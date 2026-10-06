México

Bugambilia roja, morada, blanca o naranja: cuál es la mejor para tu jardín o balcón

El cultivar de floración fucsia tolera el calor intenso y las podas constantes, por lo que resulta adecuado para cubrir muros de gran tamaño o fachadas de piedra con requerimientos mínimos de mantenimiento

Balcón de piedra con barandilla de hierro, cuatro macetas con buganvillas de colores, una silla de madera y vista a un pueblo y montañas.
Lo que se percibe como pétalos de colores en la bugambilia son en realidad brácteas, hojas modificadas que rodean a la verdadera flor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La bugambilia es de las plantas más usadas en jardines y balcones por su floración abundante y su resistencia al calor.

Antes de elegir el color conviene saber que no todas las variedades se comportan igual: el vigor de crecimiento, la necesidad de sol y el tamaño final cambian según el cultivar, y eso determina qué tan bien se adapta a un espacio grande o a una maceta pequeña.

PUBLICIDAD

La morada es la variedad más resistente para espacios amplios

La bugambilia morada o fucsia pertenece, en la mayoría de sus cultivares, a la especie Bougainvillea glabra, la más tolerante a la sequía y al calor directo, según la Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido (RHS).

Es también la que mejor responde a podas frecuentes sin perder capacidad de floración.

Una pareja de ancianos camina por una calle empedrada. Hay casas de colores, buganvilias rosadas y montañas verdes al fondo. El sol ilumina la escena.
Existen más de 300 variedades de bugambilia, la mayoría producto de hibridación entre tres especies principales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su crecimiento vigoroso, funciona mejor en jardines grandes, muros altos y exteriores amplios, donde puede cubrir superficies extensas con poco mantenimiento.

Mantiene color durante la mayor parte del año, incluso en condiciones urbanas con alta exposición a contaminación.

En cuanto a combinaciones, el morado genera mayor contraste contra muros blancos o de tonos claros, un efecto habitual en casas de estilo mediterráneo y en fachadas de piedra o cantera.

PUBLICIDAD

Es la combinación más común en zonas coloniales de México, donde predominan los muros encalados.

Balcón de casa rústica con paredes de piedra y estuco, barandilla de hierro, vigas de madera, maceta de terracota y abundante buganvilla púrpura.
La morada es la más resistente y crece de mayor manera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La roja exige sol directo constante para no perder color

Los cultivares rojos más comunes también provienen de la especie glabra, pero su floración es más sensible a la cantidad de luz recibida, de acuerdo con Gardener’s Path.

Sin un mínimo de 6 horas de sol directo al día, pierde intensidad de color y reduce su floración.

Su tono resulta ideal para pérgolas, rejas y fachadas donde se busca un efecto decorativo fuerte.

Casa pequeña de madera con revestimiento blanco, porche amarillo, techo de tejas, antena satelital, buganvilla roja y plantas en macetas.
Todas las variedades de bugambilia necesitan un mínimo de 6 horas de sol directo al día para florecer de forma abundante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requiere ubicarse en el punto más soleado del espacio disponible, ya que es más exigente en luz que la variedad morada.

El rojo intenso combina mejor contra paredes color crema, beige o piedra natural, porque el fondo neutro resalta el tono sin competir visualmente.

Es también la opción más usada para enmarcar puertas, arcos de entrada o pérgolas, ya que su color capta la atención desde la distancia.

La naranja tiene un crecimiento moderado y pide sol pleno

Las variedades naranjas, como Sundown Orange y California Gold, son en su mayoría híbridos más recientes, con un crecimiento intermedio entre el vigor de la morada y la mayor delicadeza de otros tonos. Esto las hace manejables en paredes bajas o arcos de entrada.

Aportan un tono poco común entre las bugambilias y lucen bien en patios soleados donde se busca contraste visual.

Al igual que la roja, necesita al menos 6 horas de sol directo para conservar su intensidad.

Planta de bugambilia naranja en maceta de barro sobre un balcón con barandilla negra y casas de paredes blancas al fondo.
En sombra parcial, la bugambilia invierte su energía en producir hojas en lugar de brácteas de color. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El naranja combina mejor con fachadas de tonos tierra, beige o piedra, y se asocia a un estilo más cálido y tropical.

Funciona bien contra vegetación de hoja verde oscura, ya que el color no compite con el follaje sino que resalta sobre él.

La blanca es la más fácil de controlar en macetas y balcones

La variedad blanca crece con menor agresividad que la morada o la roja, lo que facilita mantenerla dentro de una maceta o macetón sin que invada el espacio, según Gardener’s Path.

Es además una de las pocas bugambilias sin espinas, una ventaja en terrazas con tránsito frecuente de personas.

Por su tamaño compacto y crecimiento controlado, es la opción más recomendable para balcones y terrazas pequeñas, donde no hay espacio para que una planta trepadora se extienda sin límite.

Bugambilia de flores blancas en maceta de barro, balcón con barandilla de hierro, banco de madera con cojín y regadera metálica.
La bugambilia florece mejor cuando experimenta un ligero estrés hídrico, es decir, cuando se le riega poco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El blanco funciona como acento limpio y discreto, ideal para combinarse con otras plantas de flor de colores intensos sin generar saturación visual.

También da buen contraste en muros oscuros, de ladrillo o cantera rojiza, donde resalta por diferencia de tono.

El cuidado básico no cambia según el color elegido

Todas las variedades florecen mejor con riego espaciado: conviene dejar que la tierra se seque por completo antes de volver a regar, porque el exceso de agua reduce la floración sin importar el tono, según la extensión de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

El drenaje debe ser bueno en maceta, ya que el agua acumulada pudre las raíces con facilidad.

Bugambilia en maceta con abundantes flores magenta y púrpuras sobre un suelo de baldosas de piedra. Hay pétalos caídos y muros rústicos cubiertos de enredaderas.
En maceta, la bugambilia requiere un drenaje excelente, ya que el encharcamiento pudre sus raíces con facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fertilizante recomendado para todas las bugambilias es bajo en nitrógeno y alto en fósforo y potasio, aplicado una vez al mes en primavera y verano, de acuerdo con la RHS.

El exceso de nitrógeno produce hojas en lugar de flores, sin importar si la variedad es morada, roja, naranja o blanca.

Las plagas más comunes no distinguen entre colores

La bugambilia es resistente, pero no está libre de problemas. Los pulgones son de las plagas más frecuentes y se identifican por hojas deformadas o pegajosas; su presencia debilita la planta si no se controla a tiempo.

En ambientes húmedos puede aparecer hongos en tallos y hojas, para lo cual se recomienda un fungicida a base de azufre.

Una bugambilia en maceta de terracota con hojas verdes y rosadas marchitas y secas, sobre tierra agrietada que indica falta de agua.
El exceso de agua es una de las causas más comunes de la falta de floración en esta planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos problemas afectan por igual a la variedad morada, roja, blanca o naranja, ya que no dependen del color de la bráctea sino de las condiciones de riego y ventilación alrededor de la planta.

Multiplicar la planta por esqueje es más fácil que por semilla

La forma más común de reproducir una bugambilia en casa es por esqueje, no por semilla, ya que muchas variedades comerciales son híbridos estériles y no producen semillas viables.

Se corta un tallo semi leñoso de unos 20 centímetros, se retiran las hojas inferiores y se coloca en tierra húmeda con buen drenaje.

El enraizamiento ocurre en varias semanas si el esqueje recibe calor y luz indirecta, evitando el sol directo mientras no tenga raíces formadas.

Cuatro macetas de terracota con buganvillas rojas, moradas, blancas y naranjas alineadas en una barandilla metálica de balcón con mesa y silla.
La poda se recomienda a finales de invierno o inicio de primavera, antes del nuevo ciclo de crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se corta un tallo semi leñoso de unos 20 centímetros, se retiran las hojas inferiores con cuidado, y se coloca en tierra húmeda con buen drenaje para favorecer el enraizamiento.

Esta técnica permite reproducir exactamente la misma variedad, con el mismo color de bráctea que la planta madre, algo que no se garantiza si se intenta cultivar a partir de semilla, dado que los cruces entre especies producen resultados variables en el tono de la flor.

Temas Relacionados

BugambiliaBalconesHogarJardineriaPlantasmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre

Registro de celulares con CURP: ¿Si suspenden mi línea puedo seguir usando WhatsApp y redes sociales?

La línea será suspendida y perderás acceso a llamadas, mensajes y datos móviles desde el primer día de julio; el trámite puede hacerse gratis en línea o presencial en centros de atención de cada operadora

Registro de celulares con CURP: ¿Si suspenden mi línea puedo seguir usando WhatsApp y redes sociales?

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 6 de septiembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 6 de septiembre

Rafa Márquez revela qué pasó con Raúl “Tala” Rangel después de sus errores ante Estados Unidos: ¿aún lo respalda?

El estratega mexicano también habló sobre las dificultades que enfrenta para conformar su alineación debido a las bajas y las cargas musculares

Rafa Márquez revela qué pasó con Raúl “Tala” Rangel después de sus errores ante Estados Unidos: ¿aún lo respalda?

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de octubre? Se implementa marcha lenta por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de octubre? Se implementa marcha lenta por lluvia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG y jefe de plaza en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla: es vinculado a los hijos de AMLO

Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG y jefe de plaza en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla: es vinculado a los hijos de AMLO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG vinculado a los hijos de AMLO

Narcomantas, “El Jardinero” del CJNG y atentados frustrados: la cronología de amenazas contra el gobernador de Nayarit

Libro ‘Pueblo’ de AMLO: expresidente acusa a EEUU de pactar con “Los Chapitos” la captura de “El Mayo” Zambada

En el ojo de la DEA y ligados al CJNG: quiénes son los hermanos Talibán, vinculados al posible atentado contra el gobernador de Nayarit

ENTRETENIMIENTO

La causa de muerte de Teresita Miranda, esposa de Chabelo, que su familia mantuvo en privado y ahora salió a la luz

La causa de muerte de Teresita Miranda, esposa de Chabelo, que su familia mantuvo en privado y ahora salió a la luz

Florinda Meza revela por qué no busca pareja y seguirá fiel a Roberto Gómez Bolaños: “Soy mujer de un solo amor”

Así reaccionó Wendy Guevara al tercer lugar de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026

Ley Cazzu: la cantante rompe el silencio sobre la propuesta legislativa y denuncia las dificultades de las madres solteras

Quién es el primer nominado de la quinta semana en La Granja VIP 2026

DEPORTES

México gana siete medallas en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas Tepic 2026

México gana siete medallas en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas Tepic 2026

México ya conoce a su rival para los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

Rafa Márquez revela qué pasó con Raúl “Tala” Rangel después de sus errores ante Estados Unidos: ¿aún lo respalda?

Gilberto Mora a nada de ser vendido a un club grande del futbol europeo

Qué pasará con Raúl ‘Tala’ Rangel para el México vs Chile tras errores en la portería ante Estados Unidos