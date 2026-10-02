Hay toro con Morena, Félix Salgado Macedonio exige hacer pública la encuesta que él ganó en Guerrero

Félix Salgado Macedonio insiste en mostrar la fuerza política que mantiene en Guerrero. Crédito: Morena

Guardar

El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, solicitó a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que haga públicos los resultados de una encuesta espejo donde se incluyó su nombre.

De acuerdo con Salgado Macedonio, él ganó esa encuesta y demostraría su fuerza política real en Guerrero, entidad que aún gobierna su hija, Evelyn Salgado Pineda, y como manera de reconocerlo dentro del movimiento.

PUBLICIDAD

Salgado Macedonio exige a Morena que publique la encuesta que él ganó

Durante una transmisión en vivo en su página de Facebook, Salgado Macedonio advirtió a los militantes y simpatizantes que no echen campanas al vuelo ni asuman candidaturas cuando aún no son los tiempos.

También recordó lo sucedido en el proceso electoral de 2021, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) revocó su candidatura y la de Raúl Morón, en Michoacán.

Sin embargo, en aquella ocasión, el argumento no fue el de campañas anticipadas, sino falta de informes de gastos de precampaña cuando Morena llevó a cabo su proceso interno.

“Que nadie se asuma como candidata o candidato, porque corre el riesgo de que no se registre y eso sería muy grave para Morena”, dijo el senador con licencia.

PUBLICIDAD

Privilegio al movimiento por encima de sus intereses

En un intento de seguir ejerciendo presión a las altas esferas del partido guinda, Félix Salgado insistió en que privilegió el movimiento por encima de sus aspiraciones personales, aún cuando constitucionalmente las reformas contra el nepotismo aplican hasta 2030 y no en 2027.

No obstante, reveló que en las pláticas que sostuvo con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, uno de los acuerdos fue que ese partido llevaría a cabo una medición paralela a la oficial para transparentar el respaldo ciudadano con el que cuenta en la entidad.

“La encuesta que yo acordé con mi líder nacional, es una encuesta espejo, sin validez, pero que dice que quien gana la encuesta es Félix Salgado, con tantos puntos, pero él no va por el reglamento interno contra el nepotismo, pero él tiene tantos puntos”, explicó.

PUBLICIDAD

Félix Salgado Macedonio declina a candidatura por Guerrero. (Fotos: Cuartoscuro)

Dar a conocer los resultados favorece a la transparencia

Asimismo, sostuvo que dar a conocer los resultados en cuestión sería para contrastar y dar transparencia al proceso.

Sin dejar de mencionar que serviría de reconocimiento a su persona y, “a lo mejor, es una salida digna, hermosa, bonita, porque entonces nosotros nos quedamos sin reconocimiento alguno, sin nada”.

“Nuestro movimiento tiene que ser reconocido, entre otras cosas que se plantearon que no las puedo expresar por otra vía, pero que sí se tienen que cumplir”, agregó.

Alista asamblea informativa en Guerrero

Con el objetivo de seguir mostrando “músculo” en la entidad que desea gobernar desde el 2021, Félix Salgado convocó a sus seguidores a asistir a su asamblea informativa en Ometepec, el próximo domingo 4 de octubre, a las 10 horas en la plaza central de la cabecera municipal.

PUBLICIDAD

Crédito: X/@PartidoMorenaMx

Beatriz Mojica fue elegida como coordinadora de la 4T en Guerrero

Aunque Félix Salgado Macedonio sigue mostrando la fuerza política que tiene en Guerrero, en los hechos, Beatriz Mojica Morga fue designada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena.

Mojica Morga representa a Guerrero en la LXVI Legislatura del Senado por Morena, cargo para el que fue electa por mayoría relativa. Su periodo abarca del 29 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2027. La suplente registrada es Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, considerada cercana a Félix Salgado Macedonio.

Según la ficha del Sistema de Información Legislativa, Mojica Morga nació el 25 de febrero de 1973 en Azoyú, Guerrero. Tiene una maestría en Políticas Públicas. Su oficina se ubica en el piso cuatro del edificio del Hemiciclo, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

PUBLICIDAD

La legisladora estudió Comunicación Social en la UAM y Ciencias Políticas en la UNAM. Además, cursó estudios de desarrollo institucional y capacitación en el INAP de España y es candidata a doctora en Gestión de la Política Económica para el Desarrollo por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Internacional (CERDI), vinculado al Banco Mundial, en Clermont-Ferrand, Francia.

Mojica fue parte del PRD

Antes de su militancia en Morena, Mojica Morga construyó gran parte de su trayectoria política dentro del PRD. Ocupó la presidencia interina del partido en 2016 y la secretaría general entre 2015 y 2017. En 2015 fue candidata a la gubernatura de Guerrero por la coalición PRD-PT, en 2018 contendió por una curul en el Senado y, ya en 2021, buscó sin éxito la candidatura de Morena a la gubernatura estatal.

PUBLICIDAD

La "corcholata" de Morena en Guerrero, sostuvo un encuentro con la exaspirante Abelina López. Crédito: X / @Beatriz_Mojica

Dentro de la estructura perredista, fue consejera nacional entre 2001 y 2002 y ocupó, de 1999 a 2000, la dirección de estudios y programas y la secretaría de formación política, estudios y programas del Comité Ejecutivo Nacional. También se desempeñó como asesora en la Secretaría de Asuntos Municipales del CEN, consejera estatal en Guerrero, asesora del Instituto de Desarrollo Municipal y secretaria nacional de Alianzas y Relaciones Políticas. En 2003 representó al partido como delegada ante la Internacional Socialista de Jóvenes, en Atenas.

Aunque Beatriz Mojica ya fue designada coordinadora de la 4T en Guerrero, parece que el ‘Toro’ aún quiere “embestir”, pues Félix Salgado Macedonio presiona a Morena para que haga pública la encuesta que él ganó.

PUBLICIDAD