“Prefiero muerto valiente, que vivo cobarde”, dice gobernador de Nayarit tras atentados y narcomantas en su contra

Foto: Gobierno de Nayarit

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El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, aseguró que desde el inicio de su administración estaba seguro de que realizaría “un gobierno suicida” para recuperar la entidad de la captación del crimen organizado, en un estado con alta presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego de varias amenazas e intentos de atentados en su contra, el mandatario estatal aseguró que continuará llevando a cabo las acciones que ha implementado en contra de la delincuencia organizada y encaminado a recaudar más dinero para disminuir la deuda que presentaba la entidad.

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“Yo venía a hacer un gobierno suicida; yo no venía a jugar. Yo venía a apostar mi resto, yo no venía a reír. Y yo tenía que pagar esa deuda a Nayarit viendo dos líneas de acción: al final de mi gobierno yo tenía que dejar a Nayarit por fuerza un legado cultural junto con la sociedad y un legado patrimonial. En la segunda línea, yo no venía a ver el fin de mi gobierno, yo venía a ver el fin de mi vida para estar en paz”, afirmó en conferencia de prensa de este lunes.

La caída de una avioneta, narcomantas y personas ligadas al CJNG: las amenazas contra el gobernador

Desplome de aeronave del gobernador de Nayarit: Fiscalía investiga y no descarta posible atentado contra el mandatario. RRSS

El gobernador detalló que el principal motivo por el que comenzó a ser amenazado fue por la recuperación de 750 hectáreas dentro del Megaoperativo Nuevo Nayarit, el cual permitió revertir el despojo de tierras por 50 mil millones de pesos. Según relató, los responsables exigieron, a través de intermediarios, que el gobierno devolviera 400 hectáreas y se quedara únicamente con las 350 restantes.

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Una segunda advertencia llegó después por parte de dos abogados que posteriormente fueron asesinados y localizados sin vida en Ixtlán del Río, quienes se habían presentado ante la Fiscalía del Estado para amenazarlo a él y a Elvia Ludmila Heredia Verdugo, la fiscal.

Esos abogados les advirtieron que ambos enfrentarían consecuencias por negarse a negociar. El gobernador detalló que los litigantes se identificaron como defensores de un alto generador de violencia detenido en La Yesca, es decir, Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del CJNG. “Ellos fungían como comunicadores de indicaciones”, aseguró.

Cuerpos colgados como represalia

Un retrato tipo ficha policial de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, en el centro de una composición oscura que incluye el logo del CJNG y siluetas genéricas, simbolizando la posible sucesión en el liderazgo del cártel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador vinculó directamente los hallazgos recientes de cuerpos colgados en la entidad con su negativa a ceder ante el crimen organizado. Atribuyó esos delitos a la frustración de los grupos delictivos por no tener la libertad para operar bajo su administración.

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De acuerdo con la Fiscalía estatal, los detenidos por este caso participaron en la colocación de una narcomanta, la privación de la libertad y el secuestro de una de las víctimas, quien fue torturada y obligada a grabar un video antes de que su cuerpo apareciera colgado en la vía pública.

Junto a él se encontró el cadáver de una empleada de una oficina gubernamental, señalada como enlace para filtrar información de operativos a la delincuencia organizada.

Nayarit no es una plaza en disputa, aseguró el gobernador

Narcomanta contar el gobernador de Nayarit y la fiscal. (Redes sociales)

El gobernador rechazó que el territorio estatal sea negociable entre grupos criminales y sostuvo que en Nayarit la paz responde a un criterio institucional, no a acuerdos con el narcotráfico.

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Reconoció, además, la existencia de infiltración del crimen organizado dentro de las propias instituciones del estado, tanto en la Fiscalía como en la Secretaría de Seguridad a cargo de Manasés Langarica Verdín y en distintas policías municipales.

Esto los llevó a identificar distintos chats en los que funcionarios de distintas dependencias mantenían comunicación con miembros del crimen organizado.

La avioneta que pudo tener al gobernador como objetivo

Respecto a la caída de una avioneta este domingo, la fiscal Heredia Verdugo explicó que el gobernador utiliza ocasionalmente ese tipo de vuelos privados por necesidades de servicio, aunque no siempre es él quien aborda la aeronave. Por esa razón, dijo, la Fiscalía no descarta que, pese a la hipótesis de una falla mecánica o climática, el mandatario haya sido el objetivo real del siniestro.

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Aseguró que la carpeta de investigación permanece abierta hasta establecer con certeza si existió una intención de atentar contra la vida del gobernador y agregó que, según las indagatorias, el plan original contemplaba un ataque en un punto distinto: un puente sobre la autopista Tepic-Compostela, donde ya hay jóvenes detenidos y otros con orden de aprehensión pendiente, el cual se planeó para cometerse en el mes de agosto pasado.

La agenda del gobernador filtrada por policías

Foto: Facebook / Miguel Ángel Navarro

Las investigaciones revelaron que halcones de un grupo delictivo compartían a través de WhatsApp información detallada sobre los traslados del mandatario. Un mensaje fechado el 20 de febrero de 2026 a las 10:41 horas advertía con precisión sobre un viaje programado del gobernador para el día siguiente.

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Otros mensajes detallaban la salida de una camioneta Suburban, la ruta hacia Tepic y la posición exacta de la caravana oficial, utilizando claves numéricas similares a las empleadas por los cuerpos de seguridad del estado.

Pese al seguimiento a sus acciones, las amenazas y los atentados en su contra, el gobernador aseguró que continuará con su actuar, ya que “prefiero muerto valiente, que vivo cobarde”.

Además, dijo que espera que quien lo suceda en el cargo no esté dispuesto a anteponer su comodidad personal a la justicia social, y que sí esté interesado en sostener el mismo nivel de exposición que él ha asumido.

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“Me preocupa que después de que me vaya, no vaya a haber alguien que venga a hacer un gobierno suicida, que no venga a apostar su resto, que entienda que su comodidad personal no responde a la justicia social”, sentenció.