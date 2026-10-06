México

Pagos Beca Rita Cetina 2026: estos beneficiarios reciben su dinero hoy 6 de octubre de octubre

La entrega de los recursos comenzó el día de ayer con los depósitos para los beneficiarios cuyos primeros apellidos comienzan con A y B

Imagen 6AU67EXLBRD4HDPR3V5PIFVXG4
Guardar

Los pagos de la Beca Rita Cetina para los beneficiarios de continuidad seguirán este martes 6 de octubre, y a continuación te decimos quiénes son los que cobran.

Los depósitos se entregan de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario y corresponden al bimestre septiembre-octubre.

PUBLICIDAD

Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)
Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

¿Qué beneficiarios reciben su pago de la Beca Rita Cetina hoy 6 de octubre?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que reciben el pago de la Beca Rita Cetina este martes 6 de octubre son aquellos cuya primera letra de su apellido inicie con la letra C.

  1. A, B: lunes 5 de octubre
  2. C: martes 6 de octubre
  3. D, E, F: miércoles 7 de octubre
  4. G: jueves 8 de octubre
  5. H, I, J, K, L: viernes 9 de octubre
  6. M: lunes 12 de octubre
  7. N, Ñ, O, P, Q: martes 13 de octubre
  8. R: miércoles 14 de octubre
  9. S: jueves 15 de octubre
  10. T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 16 de octubre
Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)
Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)

La entrega de los recursos comenzó el lunes 5 de octubre con los depósitos para los beneficiarios cuyos primeros apellidos comienzan con A y B, y finalizará el 16 de octubre con los correspondientes a las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

La beca contempla dos modalidades de apoyo: una para estudiantes de primaria y otra para alumnos de secundaria. En este periodo de depósitos, el beneficio está dirigido a quienes cursan secundaria, con un pago de $1.900.

PUBLICIDAD

Las familias con más de un estudiante inscrito reciben $700 adicionales por cada alumno. Los recursos se depositan de forma directa, sin intermediarios, en la tarjeta del Banco del Bienestar cada dos meses, excepto en julio y agosto por el periodo vacacional.

  • 1 alumno | 1,900 pesos.
  • 2 alumnos | 2,600 pesos.
  • 3 alumnos | 3,300 pesos.

Una mujer presenta información sobre la Beca Rita Cetina, un programa de apoyo para la educación primaria en México. La presentadora muestra un documento oficial con los logotipos del Gobierno de México y Beca Bienestar. El contenido es de naturaleza informativa, abordando preguntas y puntos importantes relacionados con el proceso de la beca para hijos e hijas en educación primaria. La mujer viste un suéter blanco y negro con patrones geométricos y tiene dos trenzas.

Formas de saber si ya llegó el depósito

Los beneficiarios pueden confirmar el depósito mediante el Buscador de Estatus, en el sitio oficial, con el ingreso de la CURP. Otra alternativa es consultar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o desde la aplicación móvil de la institución.

También se puede llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse con la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

Impacto del programa

La Beca Rita Cetina comenzó a operar en 2025 como un programa social para estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas de México. Su etapa inicial se concentró en secundaria; este año incorporó a alumnos de primaria y se prevé una próxima ampliación para preescolar.

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)
El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)

El programa supera los 15 millones de beneficiarios en el país, según Julio León, titular de la iniciativa. El respaldo apunta a favorecer la continuidad escolar y aliviar los gastos de las familias.

La política dispone de una inversión anual de cerca de $83.000 millones, destinada a millones de alumnos, con prioridad para quienes asisten a planteles públicos.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinapagosoctubreCalendario de pagos2026Becas del BienestarProgramas socialesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre

“Prefiero muerto valiente, que vivo cobarde”, dice gobernador de Nayarit tras atentados y narcomantas en su contra

Miguel Ángel Navarro Quintero aseguró que desde asumió el mando estuvo seguro de que entregaría “su resto”

“Prefiero muerto valiente, que vivo cobarde”, dice gobernador de Nayarit tras atentados y narcomantas en su contra

Festival Internacional del Globo llega hoy a CDMX: así será la ‘Noche Mágica’ en el Monumento a la Revolución

Los organizadores del Festival Internacional del Globo trasladaron a la capital del país su exhibición de globos anclados con quemadores encendidos al ritmo de música, como antesala de la edición 25 en León, Guanajuato

Festival Internacional del Globo llega hoy a CDMX: así será la ‘Noche Mágica’ en el Monumento a la Revolución

Santiago Nieto acusa al Gobierno de Querétaro de “entreguismo” a Estados Unidos

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobernador Mauricio Kuri no informó el motivo de la visita del embajador Ronald Johson era por temas de seguridad

Santiago Nieto acusa al Gobierno de Querétaro de “entreguismo” a Estados Unidos

Qué ciclones tropicales se aproximan en México los siguientes días y cómo afectarán con lluvias

Dos zonas de baja presión alcanzaron 90% de probabilidad ciclónica; sus efectos favorecerán precipitaciones torrenciales en Veracruz y tormentas en cinco entidades más

Qué ciclones tropicales se aproximan en México los siguientes días y cómo afectarán con lluvias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG y jefe de plaza en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla: es vinculado a los hijos de AMLO

Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG y jefe de plaza en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla: es vinculado a los hijos de AMLO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG vinculado a los hijos de AMLO

Narcomantas, “El Jardinero” del CJNG y atentados frustrados: la cronología de amenazas contra el gobernador de Nayarit

Libro ‘Pueblo’ de AMLO: expresidente acusa a EEUU de pactar con “Los Chapitos” la captura de “El Mayo” Zambada

En el ojo de la DEA y ligados al CJNG: quiénes son los hermanos Talibán, vinculados al posible atentado contra el gobernador de Nayarit

ENTRETENIMIENTO

El mensaje privado que Cazzu le envió a Natalia Jiménez después de ganar la custodia de su hija

El mensaje privado que Cazzu le envió a Natalia Jiménez después de ganar la custodia de su hija

Festival Internacional del Globo llega hoy a CDMX: así será la ‘Noche Mágica’ en el Monumento a la Revolución

La causa de muerte de Teresita Miranda, esposa de Chabelo, que su familia mantuvo en privado y ahora salió a la luz

Florinda Meza revela por qué no busca pareja y seguirá fiel a Roberto Gómez Bolaños: “Soy mujer de un solo amor”

Así reaccionó Wendy Guevara al tercer lugar de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026

DEPORTES

Luis Fernando Tena clasifica con Guatemala a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

Luis Fernando Tena clasifica con Guatemala a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

Jorge Campos sale al rescate del ‘Tala’ Rangel tras errores ante Estados Unidos: “Los delanteros fallan y nadie les dice nada”

México gana siete medallas en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas Tepic 2026

México ya conoce a su rival para los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

Rafa Márquez revela qué pasó con Raúl “Tala” Rangel después de sus errores ante Estados Unidos: ¿aún lo respalda?