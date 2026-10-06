La causa de muerte de Teresita Miranda, esposa de Chabelo, que su familia mantuvo en privado y ahora salió a la luz

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La muerte de Teresita Miranda fue por un infarto, según reveló su hijo, el productor Xavier López Miranda, al hablar por primera vez sobre el fallecimiento de la viuda de Xavier López Chabelo.

La revista TVNotas publicó las declaraciones del heredero del conductor, quien describió el desenlace como algo repentino. La familia había mantenido en reserva el motivo de la muerte desde que se conoció la noticia, el 3 de enero de 2025.

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“Fue súper inesperada, fue un infarto”, dijo López Miranda a dicho medio. El productor agregó que siente que su madre se reunió con su padre, fallecido en marzo de 2023.

La muerte de Teresita Miranda fue confirmada públicamente por el cantante y comediante Coque Muñiz, quien compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales. En ese momento, el motivo del deceso no se había difundido.

Miranda era la segunda esposa de Chabelo y que ambos formaron una familia con tres hijos: Óscar, Javier y Juan Gabriel.

(Cuartoscuro)

Xavier López Miranda contó que vio a su madre el día de su muerte

El hijo de Chabelo relató que estuvo con Teresita Miranda durante la jornada en que murió y que nada hacía prever el desenlace. La pérdida llegó casi dos años después de la muerte del actor y conductor mexicano.

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López Miranda señaló ante la revista que su madre extrañaba a Chabelo a diario. También habló de la unión que, desde su mirada, mantuvieron durante más de cinco décadas de matrimonio.

Xavier López "Chabelo" falleció a los 88 años. FOTO: ARCHIVO/SAÚL LOPEZ /CUARTOSCURO.COM

“Ella lo extrañaba todos los días”, expresó el productor a TVNotas. El hijo de la pareja dijo que imagina a sus padres juntos y sostuvo que hay vínculos familiares que permanecen incluso después de la muerte.

Teresita Miranda mantuvo un perfil discreto durante su vida junto al conductor de En familia con Chabelo. Su relación se desarrolló lejos de la exposición mediática, aunque acompañó al artista durante una etapa extensa de su carrera.

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El hijo de Chabelo habló del vacío que dejaron sus padres

Para Xavier López Miranda, la ausencia de sus padres transformó su lugar dentro de la familia. El productor explicó que la pérdida lo llevó a sentirse más responsable de sus propios hijos y de su entorno cercano.

“Cuando se van tus dos padres es fuerte, porque sigues en la lista tú”, reflexionó. La declaración expuso una faceta íntima del duelo que atraviesa desde las muertes de Chabelo y Teresita Miranda.

El productor aseguró que extraña a su padre todos los días y que hay momentos profesionales en los que quisiera poder llamarlo. Aun así, sostuvo que conserva una conexión personal con él.

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La muerte de Chabelo, cuyo nombre completo era Xavier López Rodríguez, ocurrió a causa de un choque séptico derivado de un cuadro de abdomen agudo. El artista se convirtió en una referencia de la televisión mexicana por su vínculo con varias generaciones de espectadores.

La bioserie de Chabelo sigue sin una fecha definida

López Miranda también se refirió a la producción de una bioserie sobre su padre. El proyecto avanzó en conversaciones con una plataforma, aunque esas gestiones no llegaron a concretarse.

El conductor contestaba de manera grosera a la prensa. (Televisa)

El productor contó que ahora trabaja con otra compañía para encontrar una vía de realización. También admitió que se trata de una propuesta costosa y de gran escala, por lo que requerirá tiempo antes de llegar al público.

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Su intención es preservar la memoria artística de Chabelo. Según explicó, el recuerdo del conductor continúa presente entre sus seguidores y en negocios como la marca de zapatos que lleva su nombre.

Mientras tanto, López Miranda se mantiene activo como productor teatral con la reposición de La clase, una comedia protagonizada por José Eduardo Derbez, Víctor González y Miguel Burra.