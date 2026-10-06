Pagos Beca Rita Cetina 2026: estos beneficiarios reciben su dinero hoy 6 de octubre de octubre

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Los pagos de la Beca Rita Cetina para los beneficiarios de continuidad seguirán este martes 6 de octubre, y a continuación te decimos quiénes son los que cobran.

Los depósitos se entregan de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario y corresponden al bimestre septiembre-octubre.

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Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

¿Qué beneficiarios reciben su pago de la Beca Rita Cetina hoy 6 de octubre?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que reciben el pago de la Beca Rita Cetina este martes 6 de octubre son aquellos cuya primera letra de su apellido inicie con la letra C.

A, B: lunes 5 de octubre C: martes 6 de octubre D, E, F: miércoles 7 de octubre G: jueves 8 de octubre H, I, J, K, L: viernes 9 de octubre M: lunes 12 de octubre N, Ñ, O, P, Q: martes 13 de octubre R: miércoles 14 de octubre S: jueves 15 de octubre T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 16 de octubre

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre a todos los beneficiarios de continuidad comenzaron a distribuirse a partir del día de hoy (X@apoyosbienestar)

La entrega de los recursos comenzó el lunes 5 de octubre con los depósitos para los beneficiarios cuyos primeros apellidos comienzan con A y B, y finalizará el 16 de octubre con los correspondientes a las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

La beca contempla dos modalidades de apoyo: una para estudiantes de primaria y otra para alumnos de secundaria. En este periodo de depósitos, el beneficio está dirigido a quienes cursan secundaria, con un pago de $1.900.

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Las familias con más de un estudiante inscrito reciben $700 adicionales por cada alumno. Los recursos se depositan de forma directa, sin intermediarios, en la tarjeta del Banco del Bienestar cada dos meses, excepto en julio y agosto por el periodo vacacional.

1 alumno | 1,900 pesos.

2 alumnos | 2,600 pesos.

3 alumnos | 3,300 pesos.

Una mujer presenta información sobre la Beca Rita Cetina, un programa de apoyo para la educación primaria en México. La presentadora muestra un documento oficial con los logotipos del Gobierno de México y Beca Bienestar. El contenido es de naturaleza informativa, abordando preguntas y puntos importantes relacionados con el proceso de la beca para hijos e hijas en educación primaria. La mujer viste un suéter blanco y negro con patrones geométricos y tiene dos trenzas.

Formas de saber si ya llegó el depósito

Los beneficiarios pueden confirmar el depósito mediante el Buscador de Estatus, en el sitio oficial, con el ingreso de la CURP. Otra alternativa es consultar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o desde la aplicación móvil de la institución.

También se puede llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse con la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

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Impacto del programa

La Beca Rita Cetina comenzó a operar en 2025 como un programa social para estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas de México. Su etapa inicial se concentró en secundaria; este año incorporó a alumnos de primaria y se prevé una próxima ampliación para preescolar.

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)

El programa supera los 15 millones de beneficiarios en el país, según Julio León, titular de la iniciativa. El respaldo apunta a favorecer la continuidad escolar y aliviar los gastos de las familias.

La política dispone de una inversión anual de cerca de $83.000 millones, destinada a millones de alumnos, con prioridad para quienes asisten a planteles públicos.

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