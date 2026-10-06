México

Festival Internacional del Globo llega hoy a CDMX: así será la ‘Noche Mágica’ en el Monumento a la Revolución

Los organizadores del Festival Internacional del Globo trasladaron a la capital del país su exhibición de globos anclados con quemadores encendidos al ritmo de música, como antesala de la edición 25 en León, Guanajuato

Un globo aerostático encendido permanece en una plaza nocturna junto a un monumento iluminado de morado y rodeado por personas.
La actividad se llevará a cabo en la Plaza de la República, en las inmediaciones del monumento capitalino. (Imagen Ilustrativa Infobae/FIGL)
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El Festival Internacional del Globo celebrará este martes un evento gratuito en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Se trata de la Noche Mágica, una exhibición gratis que funciona como antesala de la edición 2026 del festival, programada del 13 al 16 de noviembre en León, Guanajuato.

La actividad se llevará a cabo en la Plaza de la República, en las inmediaciones del monumento capitalino. Según informaron los organizadores, el evento está abierto a todas las edades y busca acercar al público del Valle de México al ambiente que caracteriza al festival de León.

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Noches Mágicas edición 2025/ Festival Internacional del Globo de León (Youtube)

Qué es la Noche Mágica y por qué se realiza en CDMX

La Noche Mágica es una de las actividades insignia del FIG. Consiste en el anclaje de globos aerostáticos a tierra, cuyos quemadores se encienden al ritmo de la música para crear un espectáculo de luces. Normalmente, este formato se realiza en León como parte de la programación nocturna del festival.

En esta ocasión, los organizadores trasladaron la experiencia a la capital del país como parte de la cuenta regresiva hacia la edición 2026. El encuentro de hoy marca el inicio oficial de la promoción del festival y ofrece a los capitalinos un adelanto de las actividades que se desarrollarán en noviembre en Guanajuato.

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La edición que se celebrará en León será la número 25 del festival, lo que convierte a esta Noche Mágica en la Ciudad de México en una antesala con peso simbólico dentro de la trayectoria del evento.

Horario y cómo llegar

Cartel informativo con un globo aerostático iluminado frente al Monumento a la Revolución durante la noche con texto explicativo arriba
Un cartel promociona la Noche Mágica del Festival Internacional del Globo el 6 de octubre a las 19:00 horas en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. (Festival Internacional del Globo de León)

El evento de hoy comienza a las 19:00 horas en la Plaza de la República, en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en el Centro de la Ciudad de México. El acceso es gratuito y abierto al público general, sin necesidad de boleto ni registro previo.

Los organizadores señalaron que la actividad está pensada para todas las edades, por lo que se espera la asistencia de familias completas interesadas en presenciar el espectáculo de luces de los globos aerostáticos iluminados frente al monumento.

Fechas del FIG 2026 en León

El Festival Internacional del Globo es un icono en la ciudad de León, Guanajuato, México. Actualmente está posicionado como uno de los 3 más importantes a nivel mundial.
Está previsto que participen más de 200 globos aerostáticos provenientes de 25 países, lo que convierte al festival en uno de los encuentros de aerostación más numerosos a nivel internacional. 2021. (AP Photo/Mario Armas)

La edición número 25 del Festival Internacional del Globo se realizará del 13 al 16 de noviembre en el Parque Metropolitano de León, Guanajuato. Los organizadores esperan recibir más de 400 mil visitantes y una derrama económica cercana a los 950 millones de pesos.

Está previsto que participen más de 200 globos aerostáticos provenientes de 25 países, lo que convierte al festival en uno de los encuentros de aerostación más numerosos a nivel internacional.

El viernes 13 de noviembre, día de apertura, tendrá acceso completamente gratuito durante toda la jornada, en el marco de la iniciativa “Viernes de la Gente”, impulsada por el Gobierno de Guanajuato para facilitar la entrada de las familias.

Ese mismo día se realizará el vuelo inaugural de los globos, además de la Noche Mágica y un espectáculo de drones. El primer despliegue del FIG 2026 está programado para las 6:30 horas de esa jornada.

El conductor oficial del festival será Omar Chaparro, quien encabezará las transmisiones especiales durante los cuatro días del evento.

Cartelera artística: Calvin Harris y Christian Nodal encabezan el festival

Póster con el DJ Calvin Harris, un globo aerostático y un fondo abstracto colorido. Se lee: Festival Internacional del Globo, León, México
El DJ Calvin Harris aparece en el cartel del Festival Internacional del Globo en León, México, para su presentación del 14 de noviembre. (Festival del Globo de León/Redes sociales)

El FIG 2026 reveló su cartelera musical completa, que combina géneros y públicos distintos a lo largo de los cuatro días de actividades. La programación estelar quedó organizada de la siguiente manera:

Viernes 13 de noviembre: Los Ángeles Azules (acceso gratuito)

Sábado 14 de noviembre: Calvin Harris, Alok y Tyson O’Brien, en el marco de The Dream Nite 2.0

Domingo 15 de noviembre, 8:00 horas: Santos Bravos

Domingo 15 de noviembre, por la noche: Christian Nodal y Xavi

El viernes 13 de noviembre, Los Ángeles Azules encabezará la jornada inaugural, de acceso gratuito, dentro del “Viernes de la Gente”.

El sábado 14 de noviembre llegará The Dream Nite 2.0, noche de música electrónica que reunirá al DJ y productor escocés Calvin Harris junto al brasileño Alok y a Tyson O’Brien. Harris es responsable de éxitos como Summer, Feel So Close, One Kiss y This Is What You Came For.

El domingo 15 de noviembre tendrá dos momentos centrales. A las 8:00 horas se presentará Santos Bravos, agrupación de K-pop latino que ofrecerá el primer concierto matutino en la historia del festival, una vez concluido el vuelo de los globos de esa mañana.

Por la noche de ese mismo domingo subirán al escenario Christian Nodal y Xavi, dos de los artistas más populares del regional mexicano. Los asistentes podrán disfrutar ambos conciertos con un solo boleto, ya sea Day Pass, Vespertino o VIP.

Además del escenario principal, el festival contará con un cartel adicional en el Coca-Cola Stage, donde se presentarán agrupaciones como Münlight, Mariano Lara, Luis Dharma, Doc Du Funk, Lerose, Rebelmate, The Blackouts, San Valdes, Isboset y Titvnit, todos programados para el viernes 13 de noviembre.

Christian Nodal continúa cosechando éxitos
Por la noche de ese mismo domingo subirán al escenario Christian Nodal y Xavi, dos de los artistas más populares del regional mexicano. FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

Precios y venta de boletos

La preventa denominada FIG Fan se realizó a través de la plataforma Eticket. Los precios en esa fase quedaron definidos de la siguiente manera:

Day Pass (acceso matutino y vespertino): 600 pesos

Acceso Matutino, de 5:00 a 11:00 horas: 200 pesos

Acceso Vespertino, de 13:00 a 21:00 horas: 500 pesos

VIP viernes 13 de noviembre: 800 pesos

VIP sábado 14 de noviembre (Calvin Harris): 2 mil 500 pesos

VIP domingo 15 de noviembre (Nodal y Xavi): 2 mil 200 pesos

El boleto VIP incluye acceso al concierto y a la Noche Mágica, en un horario de 16:00 a 21:00 horas.

El evento de hoy en el Monumento a la Revolución no requiere boleto y está abierto al público en general, según confirmaron los organizadores.

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