Alumnos de escuelas en Tecate se tiran al piso durante ataque entre Cártel de Sinaloa y CJNG

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Un ataque armado sembró terror en dos escuelas de la Nueva Colonia Hindú, en el municipio de Tecate, Baja California, cuando hombres armados a bordo de un Chrysler 300 y una camioneta Cadillac protagonizaron un tiroteo frente a la Telesecundaria #3 Libertadores y el Preescolar Fernando Montes de Oca.

El hecho ocurrió el martes 29 de septiembre de 2026, cerca de las 08:45 horas, y dejó la muerte de Marco Antonio Salceda, alias El Many, presunto pistolero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el marco de la disputa territorial que ese grupo mantiene con el Cártel de Sinaloa (CDS) por el control de la plaza, de acuerdo con una investigación de Zeta.

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Los docentes activaron los protocolos de emergencia y ordenaron a los alumnos tirarse al piso de los salones. Los niños del preescolar huyeron junto con sus padres hacia viviendas cercanas o se resguardaron dentro de los vehículos que los trasladaban.

La alerta también alcanzó al plantel del CECyTE, donde estudiantes y personal docente buscaron refugio en distintos puntos. Minutos después del cese de fuego, los testigos hallaron a escasos metros del plantel un vehículo abandonado con múltiples impactos de bala y manchas de sangre.

La Telesecundaria Libertadores y el Preescolar Fernando Montes de Oca resguardaron a los alumnos

La Fiscalía General del Estado identificó a los implicados como los ocupantes del Chrysler 300, con placas de California 7XSM061, y los tripulantes de la camioneta Cadillac. Ambos vehículos se persiguieron y se dispararon en las calles aledañas a los planteles educativos.

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Dos mujeres fueron detenidas durante una Operativo por los delitos de narco menudeo en San Pablo Tecate. Crédito: Zeta

Un convoy de autoridades municipales, estatales y federales se trasladó 13 kilómetros hasta la Nueva Colonia Hindú en cuanto la frecuencia de radio reportó la balacera. El número de unidades se duplicó en el trayecto por la cercanía del tiroteo con los centros escolares.

Cuando la fuerza policial llegó a la zona, el enfrentamiento ya había cesado. En la vía pública quedó el cuerpo sin vida de un hombre con más de 30 impactos de armas de grueso calibre, entre ellas fusiles AK-47 y AR-15, según reportó Zeta.

Marco Antonio Salceda, alias El Many, murió con más de 30 disparos en Nueva Colonia Hindú

Integrantes de las Mesas de Seguridad identificaron al hombre como Marco Antonio Salceda, alias El Many, pistolero del CJNG con operatividad en la Nueva Colonia Hindú y la zona urbana de Tecate. A él y a Ricardo López, alias El Chicho, se les atribuyen más de 30 homicidios en lo que va del año y una veintena de desapariciones.

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El cuerpo de Salceda presentaba heridas de bala en cráneo, rostro, tórax, cuello, abdomen, región lumbar y extremidades. En 2009 había sido detenido en Tijuana junto a lugartenientes de los hermanos Arellano Félix durante una fiesta en el salón de eventos Mezzanine, cuando operaba para el Cártel de Sinaloa.

Una balacera entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG se registró frente a escuelas de la Nueva Colonia Hindú, en Tecate, el 29 de septiembre de 2026. Crédito: Zeta

En el patio de una vivienda cercana, los peritos localizaron el cuerpo de un segundo hombre, de entre 50 y 55 años, aún sin identificar. La víctima presentaba heridas de bala en cabeza, cuello y clavícula, y junto a ella los peritos aseguraron 68 casquillos de calibres 7.62×39, .223 y 9 milímetros.

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Los agentes interceptaron a un joven de 15 años cuando intentaba huir a pie tras abandonar el Chrysler 300. Junto a él, los policías aseguraron a tres hombres más en distintas zonas de la delegación.

Esa misma tarde, los tres órdenes de gobierno catearon viviendas en el fraccionamiento Hacienda, conocido como San Pablo. En el operativo detuvieron a Yamileth Santamaría y Amayrani Cortez por cargos de narcomenudeo.

Por la tarde, residentes de Tecate observaron el sobrevuelo de una aeronave de la fuerza aérea de Estados Unidos durante dos horas sobre la franja fronteriza. Las autoridades no informaron el motivo de la presencia de esa unidad.

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Autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron a cuatro presuntos integrantes de grupos delictivos: Crédito: Zeta

Fuerzas Especiales del Ranchero disputan el control de Tecate desde diciembre de 2025

Los investigadores atribuyeron el enfrentamiento a operadores del CJNG y a integrantes de las Fuerzas Especiales del Ranchero, facción armada del CDS. El grupo sinaloense grabó la ejecución de El Many y difundió el video en redes sociales a través de páginas vinculadas a la organización.

Las Fuerzas Especiales del Ranchero operan con estructura táctico-militar, uniformes de combate y armamento de alto calibre, como los fusiles AR-15 y AK-47. La célula responde a Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias El Ranchero, lugarteniente del CDS vinculado a los hermanos Arzate y a la cúpula de Ismael Mayo Zambada, aseguró Zeta en su portal.

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La función de la célula consiste en ejecutar “limpias” de plazas rivales y disputar el control territorial. Durante más de 10 meses, el grupo concentró su actividad en las zonas de Tecate que antes operaba la célula que se integró al CJNG en diciembre de 2025.

Tijuana funciona como el principal bastión operativo y de reclutamiento de las Fuerzas Especiales del Ranchero. El grupo élite Proteo, de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), a cargo del general Laureano Carrillo, aseguró arsenales vinculados a la célula, pero no logró detenciones que frenen la violencia en el municipio.

El CJNG como organización terrorista y el peso de esa etiqueta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rompimiento entre el CDS y el CJNG convirtió a Tecate en un campo de guerra desde hace 10 meses. La escalada disparó las ejecuciones y reconfiguró el mapa delictivo con convoyes armados y ataques de alto impacto.

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En febrero de 2026, el CDS lanzó una ofensiva con una balacera de más de 40 minutos en la Nueva Colonia Hindú y bloqueos carreteros. En abril del mismo año, otro tiroteo superó los 40 minutos de fuego cruzado en la misma colonia.

El 14 de julio de 2026, sicarios del CJNG ejecutaron a Jesús Pereida, exasesor de seguridad pública y esposo de la regidora de Morena María de Jesús Quijada. La misma célula quedó vinculada con el homicidio de un agente de la Agencia Estatal de Investigación y con una masacre en la taquería Mis Tíos, donde murieron tres personas.

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La violencia entre ambos cárteles acumula ocho menores de edad ejecutados, desaparecidos o torturados. Tecate suma 141 homicidios en lo que va de 2026 y más de un centenar de personas desaparecidas.