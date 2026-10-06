Quién fue Vilhelm Hammershøi, la referencia visual de Alejandro González Iñárritu para Digger

Tom Cruise asegura que nunca había hecho algo como 'Digger

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Alejandro González Iñárritu buscó en la pintura de Vilhelm Hammershøi la temperatura visual de Digger, la película protagonizada por Tom Cruise que convierte el poder petrolero, la catástrofe climática y la mentira pública en una fábula de grises, habitaciones vacías y color contenido.

La película llega a salas después de un arranque comercial de 20 millones de dólares en su primer fin de semana mundial. La cifra queda lejos de las previsiones de Warner Bros. y abre la discusión sobre una obra que Iñárritu diseñó para incomodar, no para ofrecer respuestas sencillas.

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En Digger, Cruise interpreta a un magnate petrolero cuya operación en los casquetes polares desata un desastre ambiental. La escala del personaje contrasta con la atmósfera que el director mexicano toma de Hammershøi: puertas entreabiertas, muros apagados, luz oblicua y figuras que parecen haber quedado suspendidas antes de pronunciar una palabra.

La referencia no es decorativa. Iñárritu sitúa al danés en el centro de una película sobre el ruido de la propaganda. En los cuadros de Hammershøi, el silencio no equivale a calma. Es una habitación donde algo parece estar por ocurrir.

Iñárritu busca en Hammershøi una atmósfera de colores desaturados

En una conversación con The New York Times, Iñárritu explica que la búsqueda visual de Digger pasó por la obra de Hammershøi.

“Visualmente, está un pintor [danés], Vilhelm Hammershøi: todas las paletas que utilizaba son muy desaturadas; tan solo unos pocos elementos de color en verdad crean una especie de atmósfera onírica”, dice el director al diario estadounidense.

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La frase permite mirar Digger desde otro ángulo. La película no parte de la postal industrial saturada de llamas, pozos y maquinaria. Su mundo se acerca más a la luz fatigada de una casa cerrada, al blanco que no ilumina del todo y al gris que vuelve incierto el contorno de las cosas.

Iñárritu sostiene que la película nació durante la búsqueda de nieve para El renacido. El equipo llegó a Ushuaia en verano porque las locaciones previstas ya no tenían las condiciones heladas que requería el rodaje.

“Porque no había hielo en esos lugares, algo que nunca había pasado en la historia de la región”, recuerda Iñárritu en la entrevista con TNYT.

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Ese desencuentro entre lo que debía estar ahí y lo que ya no estaba atraviesa Digger. La película plantea el cambio climático como una evidencia visible que puede ser negada desde el discurso político, empresarial o mediático. La imagen de un paisaje alterado choca con la palabra que pretende volverlo normal.

El cineasta explica que la historia no busca construir una sátira cómoda. “La película es una película de desastres, pero el desastre somos nosotros”, afirma.

La idea encuentra una forma plástica en los interiores de Hammershøi. Sus cuartos no muestran ruinas, multitudes ni cataclismos. Muestran una tensión más íntima: una silla fuera de lugar, una mujer de espaldas, una puerta abierta hacia otra puerta. El vacío ocupa el espacio de un personaje.

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Iñárritu también habla de la palabra como un instrumento de dominio. El primer título del guion era Blah, Blah, Blah, una alusión a “el arma más peligrosa” de los seres humanos: la lengua.

Director Alejandro G Inarritu attends a premiere for the film Digger in Los Angeles, California, US September 28, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

“El lenguaje puede ser un puente hacia la realidad, pero [también] puede ser un arma para destruirla”, dice el realizador en The New York Times.

En ese punto, Hammershøi ofrece un contrapeso para el cineasta. Frente a un protagonista que habla, negocia, seduce y manipula, sus pinturas conservan el peso de lo no dicho. Cada habitación parece resistirse a la explicación inmediata.

Vilhelm Hammershøi pintó el silencio en los interiores de Copenhague

Vilhelm Hammershøi nació en 1864 y murió en 1916. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Copenhague y después se incorporó a los Talleres Independientes de Tuxen y Krøyer.

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Su obra se aparta de la estridencia. Hammershøi eligió una gama de grises, blancos, negros apagados y marrones tenues. Pintó paredes, ventanas, manteles, puertas, mesas y habitaciones donde la vida doméstica aparece reducida a sus gestos mínimos.

13/02/2026 Imagen: Vilhelm Hammershøi, Interior con mujer al piano, Strandgade 30, 1901. (Detalle). Colección privada CULTURA BRUNO LOPES - MUSEO THYSSEN

“Tengo cariño por las casas y los muebles viejos, por el carácter tranquilo que esos objetos tienen”, decía el artista danés.

Esa declaración ayuda a entender por qué sus imágenes siguen convocando a cineastas. Los objetos de Hammershøi no son utilería. Una puerta blanca puede dividir el cuadro como una amenaza. Un plato sobre una mesa puede sugerir una comida que terminó hace horas. Una ventana deja pasar una luz que no revela todo.

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El pintor volvió más de 60 veces a los interiores de su casa familiar en Copenhague. Allí retrató a su esposa Ida, a su hermana Anna y, en ocasiones, a su madre. Las mujeres suelen aparecer de espaldas o absorbidas por una tarea: leen una carta, permanecen junto a una ventana, caminan de una habitación a otra.

En Ida leyendo una carta, una mujer sostiene un papel frente a una mesa cubierta con mantel blanco. La escena parece sencilla, pero la casa se convierte en el verdadero asunto del cuadro. Las puertas altas, la pared gris, la luz indirecta y el silencio desplazan a la figura humana hacia el fondo.

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Críticos han relacionado su trabajo con los pintores intimistas holandeses. La comparación más frecuente es con Johannes Vermeer, cuyo cuadro Mujer leyendo una carta dialoga con la imagen de Ida en un espacio cerrado, atravesado por la lectura y la luz.

Hammershøi viajó a Holanda en 1887 y recibió influencias de Vermeer y de sus contemporáneos. También suele ubicarse su pintura cerca de James McNeill Whistler y de la tradición de soledades interiores que, años después, desarrollaría Edward Hopper.

Lluvia con sol, lago Gentofte de Vilhelm Hammershøi

La cercanía con Hopper resulta sugerente para el cine. Ambos colocan al espectador ante figuras separadas del mundo, aunque la soledad de Hammershøi no tiene los neones, las cafeterías ni las avenidas estadounidenses. Su territorio es una casa donde el tiempo parece detenido entre dos habitaciones.

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Las habitaciones dialogan con el mundo de Digger

La referencia a Hammershøi llega cuando Digger enfrenta críticas divididas y un resultado débil en taquilla.

La discusión financiera deja en segundo plano una decisión estética poco usual para una producción de esa escala.

Mandatory Credit: Photo by Jonathan Hordle/Shutterstock (778413g) Vilhelm Hammershoi exhibition-Interior of Strandgrade 30 1901 Vilhelm Hammershoi exhibition at the Royal Academy of Arts. London, Britain - 24 Jun 2008

Iñárritu no describe a Hammershøi como una influencia de museo ni como una referencia de prestigio. Lo nombra al hablar de la paleta visual, del tono y de la manera en que unos cuantos colores pueden cargar una imagen.

“Prefiero eso a una recepción tibia”, dice Iñárritu sobre las opiniones polarizadas que genera Digger, en la entrevista con The New York Times.

La frase también podría servir para el pintor danés. Hammershøi no construyó una obra para el golpe de efecto. Pintó habitaciones que exigen detenerse. Sus cuadros no ofrecen una anécdota inmediata; dejan al espectador frente a una pared, una espalda o una puerta que no termina de revelar qué hay detrás.

En Digger, Iñárritu traslada esa espera a una fábula de petróleo, hielo y poder. El protagonista de Cruise ocupa el centro de la pantalla con discursos y excesos, mientras la huella de Hammershøi permanece alrededor: en la luz pálida, en los espacios cerrados y en el color que parece retirarse para dejar que el vacío hable.