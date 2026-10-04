México

PAN llama a recuperar territorios disputados por el crimen organizado: “No puede haber libertad donde gobierna el miedo”

Jorge Romero planteó fortalecer las instituciones, combatir las finanzas de las organizaciones delictivas y evitar vínculos entre funcionarios y grupos criminales

Jorge Romero Herrera sonríe vistiendo traje oscuro y camisa blanca frente a un muro con la sigla PAN
Jorge Romero pide recuperar territorios disputados por el crimen organizado. (Jorge Romero Herrera)
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El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, llamó a recuperar las comunidades y espacios públicos donde, afirmó, las organizaciones criminales imponen condiciones a la población mediante el cobro de cuotas, el control de actividades económicas y las restricciones a la movilidad.

El dirigente sostuvo que la crisis de seguridad en México también debe analizarse desde la pérdida de control territorial.

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En un comunicado difundido este 4 de octubre, el líder panista señaló que la violencia no puede medirse únicamente a partir de los homicidios y enfrentamientos, sino también por la capacidad de los grupos delictivos para influir en la vida cotidiana de las comunidades.

“Esto ya no se trata solamente de cifras. Estamos hablando de lugares donde el ciudadano sabe perfectamente quién manda y muchas veces no es la autoridad. Eso es lo que tenemos que revertir”, expresó Romero Herrera.

Jorge Romero pide recuperar territorios bajo influencia del crimen organizado

El dirigente del PAN sostuvo que el Estado debe recuperar la presencia y la capacidad de respuesta en las regiones donde, de acuerdo con su diagnóstico, las organizaciones criminales han adquirido influencia sobre las actividades de la población.

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Romero Herrera señaló que la recuperación territorial implica garantizar condiciones de seguridad en comunidades, carreteras y espacios públicos, además de evitar que las familias tengan que modificar sus actividades por temor a los grupos delictivos.

Como parte de sus argumentos, mencionó el cobro de derecho de piso a quienes trabajan, las restricciones para desplazarse y las condiciones de inseguridad que enfrentan habitantes de distintas regiones del país.

El dirigente también vinculó el problema con el funcionamiento de las instituciones, al advertir sobre los riesgos que representan los posibles casos de cooptación, protección o influencia del crimen organizado sobre autoridades.

“Cuando el crimen sustituye funciones del Estado o logra someter a quienes deberían combatirlo, estamos frente a una amenaza directa a nuestra democracia”, afirmó.

PAN propone fortalecer instituciones y combatir las finanzas criminales

Frente a este panorama, Romero Herrera reiteró que Acción Nacional impulsará una política de seguridad centrada en el fortalecimiento institucional, el uso de inteligencia y el combate financiero contra las organizaciones criminales.

El dirigente también planteó una política de cero tolerancia ante cualquier vínculo entre servidores públicos y grupos delictivos, aunque el comunicado no detalló medidas específicas, mecanismos de implementación ni plazos para desarrollar estas propuestas.

En su posicionamiento, el líder panista insistió en que la seguridad debe permitir que las personas desarrollen sus actividades sin depender de las condiciones impuestas por organizaciones criminales.

Entre los principales puntos de su mensaje destacan:

  • Recuperación territorial: restablecer la presencia de la autoridad en comunidades, carreteras y espacios públicos bajo amenaza del crimen organizado.
  • Protección a las familias: evitar que la población viva con miedo o enfrente cobros ilegales para trabajar.
  • Fortalecimiento institucional: atender los riesgos relacionados con la posible influencia de grupos criminales sobre autoridades.
  • Inteligencia y recursos financieros: combatir las estructuras que permiten operar a las organizaciones delictivas.
  • Cero tolerancia a los vínculos criminales: impedir relaciones entre servidores públicos y grupos delictivos.

Las declaraciones de Trump sobre el control de los cárteles en México

El pronunciamiento del PAN ocurre en un contexto de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la capacidad del gobierno mexicano para enfrentar al narcotráfico.

El 17 de junio de 2026, el mandatario estadounidense afirmó que México había perdido el control de su territorio y sostuvo que los cárteles ejercían el poder en el país.

En esa misma intervención, calificó a la presidenta Claudia Sheinbaum como una mujer “muy asustada” ante las organizaciones criminales.

Trump también aseguró que su administración había conseguido reducir 60% el tráfico de drogas en una de las rutas que mantenía bajo vigilancia y anunció que concentraría esfuerzos en los cruces terrestres que atraviesan territorio mexicano.

Sus declaraciones se sumaron a otros pronunciamientos realizados durante su segundo mandato, en los que ha planteado la posibilidad de acciones contra los cárteles y ha vinculado el combate al narcotráfico con la seguridad de Estados Unidos.

Por su parte, Sheinbaum ha rechazado una intervención militar estadounidense en México y ha defendido la soberanía nacional, al tiempo que sostiene que ambos países deben mantener la cooperación en materia de seguridad y asumir una responsabilidad compartida frente al tráfico de drogas y armas.

Jorge Romero vincula la seguridad con la libertad y la soberanía

En su mensaje, Romero Herrera también relacionó el control territorial con la capacidad del Estado para garantizar las libertades de la población.

El dirigente consideró que la presencia de organizaciones criminales en comunidades representa un desafío para las autoridades cuando estas imponen condiciones sobre la vida de sus habitantes.

El presidente nacional del PAN cerró su posicionamiento con un llamado a impedir que los grupos delictivos determinen las condiciones en las que viven las familias mexicanas.

“Defender la Patria es recuperar nuestro territorio; defender a las familias es garantizarles seguridad; y defender la Libertad es impedir que el miedo y el crimen decidan cómo viven los mexicanos. Esa es la batalla que México tiene que dar”, concluyó.

Con este pronunciamiento, Acción Nacional colocó la recuperación territorial y el fortalecimiento de las instituciones entre los ejes de su postura en materia de seguridad, en medio del debate sobre la presencia del crimen organizado en distintas regiones de México y las declaraciones del gobierno estadounidense sobre el alcance de su influencia.

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