México

Los mejores remedios caseros para eliminar el olor a humedad de la ropa

Estos consejos caseros ayudan a neutralizar el aroma y a evitar que vuelva después del lavado

Tendedero de madera con camisetas colgadas, situado en una sala con piso de madera, una planta en maceta y ventanales con cortinas.
Un tendedero de madera exhibe varias prendas de vestir colgadas en el interior de una habitación soleada con ventanales y cortinas blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El olor a humedad en la ropa suele aparecer cuando las prendas permanecen mojadas demasiado tiempo, se secan en espacios con poca ventilación o se guardan antes de estar completamente secas.

Además de resultar incómodo, puede adherirse a telas como toallas, playeras y ropa deportiva. Estos consejos caseros ayudan a neutralizar el aroma y a evitar que vuelva después del lavado.

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Cuatro toallas dobladas en tonos blanco, gris y beige sobre una mesa de madera, con una rama de eucalipto al lado y una ventana al fondo.
Una pila de toallas de colores neutros reposa sobre una mesa de madera junto a una ventana abierta y unas ramas de eucalipto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mejores remedios caseros para eliminar el olor a humedad de la ropa

Para quitar el olor a humedad de la ropa, lo principal es lavarla de nuevo y secarla por completo. Estos remedios suelen funcionar:

  • Vinagre blanco: agrega 1 taza al ciclo de enjuague o al compartimento del suavizante. Ayuda a neutralizar olores y residuos de detergente. No deja olor cuando la prenda se seca.
  • Bicarbonato de sodio: añade 1/2 taza directamente al tambor junto con el detergente. Es útil en toallas, playeras y ropa deportiva.
  • Vinagre + bicarbonato, pero en ciclos distintos: primero lava con bicarbonato y detergente; después usa vinagre en el enjuague. No los mezcles directamente, porque se neutralizan y pierden efecto.
  • Remojo con vinagre: si el olor es fuerte, deja la prenda en una cubeta con agua fría y 1 taza de vinagre blanco durante 30 a 60 minutos antes de lavarla.
  • Sol y aire libre: seca la ropa al exterior, de preferencia con luz solar indirecta o unas horas de sol. La ventilación elimina la humedad atrapada. No dejes prendas oscuras demasiado tiempo bajo sol intenso para evitar que se despinten.
  • Limpia la lavadora: muchas veces el olor regresa porque viene del tambor, la goma o el filtro. Haz un ciclo vacío con agua caliente y vinagre blanco, limpia los empaques y deja la puerta abierta después de cada lavado.

Recuerda no mezclar cloro con vinagre, amoniaco ni otros limpiadores, porque puede generar gases peligrosos.

Infografía con el título "Cómo eliminar el olor a humedad" e ilustraciones de prendas de vestir, lavadora, vinagre blanco y bicarbonato.
Una gráfica informativa de Infobae presenta métodos para eliminar el olor a humedad en prendas mediante el uso de vinagre blanco, bicarbonato de sodio y un secado adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que favorecen el olor a humedad en la ropa

Para prevenir el olor a humedad en la ropa, también puedes aplicar los siguientes consejos:

  • Dejar la ropa dentro de la lavadora. Las prendas recién lavadas deben sacarse al terminar el ciclo. Si permanecen varias horas en el tambor cerrado, la falta de aire y la humedad favorecen la aparición de bacterias y hongos que provocan un olor desagradable.
  • Secar las prendas en lugares cerrados. Tender ropa dentro de casa no siempre es un problema, pero puede serlo si el espacio tiene poca ventilación. Los cuartos sin ventanas abiertas, baños o áreas con humedad retrasan el secado y permiten que el mal olor se impregne en las fibras.
  • Guardar ropa que no está completamente seca. Una playera, pantalón o toalla puede parecer seca por fuera y aún conservar humedad en costuras, bolsillos o partes gruesas. Al guardarla en cajones o clósets, esa humedad queda atrapada y puede afectar otras prendas.
  • Acumular toallas y ropa sudada. Las toallas de baño, uniformes deportivos, calcetines y trajes de baño concentran agua, sudor y restos de piel. Dejarlos durante varios días en el cesto de ropa facilita la proliferación de microorganismos y hace más difícil eliminar el olor después.
  • Usar demasiado detergente o suavizante. Aplicar más producto del recomendado no garantiza una mejor limpieza. El exceso puede quedarse adherido a las telas y acumular residuos que retienen humedad, grasa corporal y suciedad.
  • Saturar la lavadora. Cuando el tambor lleva demasiada ropa, el agua y el detergente no circulan de forma adecuada. Algunas prendas no se enjuagan bien y conservan residuos que pueden generar un olor rancio al secarse.
  • No limpiar la lavadora. Los empaques de goma, el filtro, el dispensador de jabón y el tambor pueden acumular pelusa, agua estancada y moho. Ese olor se transfiere a las prendas durante cada ciclo de lavado.
  • Mantener cerrado el clóset. Un clóset muy lleno, sin ventilación o ubicado en una zona húmeda puede concentrar olores. Abrirlo de forma regular y evitar guardar prendas húmedas ayuda a conservar la ropa fresca.
Mano de persona saca toalla gris oscura de interior de lavadora abierta con vapor.
Una mano extrae una toalla oscura de un lavarropas con vapor que señala humedad en la ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar estas practicas ayudará a que tu ropa no tenga ese molesto y desagradable olor a humedad.

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