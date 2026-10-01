México

El Centro Histórico de la CDMX se prepara para recibir el Bazar Cultural por el Día de Muertos: tendrá talleres y presentaciones gratis

Una festividad reconocida como Patrimonio Cultural por la UNESCO llega a la CDMX con música de violín y jarana, danza en vivo y elaboración de figuras rústicas para honrar el recuerdo de los difuntos

Músicos con instrumentos y bailarinas posan junto a una calavera decorada, un pan de muerto y una flor frente a la Catedral Metropolitana.
El evento forma parte de la programación mensual que el corredor realiza en esa zona del Centro Histórico, donde confluyen vecinos, comerciantes y visitantes. (Autoridad del Centro Histórico/Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Corredor Cultural Centro Histórico Sor Juana anunció un Bazar Cultural dedicado al Día de Muertos en la Plaza Regina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La convocatoria, difundida por la cuenta autoridad_centrohistorico, invita a las familias a participar en talleres gratuitos y presentaciones artísticas en torno a la festividad.

El evento forma parte de la programación mensual que el corredor realiza en esa zona del Centro Histórico, donde confluyen vecinos, comerciantes y visitantes. El cartel de difusión lleva como título “¡Celebremos la vida! Recordando a nuestros seres queridos”.

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Talleres gratuitos de manualidades por Día de Muertos

Altar de muertos moderno, decoración sencilla, simbolismo cultural, ambiente espiritual, homenaje familiar, tradición mexicana reinterpretada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Bazar Cultural por Día de Muertos es un evento gratuito organizado por el Corredor Cultural Centro Histórico Sor Juana en la Plaza Regina, con talleres de manualidades, música en vivo y danza folclórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bazar ofrecerá tres talleres manuales relacionados con los elementos tradicionales de las ofrendas de Día de Muertos. El cupo para cada actividad es limitado por lo que conviene llegar con antelación.

Los asistentes podrán elaborar manualidades de pan de muerto con goma eva, una réplica artesanal del pan tradicional que se coloca en los altares. También se enseñará a confeccionar flores de cempasúchil con papel seda, la flor que marca el camino de las almas hacia las ofrendas según la tradición mexicana.

El tercer taller consiste en la creación de calabazas rústicas con ixtle, una fibra vegetal utilizada en la artesanía popular. Las tres actividades son gratuitas y están pensadas para que participen niños y adultos de manera conjunta.

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El Bazar Cultural por Día de Muertos es un evento gratuito organizado por el Corredor Cultural Centro Histórico Sor Juana en la Plaza Regina, con talleres de manualidades, música en vivo y danza folclórica. La actividad busca acercar a las familias del Centro Histórico a las tradiciones de la festividad mediante la elaboración de elementos típicos de las ofrendas.

Un cartel digital promociona un bazar cultural con imágenes de pan de muerto, flor de cempasúchil de papel y una calabaza artesanal
La Autoridad del Centro Histórico invita a un bazar cultural con talleres gratuitos por el Día de Muertos en la Plaza de Regina de la Ciudad de México. (Autoridad Centro Histórico CDMX)

Música y danza en la Plaza Regina

Un cartel digital con tres músicos tocando instrumentos en un parque, junto a datos de un evento en la Plaza Regina el 3 de octubre
Un cartel de la Autoridad del Centro Histórico anuncia la presentación del Trío Coyomeh de son huasteco el 3 de octubre en el Bazar Cultural de la Plaza Regina en Ciudad de México. (Autoridad Centro Histórico CDMX)

El programa cultural se completa con dos presentaciones artísticas en vivo. El Trío Coyomeh ofrecerá un concierto de son huasteco, un género musical originario de la región de la Huasteca mexicana que combina violín, guitarra huapanguera y jarana.

Después de la actuación musical, el grupo Culturalmente presentará una coreografía de danza. Los carteles promocionales difundidos para el evento muestran a las integrantes del grupo con vestuario de inspiración folclórica, con tonos rosas y dorados.

Ambas presentaciones se suman a los talleres de manualidades como parte de una jornada que combina aprendizaje artesanal con espectáculos en vivo, bajo la lógica de actividades gratuitas y abiertas al público que caracteriza al corredor cultural.

Cartel publicitario con fotos de grupos de bailarinas, texto con detalles de fecha y hora, y el nombre Plaza Regina
Un cartel publicitario anuncia la presentación del grupo de danza Culturalmente en la Plaza Regina. (Autoridad Centro Histórico CDMX)

Origen y significado del Día de Muertos

Mesa de madera con jarras de barro, vasos de cerveza, pan de muerto, flores de cempasúchil y papel picado en un festival nocturno.
El evento forma parte de la programación mensual que el corredor realiza en esa zona del Centro Histórico, donde confluyen vecinos, comerciantes y visitantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de Muertos tiene su origen en tradiciones prehispánicas documentadas en culturas como la mexica, maya, purépecha, totonaca y nahua, con registros de rituales dedicados a los difuntos desde hace al menos tres mil años. En el calendario mexica, la celebración se ubicaba en el noveno mes del año solar y duraba un mes completo, presidida por la deidad Mictecacíhuatl, conocida como la “Dama de la Muerte”.

Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, las autoridades religiosas buscaron hacer coincidir estas prácticas con las festividades católicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos. De esa fusión surgió el sincretismo que da forma al Día de Muertos actual, celebrado entre el 1 y el 2 de noviembre.

El primero de noviembre se dedica tradicionalmente a los “muertos chiquitos”, es decir, a las almas de los niños, mientras que el 2 de noviembre corresponde a los fieles difuntos adultos. En algunas regiones del país también se reconoce el 28 de octubre para quienes murieron de forma trágica o accidental.

La creencia central de la festividad sostiene que el espíritu de los difuntos regresa de manera transitoria al mundo de los vivos para convivir con sus familiares. Para facilitar ese retorno, las familias colocan ofrendas con flores de cempasúchil, velas, incienso de copal y los alimentos favoritos de quienes ya fallecieron.

En 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró al Día de Muertos mexicano Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, reconocimiento que después se integró a la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la organización. La distinción valoró a la festividad como una expresión viva, transmitida de generación en generación, que refuerza la identidad de las comunidades indígenas y mestizas del país.

Con el paso de las décadas, la tradición incorporó elementos adicionales como las calaveras literarias y la figura de “La Catrina”, creada por el ilustrador José Guadalupe Posada a finales del siglo XIX. Estos elementos conviven hoy con las prácticas de origen prehispánico y con la celebración religiosa de raíz católica, en una festividad que combina memoria familiar, identidad cultural y tradición artesanal.

El Corredor Cultural Centro Histórico Sor Juana

Esta iniciativa recibe respaldo de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), el órgano del Gobierno de la Ciudad de México creado en enero de 2007 para coordinar las políticas de conservación, desarrollo urbano y promoción cultural en esa zona patrimonial. 2025. REUTERS/Luis Cortes
Esta iniciativa recibe respaldo de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), el órgano del Gobierno de la Ciudad de México creado en enero de 2007 para coordinar las políticas de conservación, desarrollo urbano y promoción cultural en esa zona patrimonial. 2025. REUTERS/Luis Cortes

El Bazar Cultural se enmarca en las actividades del Corredor Cultural Centro Histórico Sor Juana, un proyecto impulsado en la calle de Regina y zonas aledañas que busca vincular a vecinos, comerciantes e instituciones culturales del Centro Histórico. El corredor realiza de manera periódica bazares y presentaciones artísticas abiertas al público.

Esta iniciativa recibe respaldo de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), el órgano del Gobierno de la Ciudad de México creado en enero de 2007 para coordinar las políticas de conservación, desarrollo urbano y promoción cultural en esa zona patrimonial. La ACH concentra atribuciones que antes correspondían a distintas dependencias de la administración capitalina, con el objetivo de revertir el deterioro del centro de la ciudad y propiciar un desarrollo equilibrado del territorio.

Entre los objetivos de la ACH se encuentra el impulso a las actividades culturales y la participación ciudadana como mecanismos para fortalecer el tejido social del Centro Histórico. La dependencia ha señalado en ocasiones anteriores que la preservación de la zona patrimonial requiere de la colaboración entre vecinos y autoridades de los tres niveles de gobierno.

El Centro Histórico de la Ciudad de México fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, condición que forma parte de los argumentos que sostienen los programas de recuperación de espacios públicos como la Plaza Regina, sede del Bazar Cultural por Día de Muertos.

Fecha, horario y lugar del Bazar Cultural

El Bazar Cultural por Día de Muertos se realizará el sábado 3 de octubre de 2026 en la Plaza Regina, ubicada casi en la esquina con la calle Simón Bolívar, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Según la convocatoria difundida, la actividad dará inicio a las 12:00 horas con los talleres gratuitos de manualidades. El concierto del Trío Coyomeh está programado para las 2:00 pm, mientras que la presentación de danza del grupo Culturalmente se llevará a cabo a las 3:30 pm.

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