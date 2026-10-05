Alito Moreno exige investigar a los hijos de AMLO por presuntos negocios: “No puede haber protección absoluta”

El dirigente del PRI cuestionó la respuesta de las autoridades ante los señalamientos de presunta corrupción. Crédito: @gallegoso

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Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, exigió que las autoridades investiguen los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias señalados en reportajes periodísticos sobre los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre los asuntos que mencionó se encuentran los contratos relacionados con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

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El líder priista sostuvo que existen señalamientos e información suficiente para que las autoridades revisen los posibles vínculos entre empresarios y personas cercanas a la familia del exmandatario.

También cuestionó que, desde su perspectiva, no se hayan atendido las acusaciones que han surgido en torno a funcionarios y actores políticos de Morena.

Durante sus declaraciones, Moreno insistió en que las investigaciones deben avanzar sin distinciones y advirtió que no se debe permitir que las personas señaladas continúen con sus actividades sin que las autoridades esclarezcan los hechos.

Alito Moreno exigió investigar los presuntos negocios vinculados con los hijos de AMLO. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

“Lo que no podemos permitir es que de manera impune sigan como si no pasara nada”, afirmó el presidente nacional del PRI.

Alito Moreno señala contratos del Tren Maya y el Interoceánico

Alejandro Moreno hizo referencia a los trabajos periodísticos que han documentado presuntos vínculos empresariales entre los hijos de López Obrador y personas que obtuvieron contratos relacionados con proyectos de infraestructura durante el sexenio anterior.

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En particular, mencionó a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, y a Gonzalo Alfonso López Beltrán, llamado Bobby, al referirse a los negocios relacionados con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

El dirigente priista sostuvo que las publicaciones periodísticas y los señalamientos difundidos sobre estos proyectos deben ser considerados por las autoridades para determinar si existen elementos que ameriten una investigación.

El dirigente del PRI pidió esclarecer los señalamientos contra Andy López Beltrán por contratos del Tren Maya.

Las acusaciones sobre los negocios vinculados con los hijos del expresidente han incluido reportajes acerca de empresarios cercanos a ellos y contratos públicos para el suministro de medicamentos y materiales destinados a obras ferroviarias.

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Uno de los nombres que aparece en esas investigaciones es Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario señalado por su relación con Andy y Bobby López Beltrán. Entre los asuntos documentados por medios de comunicación figuran contratos de su empresa Romedic para suministrar insumos médicos a gobiernos estatales, así como operaciones relacionadas con el abastecimiento de balasto para el Tren Maya.

Estos señalamientos forman parte de investigaciones periodísticas y no constituyen, por sí mismos, una resolución judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

El dirigente del PRI acusa falta de investigaciones

Moreno también cuestionó la respuesta de las autoridades mexicanas ante los señalamientos que, de acuerdo con sus declaraciones, se han difundido tanto en el país como en el extranjero.

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El dirigente del PRI cuestiona la falta de investigaciones sobre los señalamientos. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

El priista mencionó información atribuida a una agencia del Gobierno de Estados Unidos y reprochó que, en su opinión, las autoridades mexicanas no hayan actuado con suficiente firmeza frente a las acusaciones.

“Hay señalamientos claros, hay investigaciones, hay imputaciones de ustedes”, expresó al referirse a los reportajes y a la información que ha circulado sobre presuntas irregularidades.

Durante su intervención, el dirigente nacional del PRI extendió sus críticas a otros casos relacionados con gobernadores y representantes políticos.

Entre los nombres que mencionó se encuentran:

Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán : por los señalamientos periodísticos sobre presuntos negocios relacionados con obras públicas.

Rubén Rocha Moya : gobernador de Sinaloa , a quien Moreno se refirió al hablar de acusaciones que, según dijo, deben ser investigadas.

Américo Villarreal : gobernador de Tamaulipas , mencionado por el dirigente priista en el contexto de otros señalamientos.

El gobernador de Nuevo León: a quien también aludió al cuestionar la respuesta de las autoridades ante presuntas irregularidades.

Alito Moreno cuestiona el legado que dejó AMLO tras su sexenio. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo (Reuters)

Moreno sostuvo que estos casos requieren atención institucional y afirmó que, a su juicio, existe un trato que favorece a las personas señaladas.

Alito Moreno exige esclarecer acusaciones contra políticos de Morena

El dirigente priista relacionó sus cuestionamientos con lo que considera una falta de eficacia gubernamental en distintos ámbitos, incluido el combate al crimen organizado.

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En ese contexto, afirmó que los problemas de seguridad y las acusaciones de corrupción deben atenderse mediante investigaciones que permitan esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad.

Moreno aseguró que su partido continuará denunciando los casos que considere relevantes y que no dejará de señalar posibles irregularidades relacionadas con integrantes de Morena.

Alito Moreno cuestiona la eficacia del gobierno frente al crimen organizado. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

“Por eso nosotros seguiremos denunciando, nosotros no nos vamos a callar, vamos a seguir denunciando”, declaró.

También sostuvo que las autoridades deben revisar los señalamientos que involucren a funcionarios, empresarios y personas cercanas a quienes ejercen cargos públicos, sin que las investigaciones dependan de su filiación política.

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¿Cuál es el estatus de los señalamientos contra los hijos de AMLO?

Las investigaciones periodísticas sobre los presuntos negocios vinculados con los hijos de López Obrador han abordado diferentes operaciones empresariales, entre ellas contratos para medicamentos, suministro de balasto y posibles irregularidades relacionadas con combustibles.

En el caso de Jorge Amílcar Olán, las publicaciones han señalado presuntos vínculos con empresas que obtuvieron contratos públicos durante el sexenio anterior.

También se han difundido reportajes sobre posibles operaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

Alito Moreno pide investigar los presuntos negocios de Jorge Amílcar Olán.

No obstante, los señalamientos periodísticos no equivalen a una sentencia ni acreditan por sí solos la comisión de delitos. Para establecer responsabilidades penales se requieren investigaciones y determinaciones de las autoridades competentes.

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El contexto proporcionado sobre estos casos indica que la Fiscalía General de la República no ha fincado cargos penales ni emitido órdenes de aprehensión formales contra los hijos del expresidente o contra Olán Aparicio por los asuntos mencionados.

En sus declaraciones, Alejandro Moreno insistió en que las autoridades deben investigar las acusaciones y esclarecer si existen responsabilidades.

El dirigente del PRI resumió su exigencia al cuestionar la falta de resultados que, desde su perspectiva, existe ante los señalamientos contra actores políticos y empresarios.

“No se puede permitir que haya una protección absoluta”, afirmó.