La planta aromática que puedes tener en la cocina y en el patio para perfumar el espacio y evitar insectos

Tener macetas aromáticas en la cocina y el patio suma perfume, ingredientes frescos y una ayuda natural frente a moscas y mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La albahaca, la menta y el romero permiten perfumar la cocina y el patio, tener hierbas frescas a mano y sumar una ayuda natural frente a algunos insectos.

Sus hojas liberan compuestos aromáticos que pueden ayudar a disuadir mosquitos y algunas plagas de jardín, sobre todo cerca de ventanas, puertas y zonas de comida durante los meses cálidos. Su mejor resultado aparece cuando acompañan una buena limpieza y el control del agua acumulada.

PUBLICIDAD

Un estudio mexicano identificó eugenol en la albahaca

La albahaca (Ocimum basilicum) destaca como una de las plantas más completas para la cocina. Crece bien en macetas, ofrece hojas para salsas, ensaladas y pastas, y mantiene un perfume herbal intenso en los sectores donde se preparan alimentos.

Un estudio realizado por investigadores vinculados a la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Juárez del Estado de Durango identificó eugenol como componente activo del aceite esencial de la albahaca. El trabajo examinó su potencial para elaborar un repelente natural frente a Aedes aegypti.

El eugenol se asocia con actividad repelente, aunque su estabilidad disminuye con el tiempo. La investigación señaló que las formulaciones requieren condiciones adecuadas de conservación para preservar sus compuestos activos.

PUBLICIDAD

El resultado confirma que la albahaca no solo aporta sabor. Sus hojas contienen sustancias que explican parte de su aroma y respaldan su uso como planta complementaria en espacios donde se busca disuadir insectos.

Una maceta junto a la ventana de la cocina o cerca de una puerta hacia el patio ayuda a concentrar el perfume en puntos de entrada. También facilita cortar algunas hojas antes de cocinar, una práctica que renueva la planta y libera más aroma.

El eugenol se asocia con actividad repelente, aunque su estabilidad disminuye con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menta recomendada por la Universidad Estatal de Misisipi refresca la cocina

La menta y la hierbabuena son opciones muy útiles para hogares que buscan una planta de crecimiento activo, olor fresco y aplicaciones culinarias frecuentes. Funcionan bien cerca del fregadero, sobre un alféizar o en recipientes pequeños de fácil acceso.

PUBLICIDAD

Sus hojas pueden utilizarse en infusiones, postres, bebidas y preparaciones saladas. A la vez, contienen mentol, mentona y otros compuestos que explican su olor penetrante y su capacidad para aportar un ambiente menos atractivo para algunos insectos.

La Extensión de la Universidad Estatal de Misisipi incluye a la menta entre las hierbas aromáticas que pueden ayudar a disuadir insectos. También menciona al romero, la lavanda, la albahaca, el lemongrass y la hierba gatera como especies que suman utilidad en patios y porches.

La institución indica que las hojas trituradas liberan más compuestos que una planta sin manipular. Por eso, el aroma se percibe con mayor fuerza tras una poda ligera o al tomar algunas hojas para una bebida o una receta.

PUBLICIDAD

En el patio, la menta conviene cultivarla en maceta. Esa decisión permite controlar su expansión y moverla según la necesidad: cerca de una mesa exterior, una puerta o las zonas donde suelen concentrarse alimentos.

La Extensión de la Universidad Estatal de Misisipi incluye a la menta entre las hierbas aromáticas que pueden ayudar a disuadir insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clemson respalda el uso complementario de aromáticas en el patio

La lavanda, el romero y el lemongrass son buenas aliadas para patios soleados. Cada una incorpora un perfil aromático distinto y permite crear una zona exterior más agradable, con plantas que pueden acompañar el manejo cotidiano de insectos.

La Extensión Cooperativa de Clemson, en Estados Unidos, revisó 62 estudios sobre aceites vegetales y mosquitos. La institución indicó que la evidencia más sólida corresponde a aceites, extractos y formulaciones, no a jardines ornamentales o macetas domésticas.

PUBLICIDAD

Ese hallazgo confirma el interés de los compuestos producidos por las plantas, aunque también ayuda a establecer expectativas realistas. Una maceta puede perfumar un rincón y contribuir a disuadir algunos insectos, pero su fragancia se diluye al aire libre y con el viento.

El romero (Salvia rosmarinus) es una de las especies más resistentes para patios con varias horas de sol. Sus ramas aromáticas sirven para carnes, panes, verduras y salsas, y su follaje mantiene un perfume resinoso que combina bien con otras hierbas.

La Extensión de la Universidad de Georgia incluye al romero entre las plantas que pueden ayudar frente a plagas de jardín como escarabajos japoneses, moscas de la zanahoria, babosas y caracoles. La institución también menciona lavanda, salvia, tomillo y albahaca como especies útiles en espacios cultivados.

PUBLICIDAD

La lavanda (Lavandula spp.) suma flores, aroma y una presencia ornamental que se adapta a bordes, jardineras y macetas grandes. Sus flores secas pueden colocarse en alacenas o armarios para perfumar el interior y contribuir a disuadir polillas.

La lavanda, el romero y el lemongrass son buenas aliadas para patios soleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La citronela se aprovecha mejor como parte de un conjunto aromático

La citronela, vinculada a especies del género Cymbopogon, es una de las plantas más asociadas con el control natural de insectos. Sus hojas desprenden un perfume cítrico y contienen citronelol y geraniol.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dispone de un registro de repelentes tópicos que evalúa según requisitos de seguridad y eficacia. Entre los ingredientes utilizados en el mercado existen aceites derivados de plantas, pero una maceta de citronela no equivale a un producto repelente registrado.

PUBLICIDAD

En el patio, la citronela puede funcionar bien dentro de un grupo de aromáticas. Puede ubicarse en los extremos de la zona de estar o cerca de puertas, donde aporta altura, textura y un olor cítrico que se complementa con el romero y la lavanda.

Una revisión científica disponible en PubMed Central sobre repelentes naturales frente a Aedes aegypti registró actividad en aceites como los de citronela, clavo y eucalipto limón. Los investigadores remarcan que esos aceites son volátiles, por lo que su acción suele ser más breve que la de algunos repelentes formulados.

Cinco plantas aromáticas que contribuyen a disuadir insectos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cocina aromática y un patio cuidado suman beneficios

La combinación de albahaca y menta resulta especialmente práctica para la cocina. Las dos plantas permiten contar con hojas frescas para recetas y pueden situarse cerca de las aberturas, donde su perfume acompaña la ventilación del ambiente.

PUBLICIDAD

Para el patio, el romero, la lavanda y la citronela forman una selección equilibrada. El romero resiste el sol, la lavanda aporta flores y la citronela suma notas cítricas, por lo que las tres crean un espacio diverso y agradable.

Las plantas aromáticas alcanzan su mayor utilidad dentro de un cuidado doméstico básico. Vaciar los platos de las macetas, evitar recipientes con agua y mantener limpios los sectores de comida reduce los lugares que atraen o favorecen a los insectos.

Los mosquiteros y los ventiladores también mejoran el resultado. El aire en movimiento dificulta el vuelo de los mosquitos, mientras que las macetas aportan perfume, ingredientes frescos y una forma natural de hacer más acogedores los espacios de la casa.

La albahaca, la menta, el romero, la lavanda y la citronela no son una solución única, pero sí son aliadas prácticas para el hogar. Su valor está en reunir cocina, jardinería, aroma y una contribución real, aunque complementaria, para disfrutar con mayor comodidad de la cocina y el patio.