México

Líder nacional del PAN advierte que México “va derechito al camino del autoritarismo total” con Morena en el poder

El dirigente del blanquiazul, Jorge Romero, acusó al oficialismo de mantener un “narcopacto”

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, participó en el Foro América Libre y le tiró con todo a Morena y sus presuntos pactos con el crimen organizado. Crédito: X / @JorgeRoHe

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El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, se lanzó con el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, esto, durante su participación en el Foro América Libre.

Desde el punto de vista del líder del blanquiazul, México se encamina a un “autoritarismo total”, ya que, cada semana, “hay un paso más contra la libertad de expresión”. Incluso, advirtió que ya “no existe” la división de poderes.

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Líder nacional del PAN habla sobre el avance de la derecha en América Latina

Ayer, durante su participación en el foro, Romero Herrera también celebró el avance de la ultraderecha en el continente, al tiempo que denunció el presunto pacto de Morena con el crimen organizado.

“Hace 10 años el continente era rojo, hoy es prácticamente lo contrario”, dijo el líder del PAN en el foro “América Libre, Unidos por la Democracia”, que tuvo lugar en el Hotel Marquis de Reforma, en la Ciudad de México.

Cabe recordar que dicho foro también contó con la presencia de figuras como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien denunció la destrucción de las instituciones democráticas en México bajo los gobiernos morenistas.

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“En el Foro @America_Libre1, lo dije con claridad: México avanza por un camino peligroso hacia el autoritarismo.

“Si tu voz incomoda al régimen, quieren censurarte. Han debilitado la división de poderes y puesto las instituciones al servicio de la 4T. Mientras tanto, el crimen organizado gana terreno y las familias quedan desprotegidas.

En el Foro América Libre, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, acusó a Morena por llevar a México hacia "el autoritarismo". Crédito: X / @JorgeRoHe
En el Foro América Libre, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, acusó a Morena por llevar a México hacia "el autoritarismo". Crédito: X / @JorgeRoHe

“En @AccionNacional no vamos a guardar silencio. Nuestra razón de ser es defender a las familias mexicanas, su libertad y su derecho a vivir sin miedo. Por ellas seguiremos dando la batalla por México”, publicó Romero en sus redes sociales.

Países de Latinoamérica dan un giro a los gobiernos de derecha

En medio de la celebración del foro antes mencionado, no se debe soslayar que, en los últimos años, con los triunfos electorales de Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile, y Abelardo de la Espriella, en Colombia, entre otros, América Latina dio un viraje hacia la derecha.

Sin embargo, México es uno de los pocos países con un gobierno que se autocalifica de “izquierda”, aunque muchas de sus decisiones, bien podrían caber en administraciones más conservadoras.

México va directo al autoritarismo total: Romero

Jorge Romero fue uno de los participantes que celebró ese cambio. Mientras que varios ponentes criticaron los abusos de los gobiernos “autocráticos” de la región, particularmente, Cuba, Venezuela y Nicaragua. El panista no desaprovechó la oportunidad para advertir que nuestro país sigue una ruta similar a los antes mencionados.

“En México vamos derechito, en línea recta, al camino del autoritarismo total.

“Casi cada semana hay un paso más en contra de nuestra libertad de expresión, ya no existe la división de poderes”, advirtió.

En el Foro América Libre también participó el expresidente Felipe Calderón. Crédito: X /@JorgeRoHe
En el Foro América Libre también participó el expresidente Felipe Calderón. Crédito: X /@JorgeRoHe

Frente a líderes internacionales, subrayó que existe colusión entre el gobierno y las estructuras criminales. “En México existe un narcopacto, entre quienes lo gobiernan y el crimen organizado”, sostuvo.

Críticos corren riesgo de sufrir persecución política

Romero Herrera también afirmó que quienes critican al gobierno enfrentan riesgo de persecución política. Puso como ejemplo a Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en México durante la hegemonía del PRI, panista y exmandatario de Baja California.

La FGR acusó y vinculó a proceso a Ruffo en julio de 2026, por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V. Las acusaciones llegaron poco después de que Ruffo anunciara su participación en el nuevo partido político Somos.

Panista expresa su solidaridad a Ernesto Ruffo

Ruffo Appel estuvo en prisión preventiva poco más de dos meses y a finales de septiembre obtuvo arresto domiciliario.

Llama la atención, que Ruffo –de 74 años– fue trasladado vía carretera desde el penal del Altiplano en el Estado de México hasta su domicilio en Baja California, un trayecto de aproximadamente 40 horas, hecho que fue duramente criticado por familiares y opositores a la Cuarta Transformación.

“Ernesto Ruffo tiene absolutamente toda nuestra solidaridad”, comentó Romero.

Hija de Ernesto Ruffo no descarta busca gubernatura de Baja California

En el foro también destacó la presencia de Verónica Ruffo, hija de Ernesto, quien no descartó buscar la gubernatura del estado de Baja California, en las elecciones de 2027, algo que ya habían adelantado los liderazgos panistas en la entidad.

El líder nacional del PAN Jorge Romero estuvo acompañado de otros panistas en el foro celebrado en la CDMX. Crédito: X / @JorgeRoHe
El líder nacional del PAN Jorge Romero estuvo acompañado de otros panistas en el foro celebrado en la CDMX. Crédito: X / @JorgeRoHe

No obstante, Ruffo Sánchez reiteró que para aspirar al gobierno del estado en el que ya mandato su padre, debe estár respaldada por la sociedad y competir en coalición. “Sería un sí”, respondió ante la pregunta de los medios.

“Sería algo muy parecido a lo que le pasó a mi padre en el 89, eso es sorprendente, que la historia se repita de alguna manera. Mi padre fue un eje de unión de la ciudadanía en el 89 y es algo que está sucediendo también ahora en mi caso”, expresó.

Verónica Ruffo es mexicana y estadounidense; sin embargo, explicó que la reforma recientemente aprobada que prohíbe a personas con doble nacionalidad acceder a cargos como gobernadores, no afectaría su candidatura, ya que entra en vigor hasta el proceso electoral de 2030.

Dado que el PAN ha buscado espacios internacionales para posicionarse de cara al proceso electoral de 2027, destacó la participación de su líder nacional Jorge Romero en el Foro América Libre y le tiró con todo a Morena.

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