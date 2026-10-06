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John Cena queda sorprendido al ver su propia máscara de luchador mexicano que Yordi Rosado le regaló

El diseño fue creado para homenajear la trayectoria del estadounidense y combina sus principales símbolos con elementos tradicionales del pancracio mexicano

El diseño incluye referencias a “You Can't See Me”, “Never Give Up” y sus 17 campeonatos mundiales en WWE.
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La lucha libre mexicana volvió a cruzarse con una de las figuras más importantes de la historia de WWE. Durante su visita a México para promocionar su película Matchbox, John Cena recibió un reconocimiento muy especial de parte de Yordi Rosado, quien aprovechó su encuentro con el actor y exluchador para mostrarle una máscara inspirada en su trayectoria dentro de los cuadriláteros.

La máscara, uno de los elementos más representativos de la lucha libre en México, fue diseñada especialmente para homenajear al también actor estadounidense y recuperar algunos de los símbolos que marcaron su carrera como superestrella de WWE.

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(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

El momento ocurrió durante la participación de Cena en el podcast de Yordi Rosado. Al finalizar la conversación, el conductor preparó una sorpresa que tomó desprevenido al invitado: le mostró cómo luciría una máscara de luchador mexicano creada especialmente para él.

La reacción de Cena fue inmediata. El excampeón mundial observó con atención cada uno de los detalles del diseño y dejó claro que la propuesta le había gustado, especialmente por la manera en que fueron incorporados algunos de los elementos más reconocibles de su personaje.

Así es la máscara mexicana de John Cena

(Captura de Pantalla / YouTube Yordi Rosado)
(Captura de Pantalla / YouTube Yordi Rosado)

El diseño está inspirado directamente en la identidad que Cena construyó durante sus años como una de las principales estrellas de WWE.

La máscara combina los colores azul, plateado y naranja, una elección que busca mantener una conexión visual con la imagen que el luchador utilizó durante buena parte de su trayectoria.

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(Captura de Pantalla / YouTube Yordi Rosado)
(Captura de Pantalla / YouTube Yordi Rosado)

En la parte frontal aparece uno de sus símbolos más conocidos: el gesto relacionado con su popular frase “You Can’t See Me”, utilizada por Cena como una de las principales señas de identidad de su personaje.

El homenaje continúa en la parte posterior, donde fue colocado otro de sus mensajes más representativos: “Never Give Up”, lema que durante años acompañó al luchador y que incluso se convirtió en una de las frases más asociadas con su figura.

(Captura de Pantalla / YouTube Yordi Rosado)
(Captura de Pantalla / YouTube Yordi Rosado)

Pero el detalle que más llama la atención aparece en los laterales. Ahí se encuentra el número 17 en números romanos, una referencia directa al histórico campeonato mundial que Cena consiguió en WWE.

Con ello, el diseño no solamente busca convertirlo simbólicamente en un luchador mexicano, sino también contar parte de la historia que construyó durante décadas sobre los cuadriláteros.

John Cena quedó encantado con el diseño

(Captura de Pantalla / YouTube Yordi Rosado)
(Captura de Pantalla / YouTube Yordi Rosado)

Después de observar la máscara y descubrir el significado de cada uno de sus elementos, Cena reaccionó con evidente entusiasmo ante el regalo.

“Es preciosa. Me encanta la coherencia de eso. El Grande Luchador”, dijo Cena emocionado al ver su máscara de luchador.

La expresión “El Grande Luchador” terminó por darle todavía más sabor mexicano al momento, especialmente por tratarse de una figura que durante años estuvo vinculada con algunos de los escenarios más importantes de la lucha libre estadounidense.

(Captura de Pantalla / YouTube Yordi Rosado)
(Captura de Pantalla / YouTube Yordi Rosado)

El encuentro también permitió mostrar una vez más el peso cultural que tienen las máscaras dentro de la lucha libre mexicana. A diferencia de otros elementos del espectáculo deportivo, la máscara representa identidad, misterio y tradición, además de convertirse en uno de los símbolos más reconocibles de este deporte en México.

Para Cena, quien visitó el país por su proyecto cinematográfico, la experiencia significó además un acercamiento a una de las expresiones deportivas más importantes de la cultura mexicana.

Cena ya dejó oficialmente la lucha libre

John Cena se despide de la WWE
(WWE)

Aunque actualmente su carrera está enfocada principalmente en Hollywood, John Cena dejó una huella imborrable en WWE.

El estadounidense puso fin oficialmente a su etapa como luchador en diciembre de 2025. Su último combate ocurrió en WWE Saturday Night’s Main Event, donde enfrentó a Gunther en una lucha que terminó con la victoria del llamado “General del Ring” por la vía de la rendición.

Así terminó una trayectoria marcada por campeonatos, rivalidades históricas y una enorme conexión con los aficionados.

John Cena se despide de la WWE
(WWE)

Ahora, lejos de los cuadriláteros, Cena continúa construyendo una carrera en el cine, aunque su reciente visita a México demostró que la lucha libre todavía forma parte importante de su identidad.

Y aunque probablemente no lo veremos próximamente subir al ring con esta máscara, Yordi Rosado consiguió algo que seguramente quedará como uno de los recuerdos más curiosos de la visita de John Cena a México: convertir por unos minutos a “The Greatest of All Time” en un auténtico “Grande Luchador”.

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