México

Simón Levy exige encarcelar a “narcopolíticos” y sugiere iniciar por Andrés Manuel López Obrador

El exfuncionario plantea en X un régimen de excepción y acusa al expresidente de ser “capo mayor”, sin citar investigaciones, expedientes ni pruebas que sustenten sus señalamientos

@SimonLevyMx
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El empresario y exfuncionario Simón Levy publicó en X un mensaje en el que pide encarcelar de inmediato a López Obrador y establecer un régimen de excepción que desconozca lo aprobado desde 2018. Levy es crítico del Gobierno y enfrenta órdenes de aprehensión en México, que él rechaza. En su mensaje no presenta pruebas de sus señalamientos.

¿Qué dijo Levy?

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En la publicación, Levy afirma que no hay lugar para “medias tintas” ni para ser tibio. Exige cárcel inmediata para los “narcopolíticos”, empezando por el expresidente, a quien llama “capo mayor”. Propone un régimen de excepción que desconozca las decisiones desde 2018 y asegura que el país “se mete en cintura” en un año.

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Es una acusación personal: el texto no cita investigaciones ni expedientes, y no hay sentencia contra López Obrador por ese señalamiento.

¿Qué dijo sobre Brasil?

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El día anterior, Levy había cerrado otro mensaje con la frase “Mañana es Brasil, pronto México”. En su cuenta también escribió “Siguiente objetivo: Brasil”.

En su sitio brasil.simonlevy.mx, fechado en Miami, afirma que el 4 de octubre se vota con la elección empatada a un punto y que el resultado llegará a México antes de las elecciones del año próximo. Presenta la votación como el último cimiento del Foro de São Paulo.

El contexto electoral es más amplio. Los comicios brasileños se desarrollan del 4 al 25 de octubre de 2026, con el mandato de Lula en disputa. Otro reporte señala que Lula tenía una ventaja de cinco puntos sobre Flávio Bolsonaro antes de la votación, una cifra distinta al empate que describe Levy.

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¿Quién es Simón Levy?

Simón Levy, Secretario de Turismo, CDMX, FGJCDMX
(FOTO: FB: Simón Levy)

Nació en la Ciudad de México y es abogado por la UNAM. Fue subsecretario de Planeación Turística con López Obrador y renunció en 2019, cuando expresó “permanente lealtad” al entonces presidente. Hoy es uno de sus críticos más estridentes.

En mayo lanzó la plataforma “México 2030” y dijo que se sumaron 8 mil personas.

Las denuncias y órdenes de aprehensión

La Fiscalía capitalina informó en octubre de 2025 que Levy tenía dos órdenes de aprehensión vigentes: una por delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra, y otra por amenazas y daño en propiedad ajena.

Los casos giran en torno a un conflicto inmobiliario en Polanco. La disputa inició en 2019 con una vecina por un inmueble en Campos Elíseos 113. La Fiscalía sostiene que, tras cinco inasistencias a audiencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, un juez ordenó su aprehensión.

La FGR informó que Interpol aprobó una ficha roja por daño a la propiedad y fraude, dentro de la causa penal 02565/2020.

La versión de Levy es distinta:

  • Dice que las órdenes son fabricaciones de la Fiscalía de la CDMX y que una acusación ya prescribió.
  • Admite que no asistió a las audiencias porque no confía en la justicia capitalina.
  • Se presenta como perseguido político.

El episodio de Portugal

La Fiscalía informó que Levy fue detenido en Portugal con fines de extradición y quedó sujeto a medidas cautelares. Él lo negó y dijo que se encontraba en Estados Unidos. La fiscal Bertha Alcalde afirmó que permanecía en territorio portugués.

La Fiscalía subrayó que Levy será tratado como inocente mientras no haya sentencia condenatoria. Hasta donde se pudo consultar, no hay condena en su contra.

Otras afirmaciones sin confirmar

Levy ha hecho antes señalamientos contra figuras del oficialismo que no se han verificado:

  • Aseguró que el senador Adán Augusto López y el diputado Arturo Ávila tenían órdenes de arresto internacionales por lavado de dinero. Las autoridades mexicanas no confirmaron esa información.
  • Afirmó sin pruebas que se retiró la visa al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. El Gobierno de Puebla lo desmintió.

En otra acción, presentó ante el Departamento de Estado de EE. UU. y la OFAC un expediente bajo la Ley Magnitsky por las detenciones tras la marcha del 15 de noviembre.

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