Seis plantas mexicanas ideales para dar vida a tu azotea que aguantan el sol directo

Una terraza al aire libre reúne macetas con nopal, maguey, yuca, salvia mexicana, cempasúchil y echeverria con vistas a un paisaje montañoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las terrazas y azoteas reciben varias horas de radiación solar, calor acumulado y periodos con poca humedad.

Ante estas condiciones, algunas plantas nativas de México se adaptan mejor que otras: toleran el sol directo, requieren riegos moderados y aportan color, textura o sombra sin exigir cuidados constantes.

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Nopales, magueyes, salvias, cempasúchil y echeverias son opciones que los especialistas recomiendan para transformar estos espacios con especies vinculadas a la diversidad vegetal del país.

Es por eso que aquí te contamos sobre las características que las vuelven ideales para estos lugares y los cuidados que debes tener con ellas si decidas usarlas para decorar tu terraza.

Varias macetas de barro con plantas de nopal, maguey, yuca, salvia, cempasúchil y echeveria decoran la terraza de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis plantas mexicanas ideales para dar vida a tu azotea

Como mencionamos antes, algunas plantas como los nopales, magueyes, salvias, cempasúchil y echeverias son opciones para transformar estos espacios con especies vinculadas a la diversidad vegetal del país.

Estas son algunas de las características que las vuelven ideales para estas zonas, de acuerdo con información del registro de plantas mexicanas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)

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Nopal ( Opuntia ficus-indica ) : es una cactácea originaria de México que soporta el sol intenso, el calor y periodos prolongados con poca agua. Sus pencas almacenan humedad, por lo que funciona bien en azoteas con sustrato ligero y de drenaje rápido. También aporta flores y, según la variedad, tunas.

Maguey o agave ( Agave angustifolia o Agave americana ) : México concentra la mayor diversidad de agaves. Sus hojas carnosas guardan agua y su estructura está adaptada a la exposición directa, los suelos pobres y la sequía. Conviene usar macetas amplias y colocarlo lejos de zonas de paso por las espinas.

Yuca ( Yucca rostrata o Yucca elephantipes ) : es una opción resistente para azoteas muy calurosas. Tolera varias horas de sol directo, viento y riegos espaciados una vez establecida. Sus hojas verticales dan volumen sin requerir cuidados constantes.

Salvia mexicana ( Salvia leucantha ) : este arbusto nativo de México resiste el sol directo, aunque agradece algo de sombra por la tarde en las zonas más cálidas. Sus flores moradas y blancas atraen polinizadores, como abejas y colibríes. Requiere riego moderado y tierra que no retenga agua.

Cempasúchil ( Tagetes erecta ) : es una planta mexicana de floración que necesita luz solar abundante para desarrollarse y producir flores. Da color a la azotea durante su temporada, crece bien en macetas y permite renovar el espacio con facilidad. A diferencia de las suculentas, necesita riegos regulares sin encharcar el sustrato.

Echeveria (Echeveria elegans): esta suculenta es originaria de México y se adapta a macetas pequeñas, jardineras y arreglos de bajo mantenimiento. Aguanta el sol directo si se acostumbra de forma gradual; sus hojas almacenan agua y reducen la necesidad de riego. En sitios de calor extremo conviene protegerla del sol más duro de la tarde.

Para todas, la clave en una azotea es usar macetas con orificios de drenaje, sustrato poroso y riego sin encharcamientos.

En especies espinosas o de gran tamaño, como nopal y maguey, hay que considerar el peso de la maceta y la seguridad del espacio.

Una terraza rústica alberga distintas plantas de nopal, maguey, yuca, salvia mexicana, cempasúchil y echeverria en macetas tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados que requieren estas plantas nativas de México si deseas tenerlas en tu azotea

Si decides usar una o más de estas plantas para decorar tu terraza, estos son algunos de los cuidados que debes tener con ellas para que luzcan siempre radiantes:

Nopal (Opuntia spp.) Luz: puede permanecer a pleno sol. Si viene de un sitio sombreado, hay que acostumbrarlo de forma gradual durante una o dos semanas para evitar quemaduras.

Riego: poco. Se riega sólo cuando el sustrato esté seco por completo. En época de lluvias, puede requerir menos agua o ninguna.

Maceta y sustrato: necesita una maceta pesada y con perforaciones, pues puede volverse inestable. Usar tierra para cactáceas mezclada con tezontle, grava o perlita.

Mantenimiento: retirar pencas dañadas con guantes gruesos. Revisar cochinilla, que puede aparecer como manchas blancas algodonosas.

Precaución: ubicarlo lejos de pasillos, puertas y zonas donde haya mascotas o niñas y niños por las espinas. Maguey o agave (Agave spp.) Luz: requiere sol directo, idealmente durante seis o más horas diarias. El sol mantiene compacta la roseta.

Riego: muy espaciado. Hay que mojar el sustrato y esperar a que se seque completamente antes de volver a regar. Nunca se debe dejar agua acumulada en el plato de la maceta.

Maceta y sustrato: requiere contenedor profundo, con orificios de drenaje, y una mezcla mineral para suculentas. Evitar tierra compacta o con exceso de materia orgánica.

Mantenimiento: no mojar el centro de la roseta, porque la humedad retenida puede causar pudrición. Retirar sólo las hojas inferiores secas.

Precaución: sus hojas rígidas y espinas requieren una ubicación alejada de zonas de paso. Yuca (Yucca spp.) Luz: tolera y aprovecha el sol directo. En azoteas muy calurosas, una yuca recién comprada debe adaptarse poco a poco a la exposición.

Riego: moderado y espaciado. Se debe regar cuando la parte superior del sustrato ya esté seca; en invierno o con lluvias frecuentes, reducir la frecuencia.

Maceta y sustrato: necesita una maceta amplia, estable y con drenaje. Funciona con tierra suelta enriquecida con arena, perlita o tezontle.

Mantenimiento: limpiar hojas secas de la base y girar la maceta cada cierto tiempo si la luz llega principalmente de un lado.

Precaución: algunas variedades crecen mucho. Hay que considerar su tamaño adulto, el peso de la maceta y la resistencia de la azotea. Salvia mexicana (Salvia leucantha) Luz: crece con sol directo y puede agradecer sombra ligera por la tarde en zonas de calor extremo.

Riego: moderado. Se riega cuando los primeros centímetros del sustrato estén secos. No tolera el encharcamiento, pero tampoco debe secarse durante periodos muy prolongados mientras se establece.

Maceta y sustrato: requiere una maceta mediana o grande, con suelo fértil pero poroso. Una mezcla de tierra, composta y material de drenaje funciona bien.

Mantenimiento: retirar las flores secas para mantener una apariencia ordenada. Después de la floración o a finales de invierno se puede podar para estimular nuevos tallos.

Fertilización: aplicar composta o fertilizante ligero al inicio de la temporada de crecimiento. El exceso de nitrógeno produce muchas hojas y menos flores. Cempasúchil (Tagetes erecta) Luz: necesita al menos seis horas de sol directo para desarrollar flores. En días de calor extremo puede requerir sombra ligera durante la tarde si las hojas se queman.

Riego: más frecuente que el de nopales y agaves. El sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, sin saturarse. Conviene revisar la tierra a diario en una azotea calurosa y regar cuando los primeros 2 o 3 centímetros estén secos.

Maceta y sustrato: usar recipientes con drenaje y tierra rica en materia orgánica, mezclada con perlita o tezontle. Una maceta de al menos 30 centímetros de diámetro ayuda a que las raíces tengan espacio.

Mantenimiento: cortar flores marchitas y retirar hojas amarillas para favorecer nuevos botones. Regar directamente la tierra, sin mojar flores ni follaje.

Fertilización: usar composta o fertilizante para floración, en dosis moderada. El exceso de nitrógeno favorece las hojas sobre las flores. Echeverria o echeveria (Echeveria spp.) Luz: requiere mucha iluminación. Puede recibir sol directo de mañana y, si está aclimatada, varias horas de sol; en azoteas con calor muy intenso conviene darle sombra ligera entre el mediodía y la tarde para evitar manchas o quemaduras.

Riego: escaso. Regar hasta que el sustrato esté completamente seco y evitar que el agua quede atrapada en el centro de la roseta.

Maceta y sustrato: necesita maceta con salida de agua y mezcla muy drenante para suculentas: tierra para cactus, tezontle, perlita o grava fina.

Mantenimiento: retirar hojas secas de la parte baja y revisar la presencia de cochinilla. Si pierde la forma compacta y se alarga, necesita más luz.

Propagación: puede reproducirse mediante hijuelos o hojas sanas, que deben dejarse cicatrizar antes de colocarlas sobre sustrato seco.

Varias macetas de barro con nopal, maguey, yuca, cempasúchil y salvia ornamentan un jardín en una azotea frente al centro histórico de una ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regla general para una azotea: todas las macetas deben tener drenaje, pero hay que diferenciar el riego.

Nopal, maguey y echeveria resisten sequía y se dañan con el exceso de agua; yuca y salvia requieren riego intermedio; el cempasúchil necesita humedad más constante.

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También conviene proteger las macetas del sobrecalentamiento con recipientes claros, bases elevadas o una capa de tezontle sobre el sustrato.