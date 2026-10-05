Alejandro Murat es captado en tienda de lujo junto a su esposa en Madrid, España. (Foto: X/@jorgegogdl)

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El viaje a España del senador de Morena, Alejandro Murat, resaltó en redes sociales no precisamente por su participación en la sesión plenaria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, sino por su visita a una tienda de lujo pese al principio de austeridad del partido oficialista.

Captan a Murat y su esposa en tienda de lujo

El exgobernador de Oaxaca fue captado junto a su esposa, Ivette Morán, en la lujosa tienda “El Corte Inglés”, ubicada en Madrid, donde se pueden encontrar distintas marcas exclusivas, desde moda, hasta tecnología y hogar.

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En las fotos que ya circulan en redes sociales y que fueron compartidas de manera inicial por el periodista Jorge García Orozco, se puede ver a la pareja con algunas compras en las manos, posiblemente realizadas en sitio.

Qué hace el senador de Morena en España

Al ser el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México, participó en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, el cual se celebró en el Congreso de los Diputados y el Senado españoles a partir del pasado 1 de octubre.

Alejandro Murat resaltó temas como el multilateralismo en el ámbito internacional, el combate a la desigualdad y la reducción de la brecha de género, también llevó el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum a España, retomando la defensa de la democracia.

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Tras participar en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, Alejandro Murat, fue captado en tienda de lujo en Madrid, España. (X/@alejandromurat)

“La defensa de la democracia debe darse desde la defensa de nuestros principios, de nuestros valores, de lo que nos une hoy aquí: asegurando la participación democrática de nuestros pueblos y defendiendo las libertades y los derechos humanos”, resaltó el legislador durante su participación.

De las filas del PRI a convertirse en el enemigo de Alito Moreno

Hace unas semanas, el expriista protagonizó un enfrentamiento directo con quien fuera su dirigente de partido, hace algunos años. Alejandro Murat descalificó a Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, por acudir al Departamento de Estado de Estados Unidos para denunciar a consejeros del INE.

El exgobernador de Oaxaca cuestionó la legitimidad del líder priista y cerró su mensaje con una frase contundente: “Dead man walking” (hombre muerto que camina).

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El episodio marca la ruptura definitiva entre Murat y el PRI, partido del que renunció en 2023 para sumarse a Morena. Su ataque contra Alito no pasó desapercibido entre las filas tricolores y el senador Rubén Moreira respondió con dureza y lo acusó de haber entregado Oaxaca a “un gánster” y de sumarse a “una pandilla de fanáticos” dentro del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Rubén Moreira se va contra el expriista Alejandro Murat tras descalificar a Alito Moreno. (Foto: X/@alejandromurat)

La senadora Carolina Viggiano también salió al paso y le recordó que en Morena no encuentra aceptación plena, en referencia a figuras como Rubén Rocha Moya y Layda Sansores.

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La austeridad en Morena, un principio dictado por la dirigencia

Al igual que lo hizo Luisa Alcalde Luján cuando era dirigente del partido oficialista, Ariadna Montiel ha hecho un llamado a la militancia y políticos de Morena para mantener una conducta acorde con los principios de austeridad que la dirigencia considera parte de la identidad del movimiento.

Durante una reunión plenaria con diputados del Estado de México, la líder nacional sostiene que la confianza ciudadana es el principal activo del partido y advierte que no debe dilapidarse con privilegios, excesos o ambiciones personales.

La austeridad aparece así como una directriz interna para quienes ocupan cargos públicos bajo las siglas de Morena. Montiel pide a los legisladores anteponer la unidad y los objetivos colectivos, además de respaldar la postura a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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