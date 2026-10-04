México

Grecia Quiroz explica los motivos de gira por Estados Unidos: “No soy una traidora”

Michoacanos residentes en Estados Unidos solicitaron a la presidenta de Uruapan establecer una casa enlace del Movimiento del Sombrero

Grecia Quiroz habla ante la cámara vistiendo un sombrero claro y una camisa blanca con detalles rojos. En el mensaje grabado en formato de video para redes sociales, la figura pública expone los motivos y detalles de su gira por Estados Unidos.
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Grecia Itzel Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, realizó un recorrido nocturno en donde, la madrugada del domingo 4 de octubre, mientras hacía eso, realizaba una transmisión en vivo informando a la ciudadanía sobre su reciente gira por Estados Unidos, que tuvo como objetivo establecer acuerdos en beneficio del municipio y de los michoacanos que viven fuera de México.

Ante los cuestionamientos sobre el financiamiento del viaje, afirmó: “Fui en mi calidad de presidenta municipal de Uruapan”, y rechazó que su presencia en ese país tuviera fines electorales o de promoción política. “No soy una traidora”, sostuvo al defender las gestiones realizadas durante su visita.

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Gira en Estados Unidos dejó acuerdos con Oxnard y McAllen

La funcionaria explicó que su visita a Los Ángeles y McAllen surgió a partir de una invitación de la asociación Casa AJUA, organización que cubrió sus vuelos, comidas y hospedaje. Según detalló, la agrupación está encabezada principalmente por representantes de Jalisco, aunque también recibe a personas y autoridades de otras entidades. Su participación, afirmó, permitió atender a comunidades migrantes y acercar al municipio con empresarios y organizaciones establecidas en Estados Unidos.

La gira derivó en compromisos para promover hermanamientos entre Uruapan, Oxnard, California, y McAllen, Texas. Quiroz García indicó que esos convenios son necesarios para que autoridades estadounidenses puedan canalizar de manera legal donaciones de vehículos, maquinaria, medicamentos y otros apoyos. La presidenta municipal informó que ya firmó un documento solicitado por autoridades de Estados Unidos para avanzar en una posible donación de maquinaria pesada.

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Grecia Quiroz destaca gira en California tras reunirse con empresarios y líderes michoacanos. (Foto: Uruapan Gobierno Municipal)
Grecia Quiroz destaca gira en California tras reunirse con empresarios y líderes michoacanos. (Foto: Uruapan Gobierno Municipal)

Durante el recorrido, la alcaldesa también identificó a empresarios uruapenses con inversiones en McAllen. Según explicó, esos empresarios generan empleos tanto en México como en Estados Unidos. La visita buscó abrir canales para que más productos de Michoacán y Uruapan ingresen al mercado estadounidense, mejorar las condiciones para el cruce de mercancías y establecer contactos con instituciones educativas. Quiroz García mencionó que el municipio tiene una actividad exportadora relevante, principalmente por la producción de aguacate.

Quiroz busca atender a población migrante

Grecia Quiroz narró que a la población michoacana le hicieron la propuesta de establecer una casa de enlace del Movimiento del Sombrero, a lo que la mandataria rechazó porque “es muy complicado poner una casa enlace por los tiempos, distancia”. Aunque señaló que la población michoacana que reside en Estados Unidos sigue siendo mexicana y teniendo necesidades que, como ella, las autoridades tienen el compromiso de ayudarlas porque “allá del otro lado no hay quien las ayude, no hay quien les apoye ni siquiera a tramitar un documento”, la presidenta buscará vías para apoyarlos.

Uruapan busca capacitación para policías, bomberos y estudiantes en Estados Unidos

En McAllen, la presidenta municipal se reunió con responsables de centros de educación superior para explorar acuerdos que permitan a estudiantes de Uruapan acceder a cursos, especialmente de inglés y tecnologías avanzadas. También planteó la posibilidad de enviar a integrantes del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal a procesos de capacitación. De acuerdo con la funcionaria, las autoridades con las que tuvo contacto manifestaron disposición para recibir a elementos municipales.

Grecia Quiroz destaca gira en California tras reunirse con empresarios y líderes michoacanos. (Foto: Uruapan Gobierno Municipal)
Grecia Quiroz destaca gira en California tras reunirse con empresarios y líderes michoacanos. (Foto: Uruapan Gobierno Municipal)

“La propuesta que me hacían también y que en próximos días lo vamos a estar aterrizando es para que los bomberos que pertenecen al municipio puedan ir a capacitarse, tanto bomberos como policías. Ellos tienen esa apertura para poder enviar nosotros a nuestros elementos a capacitarse y, bueno, fue uno de los acuerdos que también tuvimos la oportunidad y la cooperación. que va a haber para Uruapan; es la gestión de posibles equipamientos y apoyos a nuestro municipio”, explicó.

Quiroz García sostuvo que Uruapan necesita fortalecer sus vínculos con la comunidad migrante. Durante su recorrido por campos agrícolas, dijo que conoció a mujeres michoacanas y uruapenses que trabajan en la pizca para enviar recursos a sus familias. La alcaldesa insistió en que la gira buscó atraer beneficios, inversiones y visitantes para el municipio, y negó que respondiera a intereses electorales.

La alcaldesa pidió denunciar abusos de la Policía Municipal

Durante su transmisión, la presidenta municipal informó que supervisa los operativos de alcoholímetro y la zona de bares para verificar que los agentes actúen con respeto, honestidad y transparencia. Pidió a la población reportar cualquier caso de extorsión o abuso de autoridad.Cualquier policía que esté extorsionando” deberá ser dado de baja, aseguró.

La funcionaria recordó que la Policía Municipal recibió limitaciones materiales al inicio de la administración de Carlos Manzo, y que en ese momento solo había dos camionetas viejas, abandonadas y sin condiciones para operar. Actualmente, afirmó, la corporación cuenta con equipamiento para trabajar en las calles.

alcoholímetro obligatorio
Corresponde al gobierno de cada país miembro de la UE determinar en qué situaciones será obligatorio para los conductores llevarlo instalado

También señaló que Uruapan vivió 10 días complicados en materia de seguridad y que, durante reuniones de “mesas de paz”, se informó que algunas detenciones de personas que encabezaban grupos delictivos en otros municipios influyeron en homicidios relacionados con distintas organizaciones criminales.

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