Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, durante su visita a proyectos ambientales en China, el 15 de noviembre. (Foto: Semarnat)

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México busca en China una alternativa para recuperar algunos de sus ríos más contaminados. La experiencia de Shenzhen, donde un cauce que antes presentaba altos niveles de contaminación se convirtió en un corredor ecológico con espacios públicos, despertó el interés del Gobierno mexicano para impulsar un modelo similar en el Atoyac, Lerma-Santiago y Tula.

La apuesta no solo contempla limpiar el agua, sino también restaurar ecosistemas y devolver estos espacios a las comunidades.

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Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a China, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de ese país para intercambiar conocimientos, tecnología y experiencias en materia ambiental.

El río Dasha: de cauce contaminado a corredor ecológico en Shenzhen

Uno de los proyectos que más llamó la atención de la delegación mexicana fue la recuperación del río Dasha, en Shenzhen. Este cauce pasó de ser un espacio altamente contaminado a convertirse en un corredor ecológico de más de 14 kilómetros, con áreas verdes y espacios destinados a la convivencia de las comunidades.

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El río Dasha, en Shenzhen, pasó de estar contaminado a convertirse en un corredor ecológico de 14 kilómetros. (Foto: Semarnat)

Los trabajos comenzaron en 2016 e incluyen la intervención de 16 afluentes. El proyecto combina el saneamiento del agua con la restauración ambiental y la recuperación de espacios públicos, mediante soluciones basadas en la naturaleza y el concepto de ciudad esponja.

Durante su recorrido el 15 de noviembre, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, destacó que este tipo de intervenciones representa una referencia para los proyectos de saneamiento que México busca desarrollar.

La funcionaria explicó que el interés está en trasladar parte de esa experiencia a los tres ríos cuya recuperación ha sido instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum:

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Río Atoyac : uno de los cauces considerados prioritarios para las acciones de saneamiento.

Río Lerma-Santiago : cuya recuperación forma parte de la estrategia ambiental del Gobierno mexicano.

Río Tula: otro de los afluentes incluidos en los trabajos de saneamiento.

La intención es que la recuperación no se limite a tratar las aguas residuales, sino que también permita reconstruir los ecosistemas alrededor de los ríos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones cercanas.

Planta subterránea de tratamiento de aguas residuales de Honghu, con capacidad para 100,000 toneladas diarias. (Foto: Semarnat)

Plantas subterráneas y ciudades esponja: las tecnologías que interesan a México

Además del río Dasha, la delegación mexicana conoció la planta de tratamiento de aguas residuales de Honghu, una instalación subterránea con capacidad para procesar 100 mil toneladas de agua al día.

Uno de sus elementos más llamativos es que utiliza inteligencia artificial para optimizar sus operaciones. Además, en lugar de ocupar la superficie con infraestructura industrial, cuenta con un parque público que permite aprovechar el espacio para actividades recreativas.

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Este modelo muestra otra posibilidad para las ciudades mexicanas: incorporar infraestructura de saneamiento sin renunciar a la recuperación de áreas verdes y espacios de convivencia.

También destacó el concepto de ciudad esponja, que busca aprovechar el agua de lluvia mediante infraestructura verde, facilitar su infiltración en el suelo y reducir los riesgos de inundaciones.

Entre los beneficios que se buscan con este enfoque están:

Favorecer la absorción y el aprovechamiento del agua pluvial.

Reducir la presión sobre los sistemas de drenaje urbano.

Recuperar áreas verdes y espacios públicos.

Fortalecer la resiliencia de las ciudades ante los efectos del cambio climático.

El concepto de ciudad esponja busca aprovechar el agua de lluvia y reducir inundaciones urbanas. (Foto: Semarnat)

Para México, estas soluciones podrían complementar las obras de saneamiento de sus principales ríos, al incorporar la restauración de los entornos naturales como parte de los proyectos.

México también explora convertir la basura en electricidad

La cooperación con China no se limita al tratamiento del agua. Otro de los temas que llamó la atención de la delegación mexicana fue el manejo de residuos sólidos y el aprovechamiento de materiales para reducir la cantidad de basura que termina en rellenos sanitarios.

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De acuerdo con los datos presentados por Alicia Bárcena, China pasó de enviar el 64% de sus residuos a rellenos sanitarios a solamente el 5% en un periodo de 15 años. Este cambio representa una referencia para México en su transición hacia un modelo de basura cero.

Como parte de la visita, los funcionarios mexicanos recorrieron dos plantas de valorización energética de residuos, operadas por Shenzhen Energy Environmental y SUS Environment.

El Gobierno mexicano manifestó su interés en que esta última empresa visite el país para explorar la instalación de una planta piloto que permita evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental de generar electricidad a partir de residuos que no pueden reciclarse.

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Semarnat y el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China firman memorándum de cooperación ambiental. (Semarnat)

La propuesta se plantea como un complemento de otras medidas, como la separación de basura, la reutilización y el reciclaje, y deberá ajustarse a la normativa ambiental mexicana.

El memorándum firmado entre ambos países también contempla cooperación en reciclaje de plásticos, residuos electrónicos, neumáticos fuera de uso y materiales de construcción, además de conservación de biodiversidad, restauración ambiental y acción climática.