Bugambilia roja, morada, blanca o naranja: cuál es la mejor para tu jardín o balcón

Lo que se percibe como pétalos de colores en la bugambilia son en realidad brácteas, hojas modificadas que rodean a la verdadera flor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La bugambilia es de las plantas más usadas en jardines y balcones por su floración abundante y su resistencia al calor.

Antes de elegir el color conviene saber que no todas las variedades se comportan igual: el vigor de crecimiento, la necesidad de sol y el tamaño final cambian según el cultivar, y eso determina qué tan bien se adapta a un espacio grande o a una maceta pequeña.

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La morada es la variedad más resistente para espacios amplios

La bugambilia morada o fucsia pertenece, en la mayoría de sus cultivares, a la especie Bougainvillea glabra, la más tolerante a la sequía y al calor directo, según la Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido (RHS).

Es también la que mejor responde a podas frecuentes sin perder capacidad de floración.

Existen más de 300 variedades de bugambilia, la mayoría producto de hibridación entre tres especies principales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su crecimiento vigoroso, funciona mejor en jardines grandes, muros altos y exteriores amplios, donde puede cubrir superficies extensas con poco mantenimiento.

Mantiene color durante la mayor parte del año, incluso en condiciones urbanas con alta exposición a contaminación.

En cuanto a combinaciones, el morado genera mayor contraste contra muros blancos o de tonos claros, un efecto habitual en casas de estilo mediterráneo y en fachadas de piedra o cantera.

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Es la combinación más común en zonas coloniales de México, donde predominan los muros encalados.

La morada es la más resistente y crece de mayor manera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La roja exige sol directo constante para no perder color

Los cultivares rojos más comunes también provienen de la especie glabra, pero su floración es más sensible a la cantidad de luz recibida, de acuerdo con Gardener’s Path.

Sin un mínimo de 6 horas de sol directo al día, pierde intensidad de color y reduce su floración.

Su tono resulta ideal para pérgolas, rejas y fachadas donde se busca un efecto decorativo fuerte.

Todas las variedades de bugambilia necesitan un mínimo de 6 horas de sol directo al día para florecer de forma abundante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requiere ubicarse en el punto más soleado del espacio disponible, ya que es más exigente en luz que la variedad morada.

El rojo intenso combina mejor contra paredes color crema, beige o piedra natural, porque el fondo neutro resalta el tono sin competir visualmente.

Es también la opción más usada para enmarcar puertas, arcos de entrada o pérgolas, ya que su color capta la atención desde la distancia.

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La naranja tiene un crecimiento moderado y pide sol pleno

Las variedades naranjas, como Sundown Orange y California Gold, son en su mayoría híbridos más recientes, con un crecimiento intermedio entre el vigor de la morada y la mayor delicadeza de otros tonos. Esto las hace manejables en paredes bajas o arcos de entrada.

Aportan un tono poco común entre las bugambilias y lucen bien en patios soleados donde se busca contraste visual.

Al igual que la roja, necesita al menos 6 horas de sol directo para conservar su intensidad.

En sombra parcial, la bugambilia invierte su energía en producir hojas en lugar de brácteas de color. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El naranja combina mejor con fachadas de tonos tierra, beige o piedra, y se asocia a un estilo más cálido y tropical.

Funciona bien contra vegetación de hoja verde oscura, ya que el color no compite con el follaje sino que resalta sobre él.

La blanca es la más fácil de controlar en macetas y balcones

La variedad blanca crece con menor agresividad que la morada o la roja, lo que facilita mantenerla dentro de una maceta o macetón sin que invada el espacio, según Gardener’s Path.

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Es además una de las pocas bugambilias sin espinas, una ventaja en terrazas con tránsito frecuente de personas.

Por su tamaño compacto y crecimiento controlado, es la opción más recomendable para balcones y terrazas pequeñas, donde no hay espacio para que una planta trepadora se extienda sin límite.

La bugambilia florece mejor cuando experimenta un ligero estrés hídrico, es decir, cuando se le riega poco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El blanco funciona como acento limpio y discreto, ideal para combinarse con otras plantas de flor de colores intensos sin generar saturación visual.

También da buen contraste en muros oscuros, de ladrillo o cantera rojiza, donde resalta por diferencia de tono.

El cuidado básico no cambia según el color elegido

Todas las variedades florecen mejor con riego espaciado: conviene dejar que la tierra se seque por completo antes de volver a regar, porque el exceso de agua reduce la floración sin importar el tono, según la extensión de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

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El drenaje debe ser bueno en maceta, ya que el agua acumulada pudre las raíces con facilidad.

En maceta, la bugambilia requiere un drenaje excelente, ya que el encharcamiento pudre sus raíces con facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fertilizante recomendado para todas las bugambilias es bajo en nitrógeno y alto en fósforo y potasio, aplicado una vez al mes en primavera y verano, de acuerdo con la RHS.

El exceso de nitrógeno produce hojas en lugar de flores, sin importar si la variedad es morada, roja, naranja o blanca.

Las plagas más comunes no distinguen entre colores

La bugambilia es resistente, pero no está libre de problemas. Los pulgones son de las plagas más frecuentes y se identifican por hojas deformadas o pegajosas; su presencia debilita la planta si no se controla a tiempo.

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En ambientes húmedos puede aparecer hongos en tallos y hojas, para lo cual se recomienda un fungicida a base de azufre.

El exceso de agua es una de las causas más comunes de la falta de floración en esta planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos problemas afectan por igual a la variedad morada, roja, blanca o naranja, ya que no dependen del color de la bráctea sino de las condiciones de riego y ventilación alrededor de la planta.

Multiplicar la planta por esqueje es más fácil que por semilla

La forma más común de reproducir una bugambilia en casa es por esqueje, no por semilla, ya que muchas variedades comerciales son híbridos estériles y no producen semillas viables.

Se corta un tallo semi leñoso de unos 20 centímetros, se retiran las hojas inferiores y se coloca en tierra húmeda con buen drenaje.

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El enraizamiento ocurre en varias semanas si el esqueje recibe calor y luz indirecta, evitando el sol directo mientras no tenga raíces formadas.

La poda se recomienda a finales de invierno o inicio de primavera, antes del nuevo ciclo de crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se corta un tallo semi leñoso de unos 20 centímetros, se retiran las hojas inferiores con cuidado, y se coloca en tierra húmeda con buen drenaje para favorecer el enraizamiento.

Esta técnica permite reproducir exactamente la misma variedad, con el mismo color de bráctea que la planta madre, algo que no se garantiza si se intenta cultivar a partir de semilla, dado que los cruces entre especies producen resultados variables en el tono de la flor.

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