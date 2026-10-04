Los Angeles Rams vs Philadelphia Eagles: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la semana 4 de la NFL desde México

Ambos equipos buscan recomponer el camino después de una victoria y dos derrotas en este comienzo de temporada. (Eric Hartline-Imagn Images)

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Los Angeles Rams y los Philadelphia Eagles se enfrentan este domingo 4 de octubre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Lincoln Financial Field en juego correspondiente a la Semana 4 de la NFL.

Ambos equipos marcan con marca de una victoria y dos derrotas, por lo que buscarán encontrar el ritmo en estas próximas semanas para volver a ser considerados como uno de los principales candidatos para llegar lejos en la Conferencia Nacional.

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Eagles busca regresar el camino de la victoria

Los Eagles no podrán contar ni con Devonta Smith ni con Dallas Goedert. (Patrick Gorski-Imagn Images)

El panorama no luce alentador para las Águilas de Filadelfia. En las últimas semanas, el equipo ha tenido problemas para encontrar ritmo a la ofensiva, en buena medida por las lesiones de jugadores clave.

El ala cerrada Dallas Goedert vuelve a quedar fuera para el partido de este domingo debido a una lesión en la rodilla.

A esa baja se suma la del receptor DeVonta Smith, quien no estará disponible por un problema muscular.

Las ausencias afectan de forma directa al ataque aéreo de Filadelfia, justo antes de enfrentar a uno de los rivales más peligrosos de la Conferencia Nacional.

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Las Águilas deberán ajustar su ofensiva para compensar la falta de dos de sus principales opciones de pase, por lo que Makai Lemon y Dontayvion Wicks deberán tener un rol importante en la ofensiva.

El equipo llega además tras una derrota dolorosa en Monday Night Football, donde cayeron 27-7 ante los Chicago Bears, pese a que los Osos tuvieron que usar a su tercer QB, Case Keenum.

El tropiezo ocurrió después de dos victorias consecutivas en las primeras semanas de la temporada.

Ahora, las Águilas buscan retomar el camino del triunfo, aunque tendrán que hacerlo sin dos de sus piezas más importantes de su ofensiva aérea.

Rams recupera a Puka Nacua

Después de dos partidos ausente, Puka Nacua regresa para ayudar a la ofensiva de los Rams. (Kirby Lee-Imagn Images)

Después de dos semanas fuera por una lesión en la cadera, los Los Ángeles Rams recuperan a su receptor estelar, Puka Nacua.

Su regreso le da nuevas variantes a la ofensiva y refuerza una unidad que busca recuperar su nivel en el arranque de la temporada.

El equipo angelino llega golpeado tras dejar escapar una ventaja de 16-0 ante los Denver Broncos el domingo por la noche. Los Rams se fueron al descanso con una diferencia amplia, pero perdieron el control del encuentro en la segunda mitad para final caer por 26-30.

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Ahora, Los Ángeles busca retomar el ritmo que lo colocó en los pronósticos de varios especialistas como uno de los candidatos para llegar al Super Bowl.

En esa tarea, el regreso Nacua toma un papel relevante por su capacidad para generar jugadas grandes y convertirse en una opción confiable para la ofensiva.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el equipo. Aaron Donald, quien salió del retiro a finales de agosto, habría sentido molestias en la espalda tras la derrota de los Rams ante Denver en la Semana 3, de acuerdo con declaraciones de Sean McVay, lo cual lo podría marginar del juego ante los Eagles.

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Hasta el momento, los Rams tienen marca de una victoria y dos derrotas. El equipo perdió ante los San Francisco 49ers en Australia durante la Semana 1 y venció a los New York Giants en la Semana 2.

Cuándo y dónde ver en México

El encuentro de la Semana 4 entre Los Angeles Rams y los Philadelphia Eagles podrá seguirse este domingo 4 de octubre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX, FOX ONE y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.