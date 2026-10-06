Así reaccionó Wendy Guevara al tercer lugar de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026

Wendy Guevara reconoció que el resultado también le afectó, pero evitó respaldar las acusaciones de fraude que circulan contra la producción del programa. (Foto: Wendy Guevara/FB)

Guardar

Wendy Guevara reaccionó a los señalamientos de supuesto fraude que circulan en redes sociales tras el tercer lugar de Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026. Un día después de la final, la influencer transmitió en vivo desde León, Guanajuato, y pidió a los seguidores no desgastarse con el enojo.

“La verdad, pues obviamente, pues cuando uno quiere tanto a una persona y pues no ganó mi hermana y todo, pues yo también sí dije... me ataqué, pero pues ¿Qué hago, hermana?”, relató Guevara durante la transmisión.

PUBLICIDAD

La conductora insistió en que el malestar no cambia la situación de su amiga dentro del reality. “Nosotras nos atacamos o nos estresamos y de todos modos Kari va a andar ahí y ella tiene muchos proyectos ya, invitaciones y todo... ahí va a andar”, explicó.

Usuarios y figuras cercanas al clan de Wendy y Karina, entre ellas Paola Suárez, Vanessa Labios 4K y Evelyn, arremetieron contra la producción del reality y contra Mariana Ochoa, quien se convirtió en la ganadora absoluta de la cuarta temporada. Acusaron un presunto arreglo para que la exOV7 se quedara con el primer lugar y Memo Schutz con el segundo, dejando fuera a Karina Torres del podio más alto.

PUBLICIDAD

La influencer pidió a los seguidores no desgastarse con el enojo por el resultado del reality y defendió la agenda de trabajo que tiene su amiga tras la final. (Captura de pantalla )

No obstante, Wendy evitó respaldar esa versión de forma directa. “No es que yo esté defendiendo a la empresa ni nada, porque pues al final de cuentas a mí al rato me pueden correr y todo porque pues yo no soy indispensable”, dijo, en referencia a su papel como conductora de las post galas del programa.

Durante las últimas tres temporadas del reality, Wendy Guevara ha fungido como conductora de las postgalas, un rol que le impedía mostrar una postura abierta a favor de su amiga mientras la competencia estaba en curso. Esa posición explica, según ella misma reconoció, la cautela con la que abordó el tema tras la final.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido trazó un paralelismo con otra edición del reality para explicar su lectura de los resultados. “Es como por ejemplo cuando no ganó Abelito, yo pensé que iba a ganar Abelito. Y él es el que tiene, yo hasta el momento que he visto, es el que tiene más chamba”, señaló.

Con esa comparación, Wendy sugirió que no ganar el primer lugar no necesariamente limita las oportunidades laborales posteriores de un participante.

Wendy asegura que notó tranquila a Karina Torrres tras la final de La Casa de los Famosos 4

Karina Torres obtuvo el tercer lugar en el reality de Televisa. (Captura de pantalla )

“Pues miren, yo ahorita lo que les puedo decir es que noté a Karina muy tranquila, muy relajada y hoy vi las entrevistas que hizo”, afirmó Guevara, luego de haber visto el material que su amiga ofreció a medios tras salir del reality.

PUBLICIDAD

Asimismo, Wendy detalló que Karina Torres mantiene una agenda de trabajo que se amplió tras su paso por el reality. “Kari va... tenía mucha chamba antes de entrar y ahora va a tener más trabajo y eso me da mucho gusto, porque pues Kari apoya mucho a su familia, apoya mucho a la gente del anexo”, explicó.

La influencer añadió que, pese a los compromisos de prensa pactados para los días posteriores a la final, a Karina le permitirán un espacio para ver a su sobrino Emiliano, a quien ha apoyado de cerca en los últimos meses. “Por eso entonces nada más tiene prensa mañana y le van a dejar venir a León para que vea a su sobrino”, dijo.

PUBLICIDAD

Hacia el cierre de la transmisión, Wendy Guevara reconoció de nuevo el golpe emocional que le representó el resultado. “Pero pues bueno, es obvio, también yo me ataqué pero no hay nada que se pueda hacer”, concluyó.