Angélica Rivera ventilaría todo sobre su matrimonio con Enrique Peña Nieto en una bioserie

La actriz respondió rumores sobre su situación amorosa (Foto: Cuartoscuro)

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Angélica Rivera prepara una bioserie sobre su vida que incluirá su matrimonio con Enrique Peña Nieto y su etapa como primera dama de México, con Sofía Castro interpretándola en pantalla. El proyecto llevaría el nombre tentativo de “Tulipán” y estaría destinado a Netflix, según filtraciones recientes.

Desde la confirmación del divorcio, la actriz ha mantenido su relación con el expresidente en privado, evitando dar declaraciones sobre su matrimonio, ni del presente de Peña Nieto. Sin embargo, la bioserie abordaría esa etapa de su vida.

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Angélica Rivera hablaría de la polémica de la Casa Blanca

Rivera, de 57 años, consideró primero escribir un libro sobre su vida, pero decidió finalmente producir una bioserie bajo su propia autorización, según reveló la periodista Ana María Alvarado en el programa Sale el Sol. La producción ya estaría en proceso de grabación, aunque sin fecha de estreno confirmada.

El expresidente Enrique Peña Nieto reconoció error en el manejo de la crisis por la llamada Casa Blanca al exponer a su entonces esposa, Angélica Rivera (Diseño: Jovani Pérez/Infobae México)

“Va a contar todo su romance y lo que vivió al lado de Enrique Peña Nieto como primera dama, entonces me parece que sí hablará de la Casa Blanca, de todo”, dijo Alvarado al medio Sale el Sol.

El proyecto llevaría el nombre de Tulipán y sería para Netflix

De acuerdo con diferentes versiones, la bioserie tendría el título provisional de “Tulipán” y estaría destinada a Netflix, no a ViX, plataforma donde Rivera ha tenido proyectos recientes.

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Sofía Castro, hija de la actriz, ya protagoniza una novela de su padre, el productor José Alberto Castro, y ahora encarnaría también a su madre en este proyecto sobre su matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto.

(IG: @sofia_96castro)

Angélica Rivera habría decidido romper su silencio sobre el matrimonio con Peña Nieto

El anuncio ocurre en un momento de atención mediática renovada hacia la pareja. Rivera nunca ha hablado abiertamente sobre su relación de ocho años con Peña Nieto, marcada por la teoría de que la unión funcionó como estrategia política para impulsar al entonces gobernador del Estado de México.

El 25 de septiembre, Rivera evitó responder preguntas sobre su exesposo durante un encuentro con la prensa en un aeropuerto. “Yo se los dije la vez pasada, no me pregunten de lo que no sea de mí”, respondió la actriz.

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El escándalo de la Casa Blanca de las Lomas reaviva el interés mediático

El episodio en el aeropuerto con Angélica Rivera se dio después de que Peña Nieto reconociera públicamente que fue “un error” exponer a Rivera en el escándalo inmobiliario conocido como la Casa Blanca de las Lomas. Las declaraciones del expresidente coincidieron con el estreno del documental de ViX “PRI: Crónica del Fin”, que retoma episodios de su sexenio.

Angélica Rivera reaccionó a declaraciones de Peña Nieto en un reciente documental del PRI. (Infobae México, Jovani Pérez)

Durante la confrontación con reporteros, Sofía Castro, de 28 años, sufrió una caída mientras intentaba avanzar entre los empujones de la prensa. Días después, Castro protagonizó otro altercado con periodistas cuando su camioneta resultó dañada al tratar de evitar atropellar a un grupo que se acercó demasiado al vehículo.

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Angélica Rivera fue primera dama de México entre 2012 y 2018

Rivera se casó con Peña Nieto en 2010, dos años después de divorciarse del productor José Alberto Castro, con quien tuvo a sus tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina. Durante el sexenio de Peña Nieto, de 2012 a 2018, Rivera presidió el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y lanzó la iniciativa “Por un México Próspero”, enfocada en educación y empleo para jóvenes.

La bioserie marcaría la primera ocasión en que Rivera abordaría de forma directa los años de su matrimonio con el expresidente, un periodo que hasta ahora ha mantenido fuera de sus apariciones públicas y entrevistas.

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¿Quién es la pareja actual de la actriz Angélica Rivera?

Angélica Rivera y Diego Klein protagonizan la serie "Con esa misma mirada" (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

Angélica Rivera no tiene pareja confirmada actualmente. Desde su divorcio de Enrique Peña Nieto, la actriz mantiene su vida sentimental fuera de los reflectores.

El nombre que más circula vinculado a Rivera es el de Diego Klein, su coprotagonista en la serie Con esa misma mirada. Klein tiene 36 años, 19 menos que la actriz.

Las especulaciones comenzaron en febrero de 2025 durante las grabaciones de la serie y se intensificaron con videos y fotografías juntos. Rivera negó el romance a través de un comunicado e insistió en que las versiones de un noviazgo son falsas.

Klein, por su parte, ha reconocido sentirse atraído por Rivera pero niega que exista un romance fuera de la pantalla