos protagonizados por animales, la reacción del perrito provocó una enorme cantidad de comentarios. Los usuarios encontraron distintas formas de explicar lo ocurrido y algunos incluso bromearon con una supuesta “venganza” contra el dueño.

Entre las respuestas que aparecieron en la publicación destacan:

“Como cuando dicen: ”muerdes la mano que te da de comer”,

“Se le metió el chamuco jajaja”;

“Después de su vacuna ,esa mascota se merece una ida al taquero chino”;

“El perrito dijo ora veras Veterinario te vas a llevar gran recuerdo”

Los comentarios reflejaron el tono humorístico con el que los internautas recibieron las imágenes, especialmente porque la reacción del perro ocurrió prácticamente de manera instantánea.

PUBLICIDAD

El video terminó convirtiéndose en una de esas escenas que generan miles de interpretaciones en redes: mientras algunos vieron a un lomito “rencoroso” que decidió cobrar la factura de la vacuna, otros recordaron que detrás de la escena graciosa existe una reacción provocada probablemente por el estrés y el miedo.

Más allá de las bromas, el episodio deja una lección para los dueños de mascotas: después de una visita médica, es importante permitir que los animales recuperen la calma y asociar la experiencia con estímulos positivos.

Porque, al menos en este caso, el pequeño protagonista dejó claro que la vacuna pudo haber sido aplicada por la veterinaria, pero quien terminó pagando la factura fue el dueño.

PUBLICIDAD