Eduin Caz explica por qué Ese Pérez es como un “Solovino” y aclara si lo patrocinó en La Casa de los Famosos

Eduin Caz lanza fuerte mensaje a favor de Ese Pérez en medio de su cancelación por Masad: “Que nadie le humille” (RS)

Guardar

Eduin Caz volvió a hablar de su amistad con Ese Pérez y de la polémica que surgió alrededor del supuesto apoyo económico que habría recibido durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026. En una entrevista para La Mejor Mexicali, el vocalista de Grupo Firme fue cuestionado sobre la cercanía que mantiene con el influencer.

Durante la charla surgió una peculiar referencia a “Solovino”, nombre que se les da a los perritos de manera coloquial cuando no tienen dueño y son adoptados por una familia. “¿Cómo se llama el perro ese amarillo?”, preguntó el cantante, antes de que le respondieran para hacer la referencia: “Solovino, Solovino”. La anécdota apareció mientras hablaban de su relación con Ese Pérez y de la manera en que algunas personas han interpretado su cercana amistad.

PUBLICIDAD

Eduin contó que cuando comenzó a convivir con su amigo lo invitó a pasar tiempo con él y terminó quedándose cerca de su círculo. “Cuando lo empecé a cotorrear, lo invité y ya no se fue”, dijo entre risas. La conversación posteriormente llevó al tema de los rumores sobre un supuesto patrocinio a Ese Pérez, versión que el cantante negó de manera contundente.

Eduin Caz niega haber patrocinado a Ese Pérez

El influencer mexicano sorprendió a todos al protagonizar una escena extrema durante una convivencia con el vocalista de Grupo Firme, generando un intenso debate sobre los límites del humor en redes sociales (IG)

Durante la entrevista, una de las preguntas fue directa: “Están diciendo, güey, que tú específicamente y obviamente tu Grupo Firme, están patrocinando la carrera de mi compa Ese Pérez en La Casa de los Famosos, güey”.

La afirmación provocó risas entre los presentes. Incluso una de las voces de la conversación bromeó con que el grupo estaría gastando dinero para impulsar al influencer dentro de la competencia. Sin embargo, Eduin decidió aclarar su postura y pidió hablar con seriedad sobre el tema.

PUBLICIDAD

“No, no, mira, vamos a ser realistas, la verdad”, respondió el cantante. Después explicó que, desde su perspectiva, Ese Pérez no necesitaba una inversión económica para conseguir el respaldo del público.

La respuesta de Eduin fue contundente: “Yo no le he invertido ni un peso”. El cantante aclaró que sí acudió a apoyarlo durante su cumpleaños, pero negó haber destinado dinero para impulsar su participación en el programa. “Yo no le he invertido ni un peso más que cuando fui a echarle porras en su cumpleaños”, afirmó.

“Se ha ganado el cariño del público”

Ese Pérez y su amistad con Eduin Caz de Grupo Firme (Redes Sociales)

Al hablar directamente sobre el desempeño de Ese Pérez, Eduin no dudó en defenderlo. “¿Tú sientes que el Pérez se ha ganado el cariño del público? Yo sí, yo siento que sí, güey”, expresó durante la charla.

PUBLICIDAD

El vocalista de Grupo Firme puso como ejemplo la manera en que su amigo se comportó con Gema Garoa durante la competencia. “Lo que hizo, por ejemplo, con Gema, de apoyarla, así es él, güey. Él es transparente de esa manera”, comentó.

Para Eduin, una de las principales cualidades de Ese Pérez es la lealtad. “Si él es tu amigo, te defiende”, explicó. Después compartió una reflexión sobre lo que significa para él una amistad verdadera: “Yo creo que una persona real, un amigo real, está en las buenas y en las malas”.

Defiende a su amigo tras el cuarto lugar

La Casa de los Famosos 2026: ¿Cuál es la relación de Ese Pérez con Eduin Caz de Grupo Firme? (Redes Sociales)

Eduin también reconoció que Ese Pérez puede equivocarse, pero consideró que sus errores forman parte de su personalidad y no eliminan las cualidades que, desde su perspectiva, lo hicieron conectar con la audiencia. “También la caga, güey, a huevo, todo mundo la caga”, dijo.

PUBLICIDAD

Después volvió a insistir en que el apoyo del público no fue consecuencia de una supuesta inversión. “Pero él con su forma de ser se ha ganado al público”, sostuvo. Para el cantante, Ese Pérez logró construir su propio camino dentro del reality gracias a su manera de relacionarse con los demás.

La defensa ocurrió después de una final en la que Ese Pérez terminó en cuarto lugar, mientras Mariana Ochoa obtuvo el primer sitio, seguida por Memo Schutz y Karina Torres; Gema Garoa quedó en quinto. Eduin había respaldado públicamente a su amigo antes de la definición y, tras conocer el resultado, cuestionó el desenlace con mensajes como “Qué fraude” y “No entiendo la neta”.

PUBLICIDAD

Finalmente, Caz volvió a negar que hubiera invertido dinero para impulsar a su amigo: “Yo no necesito invertirle ningún peso porque él, él, él con su carácter, él con su cariño”. Y cerró con una frase que resumió la cercanía entre ambos: “No, mejor, mejor le doy el dinero a él”.