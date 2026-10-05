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Madre de Los Cuates revela cómo se enteró del ataque en Torreón y qué les dijo al verlos en prisión: “Son mis hijos”

Maribel Alvarado relató que reconoció a Carlos y David “N” en fotografías que le mostraron policías. Tras su vinculación a proceso, aseguró que seguirá acompañándolos

Maribel Alvarado aseguró que sus hijos le dijeron que saldrían a entregar una solicitud de empleo.
Maribel Alvarado aseguró que sus hijos le dijeron que saldrían a entregar una solicitud de empleo.
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Maribel Alvarado, madre de Carlos y David “N”, conocidos como “Los Cuates” y señalados como presuntos responsables del ataque ocurrido en la Secundaria General Número 13 de Torreón, habló sobre el momento en que volvió a encontrarse con sus hijos y las dudas que ahora enfrenta la familia.

De acuerdo con declaraciones recogidas por medios locales, uno de los jóvenes, entre lágrimas, le preguntó a su madre si podría salir de prisión. La respuesta de Maribel fue directa: “Yo les dije que la neta no, no sé si puedan”.

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Los hermanos, de 19 años, fueron vinculados a proceso este domingo, mientras continúa la investigación sobre la agresión registrada el pasado jueves 1 de octubre en el ejido La Unión.

“Salieron a dejar una solicitud”: la versión de la madre de los hermanos detenidos

Maribel sostiene que la mañana del ataque sus hijos le dijeron que saldrían de casa para entregar una solicitud de empleo. Según relató, ambos acostumbraban permanecer gran parte del tiempo en su domicilio y, cuando salían, lo hacían principalmente para buscar trabajo.

Maribel Alvarado aseguró que sus hijos le dijeron que saldrían de casa para entregar una solicitud de empleo el día del ataque. (Crédito: redes sociales)
Maribel Alvarado aseguró que sus hijos le dijeron que saldrían de casa para entregar una solicitud de empleo el día del ataque. (Crédito: redes sociales)

La mujer explicó que se encontraba dormida cuando su hermana llegó para preguntarle dónde estaban los gemelos. Fue entonces cuando se enteró de lo ocurrido en la escuela.

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Según su relato, inicialmente no creyó que Carlos y David estuvieran involucrados. La situación cambió cuando llegaron elementos policiacos y le mostraron fotografías en las que reconoció a sus hijos.

La madre ha descrito a los jóvenes como personas tranquilas y hogareñas. Dijo que David era más comunicativo, mientras que Carlos era reservado, y aseguró que no observó en ellos conductas que le hicieran pensar que pudieran protagonizar una agresión de esa naturaleza.

La madre cuestiona si pudo haber evitado el ataque

Después de conocer lo sucedido, Maribel dijo que comenzó a preguntarse si habría podido impedir que sus hijos salieran aquel día.

La mujer también señaló que ha recibido mensajes con insultos y agresiones, además de amenazas dirigidas contra su familia. Ante esta situación, habría dejado su vivienda y su empleo como camarera y se habría refugiado con familiares junto con sus hijos menores.

Maribel Alvarado se preguntó si pudo haber hecho algo para evitar que sus hijos salieran de casa aquel día. FOTO: CUARTOSCURO.COM
Maribel Alvarado se preguntó si pudo haber hecho algo para evitar que sus hijos salieran de casa aquel día. FOTO: CUARTOSCURO.COM

En declaraciones difundidas por distintos medios, afirmó que las amenazas también provocaron que sus hijos de menor edad dejaran de acudir a clases por temor a posibles represalias.

Maribel indicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Coahuila por las intimidaciones que ha recibido.

Entre los elementos mencionados sobre la situación familiar se encuentran:

  • Maribel es madre de Carlos y David, además de otros dos hijos menores.
  • Los hermanos permanecían detenidos y cada uno cuenta con un abogado de oficio.
  • La madre sostiene que sus hijos salieron de casa el día de los hechos para buscar empleo.
  • La familia habría abandonado temporalmente su vivienda debido a las amenazas.
  • Maribel asegura que continuará acompañando a sus hijos durante el proceso judicial.

“Son mis hijos”: Maribel asegura que permanecerá junto a ellos

A pesar de las acusaciones, la madre ha manifestado que no piensa abandonar a Carlos y David durante el proceso legal.

Maribel Alvarado aseguró que continuará acompañando a Carlos y David “N” mientras enfrentan el proceso judicial. (Capturas de pantalla)
Maribel Alvarado aseguró que continuará acompañando a Carlos y David “N” mientras enfrentan el proceso judicial. (Capturas de pantalla)

También ha pedido que las autoridades investiguen a fondo y determinen qué ocurrió.

En declaraciones recogidas previamente por El Siglo de Torreón, Maribel señaló que, independientemente de cómo avance el caso, continuará respaldando a sus hijos como madre.

La mujer también cuestionó los elementos físicos que, según su versión, podrían relacionar directamente a los jóvenes con la agresión.

Aseguró que después de los hechos no observó manchas de sangre en su ropa y pidió que las autoridades revisen las pruebas disponibles.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de la madre y forman parte de los elementos que deberán contrastarse con la investigación ministerial.

¿Qué se sabe del ataque en la Secundaria 13 de Torreón?

El ataque ocurrió el 1 de octubre en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión.

El ataque ocurrió el 1 de octubre en la Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, Torreón. REUTERS/Enrique Terrazas
El ataque ocurrió el 1 de octubre en la Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, Torreón. REUTERS/Enrique Terrazas

La agresión dejó como saldo la muerte de la subdirectora Nery Edith Nevárez González y cuatro personas lesionadas, entre estudiantes y trabajadores del plantel.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Coahuila, los dos hermanos fueron detenidos después de que habitantes de la comunidad los retuvieron y posteriormente los entregaron a las autoridades.

Las investigaciones incluyen la revisión de videos de cámaras de seguridad, publicaciones en redes sociales, pertenencias y antecedentes de los detenidos.

También se indaga la posible existencia de referencias a agresores de otros ataques ocurridos fuera de México.

Autoridades revisan videos, redes sociales y pertenencias de los detenidos como parte de la investigación. REUTERS/Stringer
Autoridades revisan videos, redes sociales y pertenencias de los detenidos como parte de la investigación. REUTERS/Stringer

Los hermanos eran exalumnos de la secundaria y, según las primeras líneas de investigación citadas en los reportes, habrían elegido ese plantel debido a que lo conocían y se encontraba cerca de su lugar de residencia.

Las autoridades también han señalado que, hasta ese momento, no se había identificado a una víctima específica como objetivo.

La situación jurídica de los jóvenes continuará definiéndose durante el periodo de investigación complementaria.

Mientras tanto, Maribel enfrenta el proceso desde el entorno familiar y mantiene su postura de que las autoridades deben esclarecer plenamente la participación de sus hijos.

Uno de ellos ya le hizo la pregunta que refleja la incertidumbre que enfrenta la familia: si podrá salir de prisión. La respuesta de su madre fue que no lo sabe.

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