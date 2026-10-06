El mensaje privado que Cazzu le envió a Natalia Jiménez después de ganar la custodia de su hija

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Natalia Jiménez reveló que Cazzu le escribió después de que recibió una resolución judicial favorable en el proceso por la custodia y la crianza de su hija Alessandra. La cantante española contó que la artista argentina se comunicó con ella de manera privada, aunque decidió reservar el contenido del mensaje.

La confesión surgió mientras Jiménez celebraba el avance legal que le permitirá reorganizar su vida junto a la menor. La intérprete recibió el gesto de Cazzu durante los festejos por la resolución.

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¿Qué dijo Natalia sobre Cazzu?

La artista española relató que Cazzu se puso en contacto con ella por mensaje privado tras conocerse el resultado de su disputa legal con Daniel Trueba, su exesposo.

“Cazzu me escribió, muy linda”, expresó Natalia Jiménez durante un encuentro con la prensa transmitido por Ventaneando. La cantante aclaró que no dará detalles sobre las palabras de la argentina.

La intérprete prefirió mantener el contenido en el ámbito privado. “No voy a decir qué me puso”, sostuvo al hablar de la comunicación que recibió.

Jiménez aprovechó ese momento para mandarle un saludo a Cazzu. La declaración vinculó dos historias atravesadas por discusiones públicas sobre la crianza de sus hijas y los procesos legales asociados a ese tema.

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La resolución habilita a Natalia Jiménez a mudarse con Alessandra

El avance que celebró Natalia Jiménez incluyó la autorización de un juez de Estados Unidos para que pueda trasladarse junto a Alessandra, su hija. La decisión llegó luego de años de procedimientos relacionados con la crianza de la menor.

Según contó la artista a través de sus redes sociales, el fallo representa un cambio para ambas porque les permitirá planificar una nueva etapa con menos obstáculos.

La cantante explicó que uno de sus objetivos era contar con mayor margen para decidir aspectos importantes de la vida de su hija. Entre ellos, figuraba la posibilidad de viajar con ella a México y elegir cuestiones vinculadas con su educación.

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“Desde hace varios años he estado en una batalla legal por tener los derechos para la crianza de mi hija”, manifestó Jiménez ante la publicación. La artista también buscaba recuperar gastos de manutención destinados a Alessandra.

La cantante recordó los años de conflicto judicial

Natalia Jiménez describió el proceso como una etapa larga, difícil y costosa. La española señaló que los litigios en Estados Unidos le exigieron sostener una disputa que atravesó distintos momentos personales y económicos.

La intérprete recordó que, seis años atrás, enfrentaba una situación marcada por la bancarrota y por comentarios públicos en su contra. Con la noticia, buscó transmitir un mensaje de aliento a otras madres que atraviesan situaciones similares.

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Jiménez sostuvo que su prioridad es que Alessandra crezca en un entorno con menos conflictos. La posibilidad de reorganizar su vida familiar aparece, para la artista, como el resultado más significativo de la resolución.

Cazzu también ha hablado de la defensa de las madres

La mención de Cazzu apareció cuando Natalia Jiménez fue consultada sobre asuntos ligados a la custodia y a la situación de las madres que enfrentan procesos legales. La española optó por ser prudente respecto de iniciativas legislativas en México.

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Jiménez señaló que le parecía positivo que Cazzu diera visibilidad a estas discusiones. La artista argentina ha sido vinculada en los últimos meses con debates públicos sobre derechos familiares y obligaciones de los padres.

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La cantante española no estableció comparaciones entre su expediente y el de Cazzu. Su declaración se centró en el gesto privado que recibió tras el fallo y en el respaldo que sintió durante su propio proceso.

Con el mensaje de Cazzu, Natalia Jiménez sumó una reacción inesperada a una semana que definió como muy importante para su familia. La resolución judicial le abrió la posibilidad de iniciar una etapa distinta junto a Alessandra.