México

Florinda Meza revela por qué no busca pareja y seguirá fiel a Roberto Gómez Bolaños: “Soy mujer de un solo amor”

La actriz explica por qué no contempla rehacer su vida en pareja a más de 10 años de la muerte de Chespirito

María Luisa Valdés Doria recordó momentos incómodos con Florinda Meza, viuda de Chespirito.
La actriz explicó por qué no contempla rehacer su vida en pareja. (Infobae éxico / Jovani Pérez)
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Florinda Meza, actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños, descartó buscar una nueva pareja tras la muerte del comediante. “Por razones obvias. Yo soy mujer de un solo amor, no más”, declaró a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

La actriz fue abordada por reporteros tras los comentarios de Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México 2026, donde la participante narró que Meza y Gómez Bolaños la habían adoptado de manera simbólica en su círculo cercano.

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Según relató Klitbo en el reality, Florinda Meza mandó a construir mobiliario a escala reducida para la primera casa que compartió con el creador de El Chavo del 8. Consultada sobre el tema, Meza lo confirmó entre risas.

“Mandé a hacer muebles especiales cuando construimos nuestra primera casa, porque Roberto fue a vivir a mi casa, en Porfirio Díaz, pero del lado pobre, no del lado del Parque Unido”, explicó la actriz.

Cynthia Klitbo
Entre risas, la viuda del comediante confirmó la anécdota de los muebles a escala que mandó construir. (CUARTOSCURO)

La actriz añadió que la decisión respondía a un criterio estético y no solo a la estatura de su esposo. “Mandé a hacer muebles especiales para que no se viera amontonada mi casa y para que se sintiera amplitud en una casa que no lo es”, precisó. Según contó, el propio Gómez Bolaños bromeaba con la explicación pública que ella daba sobre el tamaño del mobiliario.

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Florinda Meza habló de un posible reencuentro con María Antonieta de las Nieves

Los reporteros preguntaron a la actriz sobre declaraciones recientes de María Antonieta de las Nieves, intérprete de La Chilindrina, quien dijo no descartar un reencuentro con Meza. “Yo no sé nada de ella desde hace muchísimo tiempo”, respondió Meza.

La actriz aclaró que estaría dispuesta a reencontrarse con amistades de antaño, aunque la logística se lo ha impedido. “Estoy dispuesta a ver a muchas amigas que hace mucho no veo, pero vive en Cancún”, dijo sobre De las Nieves. “Tengo amigas mías desde la adolescencia que no las puedo ver porque vivo en Cancún, y me hace una falta enorme”, agregó.

Florinda respondió preguntas sobre salud, amistades pendientes y el amor que la mantiene unida al legado de Chespirito.
Florinda respondió preguntas sobre salud, amistades pendientes y el amor que la mantiene unida al legado de Chespirito.

Sobre versiones que circularon acerca de su estado de salud, la actriz explicó que acude a un médico especializado en ozonoterapia para tratar dolencias relacionadas con la edad. “Empiezo por recordarles que soy vieja. Tengo setenta y siete años”, dijo entre bromas con los reporteros, uno de los cuales la corrigió llamándola “vintage”.

“Pues duelen las vértebras, me duele el tendón, eso de escribir, de trabajar mucho con esta mano”, detalló. La actriz explicó que recibe inyecciones de ozono, un desinflamante que, según dijo, actúa de forma rápida sobre la columna y el cuello. “No hay derecho de que uno viva con dolor. Qué bueno que ya existen las clínicas para el dolor”, afirmó.

El romance con Chespirito duró más de tres décadas antes del matrimonio

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños mantuvieron una relación sentimental que comenzó en la década de los 70, mientras ambos trabajaban juntos en producciones como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. En ese momento, Gómez Bolaños estaba casado con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
La actriz asegura que seguirá fiel a la memoria de Roberto Gómez Bolaños y descarta cualquier posibilidad de una nueva relación sentimental. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

La relación entre Florinda Meza y Chespirito se mantuvo de manera pública durante años antes de formalizarse. La pareja contrajo matrimonio en 2004, tras la muerte de Graciela Fernández, lo que permitió a los actores consolidar legalmente una unión que había comenzado décadas atrás dentro del entorno de trabajo televisivo.

El vínculo generó polémica entre algunos integrantes del elenco original de Chespirito y familiares del comediante, quienes señalaron tensiones derivadas de la relación paralela al primer matrimonio de Gómez Bolaños. Meza permaneció junto al actor hasta su muerte, ocurrida en 2014 en Cancún, ciudad donde la actriz continúa residiendo.

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