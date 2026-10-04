¿Cuánto cuesta el gas LP del 4 al 10 de octubre de 2026? Consulta el precio por estado y ciudad

Dos tanques de gas LP oxidados se asientan sobre el techo de una casa en México, bajo un cielo azul claro, reflejando la infraestructura energética común del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Del 4 al 10 de octubre de 2026, los consumidores de gas LP cuentan con una referencia de precios máximos que permite conocer cuánto puede cobrarse por este combustible de acuerdo con la zona del país. La consulta resulta especialmente útil al momento de llenar un cilindro o adquirir el energético para uso doméstico.

No existe una sola tarifa nacional. El costo puede cambiar de una entidad a otra e incluso entre municipios de un mismo estado. Detrás de esas diferencias están elementos relacionados con la distribución, las distancias que deben recorrer las unidades, el almacenamiento y las condiciones de infraestructura de cada región.

PUBLICIDAD

Por eso, antes de comprar, revisar el precio correspondiente a la localidad puede convertirse en una pequeña acción con impacto en el bolsillo. Tener el dato a la mano permite comparar lo que se paga con la referencia establecida y contar con mayor información frente a posibles diferencias en el cobro.

Precios del gas LP en algunas regiones del país

La siguiente relación reúne ejemplos de precios por kilogramo y por litro con IVA para distintas localidades. Las cifras permiten observar cómo puede variar el costo dependiendo del punto del territorio nacional en el que se realice la compra.

Aguascalientes Aguascalientes $21.07 $11.38

Zacatecas Villa García $21.07 $11.38

Baja California Sur La Paz $23.46 $12.67

Campeche Campeche $20.55 $11.10

Chiapas Las Rosas $21.02 $11.35

Chihuahua Cuauhtémoc $20.69 $11.17

Hidalgo Tizayuca $20.34 $10.98

México Cuautitlán $20.34 $10.98

Ciudad de México Cuauhtémoc $20.34 $10.98

Coahuila de Zaragoza Morelos $19.33 $10.44

Durango Gómez Palacio $20.80 $11.23

Colima Colima $20.17 $10.89

Michoacán de Ocampo Álvaro Obregón $20.85 $11.26

Guerrero Acapulco de Juárez $20.94 $11.31

Oaxaca San Francisco Tlapancingo $20.45 $11.04

Hidalgo Metepec $19.76 $10.67

Jalisco Puerto Vallarta $21.23 $11.46

Morelos Zacatepec $20.05 $10.82

Nuevo León Monterrey $20.53 $11.09

Oaxaca Santa Lucía del Camino $20.69 $11.18

Veracruz de Ignacio de la Llave Mariano Escobedo $21.13 $11.41

Los datos muestran una diferencia considerable entre algunas de las localidades incluidas. Por ejemplo, La Paz, Baja California Sur, aparece con $23.46 por kilogramo y $12.67 por litro, mientras que Morelos, Coahuila de Zaragoza, registra $19.33 y $10.44, respectivamente.

PUBLICIDAD

La consulta también sirve para cuidar el bolsillo

Siete tanques de gas LP desgastados se apilan contra una pared con pintura descascarada y bloques de concreto en una casa de México, con un cactus en maceta sobre un taburete de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de precios máximos busca establecer referencias para la comercialización del gas LP y evitar que los consumidores queden expuestos a cobros desproporcionados. Para quienes compran este combustible con frecuencia, conocer la cifra correspondiente a su localidad ofrece una herramienta sencilla para revisar el importe solicitado.

La actualización semanal también permite que los usuarios estén atentos a los movimientos del mercado. Debido a que los valores pueden modificarse de un periodo a otro, utilizar información vigente resulta más útil que tomar como referencia una tarifa de semanas anteriores o un precio visto en otra región.

Además, las herramientas oficiales de consulta permiten verificar los montos aplicables y conocer los mecanismos disponibles para reportar posibles irregularidades. Así, el consumidor no solo tiene una cifra para comparar, sino también una vía para mantenerse informado sobre las condiciones bajo las cuales debe realizarse la venta.

PUBLICIDAD

Un gasto cotidiano que merece atención

Dos tanques de gas LP de color verde pálido se encuentran frente a una residencia en México, conectados por una manguera y rodeados de exuberante vegetación y flores vibrantes, bajo un cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gas LP ocupa un lugar importante dentro de los gastos habituales de numerosos hogares, principalmente por su uso en la preparación de alimentos y otras actividades domésticas. Por esa razón, cualquier variación en su costo puede terminar reflejándose en el presupuesto destinado a las compras del mes.

Contar con precios de referencia ayuda a planificar mejor ese desembolso. También permite que una persona llegue al momento de la compra con una idea más clara del monto que corresponde a su zona y pueda detectar si existe una diferencia que requiera ser revisada.

Más que memorizar una tarifa, la clave está en consultar el dato de la localidad durante cada periodo de vigencia. En un producto tan cotidiano como el gas LP, unos minutos de revisión pueden convertirse en una herramienta para comprar con mayor información y mantener bajo control uno de los gastos recurrentes del hogar.

PUBLICIDAD