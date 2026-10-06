Santiago Nieto acusa al Gobierno de Querétaro de “entreguismo” a Estados Unidos

Santiago Nieto ofrece unas declaraciones respecto a la visita realizada por el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. (@SNietoCastillo)

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Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de Morena en Querétaro, cuestionó el acercamiento del gobierno estatal con Estados Unidos tras la colocación de la primera piedra de una academia policial junto al embajador Ronald Johnson: “Me parece terrible, me parece lamentable”.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) escribió en su cuenta oficial ‘X’ que el gobierno de Mauricio Kuri incurrió en “entreguismo” y cuestionó qué beneficio obtiene el Estado con ese tipo de cooperación directa con Washington.

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Nieto cuestionó la participación de un gobierno estatal en un proyecto de seguridad con un representante extranjero sin que, según la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo en su conferencia La Mañanera del Pueblo que el evento se habría realizado sin la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –la única autoridad que puede aceptar este tipo de diligencias–, además la inauguración se habría realizado sin la participación de la Secretaría de Defensa.

La SRE señala que Querétaro no solicitó el aval federal

La Cancillería informó que recibió el 25 de septiembre un oficio firmado por Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, sobre la visita de Johnson, prevista para el 2 de octubre. El documento describía el encuentro como protocolario y señalaba que no implicaría mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad o procuración de justicia.

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Ronald Johnson anuncia nueva Academia Internacional de Seguridad en Querétaro. (Redes sociales)

La dependencia sostuvo que la construcción de la Academia Internacional de Capacitación Policial sí contempla cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. Por esa razón, el proyecto debía presentarse ante el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG)antes del inicio de las obras, algo que el gobierno estatal no hizo.

La academia contempla una inversión de 30 millones de pesos y su conclusión está prevista para enero de 2027. Durante el acto, el gobernador y el embajador encabezaron la colocación de la primera piedra en el Complejo de Seguridad RHINO, sede de la Secretaría de Seguridad de Querétaro.

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Nieto pide respetar los canales institucionales con Estados Unidos

En su publicación, Nieto afirmó que la coordinación en materia de seguridad debe realizarse a través de la SRE y de las instituciones federales correspondientes: “Existen límites que deben respetarse y canales institucionales para cualquier cooperación con un gobierno extranjero”, escribió.

El extitular de la UIF aseguró que impugnará la decisión de la Sala Regional (Cuartoscuro)

El exfuncionario también mencionó el Entendimiento Bicentenario, mecanismo que sustituyó al Plan Mérida y que establece una nueva lógica de cooperación binacional México y Estados Unidos. Según su mensaje, los gobiernos estatales no deben sostener intercambios de esa naturaleza al margen de la Cancillería.

“La soberanía nacional se defiende respetando nuestras instituciones, nuestra legislación y los mecanismos que México ha establecido para conducir su relación con otros países”, concluyó Nieto.

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