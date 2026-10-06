México

La causa de muerte de Teresita Miranda, esposa de Chabelo, que su familia mantuvo en privado y ahora salió a la luz

Xavier López Miranda reveló para una revista cómo vivió el proceso de la pérdida de sus padres

teresita miranda, chabelo -México- 04 enero
(Archivo)
Guardar

La muerte de Teresita Miranda fue por un infarto, según reveló su hijo, el productor Xavier López Miranda, al hablar por primera vez sobre el fallecimiento de la viuda de Xavier López Chabelo.

La revista TVNotas publicó las declaraciones del heredero del conductor, quien describió el desenlace como algo repentino. La familia había mantenido en reserva el motivo de la muerte desde que se conoció la noticia, el 3 de enero de 2025.

PUBLICIDAD

Fue súper inesperada, fue un infarto”, dijo López Miranda a dicho medio. El productor agregó que siente que su madre se reunió con su padre, fallecido en marzo de 2023.

La muerte de Teresita Miranda fue confirmada públicamente por el cantante y comediante Coque Muñiz, quien compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales. En ese momento, el motivo del deceso no se había difundido.

Miranda era la segunda esposa de Chabelo y que ambos formaron una familia con tres hijos: Óscar, Javier y Juan Gabriel.

Teresita Miranda y Chabelo -México- 04 enero
(Cuartoscuro)

Xavier López Miranda contó que vio a su madre el día de su muerte

El hijo de Chabelo relató que estuvo con Teresita Miranda durante la jornada en que murió y que nada hacía prever el desenlace. La pérdida llegó casi dos años después de la muerte del actor y conductor mexicano.

PUBLICIDAD

López Miranda señaló ante la revista que su madre extrañaba a Chabelo a diario. También habló de la unión que, desde su mirada, mantuvieron durante más de cinco décadas de matrimonio.

Xavier López "Chabelo" falleció a los 88 años. FOTO: ARCHIVO/SAÚL LOPEZ /CUARTOSCURO.COM
Xavier López "Chabelo" falleció a los 88 años. FOTO: ARCHIVO/SAÚL LOPEZ /CUARTOSCURO.COM

“Ella lo extrañaba todos los días”, expresó el productor a TVNotas. El hijo de la pareja dijo que imagina a sus padres juntos y sostuvo que hay vínculos familiares que permanecen incluso después de la muerte.

Teresita Miranda mantuvo un perfil discreto durante su vida junto al conductor de En familia con Chabelo. Su relación se desarrolló lejos de la exposición mediática, aunque acompañó al artista durante una etapa extensa de su carrera.

El hijo de Chabelo habló del vacío que dejaron sus padres

Para Xavier López Miranda, la ausencia de sus padres transformó su lugar dentro de la familia. El productor explicó que la pérdida lo llevó a sentirse más responsable de sus propios hijos y de su entorno cercano.

“Cuando se van tus dos padres es fuerte, porque sigues en la lista tú”, reflexionó. La declaración expuso una faceta íntima del duelo que atraviesa desde las muertes de Chabelo y Teresita Miranda.

El productor aseguró que extraña a su padre todos los días y que hay momentos profesionales en los que quisiera poder llamarlo. Aun así, sostuvo que conserva una conexión personal con él.

La muerte de Chabelo, cuyo nombre completo era Xavier López Rodríguez, ocurrió a causa de un choque séptico derivado de un cuadro de abdomen agudo. El artista se convirtió en una referencia de la televisión mexicana por su vínculo con varias generaciones de espectadores.

La bioserie de Chabelo sigue sin una fecha definida

López Miranda también se refirió a la producción de una bioserie sobre su padre. El proyecto avanzó en conversaciones con una plataforma, aunque esas gestiones no llegaron a concretarse.

Chabelo meme
El conductor contestaba de manera grosera a la prensa. (Televisa)

El productor contó que ahora trabaja con otra compañía para encontrar una vía de realización. También admitió que se trata de una propuesta costosa y de gran escala, por lo que requerirá tiempo antes de llegar al público.

Su intención es preservar la memoria artística de Chabelo. Según explicó, el recuerdo del conductor continúa presente entre sus seguidores y en negocios como la marca de zapatos que lleva su nombre.

Mientras tanto, López Miranda se mantiene activo como productor teatral con la reposición de La clase, una comedia protagonizada por José Eduardo Derbez, Víctor González y Miguel Burra.

Temas Relacionados

Teresita MirandaXavier Lopez Chabelomexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de octubre? Se implementa marcha lenta por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de octubre? Se implementa marcha lenta por lluvia

El mensaje privado que Cazzu le envió a Natalia Jiménez después de ganar la custodia de su hija

Una comunicación inesperada se sumó a la celebración de la artista tras el avance legal que le permitirá reorganizar su vida

El mensaje privado que Cazzu le envió a Natalia Jiménez después de ganar la custodia de su hija

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre

“Prefiero muerto valiente, que vivo cobarde”, dice gobernador de Nayarit tras atentados y narcomantas en su contra

Miguel Ángel Navarro Quintero aseguró que desde asumió el mando estuvo seguro de que entregaría “su resto”

“Prefiero muerto valiente, que vivo cobarde”, dice gobernador de Nayarit tras atentados y narcomantas en su contra

Festival Internacional del Globo llega hoy a CDMX: así será la ‘Noche Mágica’ en el Monumento a la Revolución

Los organizadores del Festival Internacional del Globo trasladaron a la capital del país su exhibición de globos anclados con quemadores encendidos al ritmo de música, como antesala de la edición 25 en León, Guanajuato

Festival Internacional del Globo llega hoy a CDMX: así será la ‘Noche Mágica’ en el Monumento a la Revolución
MÁS NOTICIAS

NARCO

Morelos, primer lugar nacional en homicidios de jóvenes de 13 a 29 años

Morelos, primer lugar nacional en homicidios de jóvenes de 13 a 29 años

“Prefiero muerto valiente, que vivo cobarde”, dice gobernador de Nayarit tras atentados y narcomantas en su contra

Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG y jefe de plaza en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla: es vinculado a los hijos de AMLO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG vinculado a los hijos de AMLO

Narcomantas, “El Jardinero” del CJNG y atentados frustrados: la cronología de amenazas contra el gobernador de Nayarit

ENTRETENIMIENTO

El mensaje privado que Cazzu le envió a Natalia Jiménez después de ganar la custodia de su hija

El mensaje privado que Cazzu le envió a Natalia Jiménez después de ganar la custodia de su hija

Festival Internacional del Globo llega hoy a CDMX: así será la ‘Noche Mágica’ en el Monumento a la Revolución

Florinda Meza revela por qué no busca pareja y seguirá fiel a Roberto Gómez Bolaños: “Soy mujer de un solo amor”

Así reaccionó Wendy Guevara al tercer lugar de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026

Ley Cazzu: la cantante rompe el silencio sobre la propuesta legislativa y denuncia las dificultades de las madres solteras

DEPORTES

Luis Fernando Tena clasifica con Guatemala a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

Luis Fernando Tena clasifica con Guatemala a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

Jorge Campos sale al rescate del ‘Tala’ Rangel tras errores ante Estados Unidos: “Los delanteros fallan y nadie les dice nada”

México gana siete medallas en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas Tepic 2026

México ya conoce a su rival para los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

Rafa Márquez detalla qué pasó con Raúl “Tala” Rangel después de sus errores ante Estados Unidos: ¿aún lo respalda?