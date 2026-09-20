Romero rastrero: la planta aromática que cubre el suelo, perfuma el jardín y ayuda a alejar hormigas de forma natural

El romero rastrero puede ayudar a reducir la actividad de hormigas y, al mismo tiempo, cubrir el suelo con una planta aromática de bajo riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El romero rastrero ayuda a disuadir hormigas en áreas puntuales del jardín, aunque no reemplaza un tratamiento profesional ante una invasión.

La variedad de porte horizontal, identificada como Salvia rosmarinus ‘Prostratus’, cubre el suelo y libera compuestos aromáticos.

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Los estudios disponibles, publicados entre 2008 y 2025 por universidades, organismos reguladores y revistas científicas, explican por qué sus hojas y aceites pueden alterar la conducta de ciertos insectos.

El romero rastrero combina valor ornamental y funciones de manejo ambiental. Investigaciones de la Universidad de Georgia, Cornell University, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades analizaron sus propiedades y usos.

Las hojas frescas y los aceites esenciales de la planta pueden disuadir o afectar a ciertos insectos. A la vez, su adaptación a suelos secos y con buen drenaje contribuye a crear un entorno menos favorable para algunas hormigas.

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La Universidad de Georgia evaluó al romero frente a la hormiga argentina

El interés por esta planta excede su aroma y su uso culinario. Un trabajo de la Universidad de Georgia examinó alternativas para reducir la actividad de la hormiga argentina (Linepithema humile), una especie que suele instalarse en jardines, viviendas y sectores con humedad persistente.

La investigación comprobó que las hojas frescas de romero tuvieron un efecto disuasorio sobre la conducta de refugio de estas hormigas.

El resultado no implica que la planta elimine una colonia, pero indica que puede reducir la preferencia de los insectos por sitios tratados.

Un estudio científico disponible en PubMed Central llegó a una conclusión similar al comparar varios remedios domésticos.

Las hojas de romero y de hierbabuena redujeron la entrada de hormigas argentinas a refugios húmedos, mientras que otros recursos populares no mostraron un efecto comparable.

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En una de las pruebas, solo cerca del 26% de las hormigas ingresó a los refugios con hojas frescas de romero. La cifra refleja una disminución de la actividad, no una barrera absoluta contra el paso de los insectos.

La tesis de la Universidad de Georgia, presentada en 2014, diferenció además los efectos de distintos materiales vegetales.

El aceite de menta mostró una repelencia elevada, las hojas frescas de romero actuaron como repelentes y la hierbabuena tuvo una acción disuasoria.

La diferencia es importante para el uso doméstico. Una planta de romero rastrero no garantiza que las hormigas desaparezcan del jardín, pero puede integrarse en una estrategia que reduzca los lugares favorables para su tránsito y refugio.

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En una de las pruebas, solo cerca del 26% de las hormigas ingresó a los refugios con hojas frescas de romero. Universidad de Florida

Salvia rosmarinus ‘Prostratus’ combina cobertura vegetal y bajo riego

El romero rastrero pertenece a la especie Salvia rosmarinus, conocida durante décadas como Rosmarinus officinalis.

La actualización botánica incorporó al antiguo género Rosmarinus dentro de Salvia, aunque el nombre común romero continúa vigente en la jardinería y la cocina.

La variedad ‘Prostratus’ se diferencia de los romeros arbustivos por sus tallos horizontales y colgantes. Ese hábito permite cubrir sectores de suelo expuesto, bordes, rocallas, jardineras elevadas y pendientes donde otras plantas tienen más dificultades para consolidarse.

El follaje conserva el aroma resinoso característico del romero. Sus hojas contienen glándulas que liberan aceites esenciales, una mezcla de sustancias aromáticas que explica tanto su valor culinario como parte de su interacción con insectos.

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La planta se adapta a condiciones de sol directo, baja disponibilidad de agua y suelos con drenaje rápido. Estas características la vinculan con diseños de jardines mediterráneos y con propuestas de menor consumo hídrico.

Un terreno que permanece encharcado no favorece al romero. La acumulación de agua alrededor de las raíces puede afectar su desarrollo, por lo que la elección del lugar y la calidad del drenaje resultan determinantes.

El uso como cubresuelo también puede limitar el crecimiento de malezas al ocupar el espacio y reducir la luz disponible sobre la superficie. Esa cobertura facilita, además, la detección de recorridos de hormigas y de posibles entradas a grietas o zonas cercanas a la vivienda.

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Cornell University vinculó el aceite de romero con biopesticidas de riesgo mínimo

Un perfil elaborado por el Centro de Manejo Integrado de Plagas de Cornell University señala que el romero y su aceite contienen compuestos como el carnosol, el ácido carnósico y el ácido rosmarínico. Estas sustancias se asocian con la actividad antioxidante de la planta y con su perfil aromático.

El documento de Cornell también ubica al romero y al aceite de romero entre los ingredientes utilizados en productos destinados a repeler insectos.

Entre los usos citados aparecen tratamientos contra polillas de la ropa, moscas de la fruta, piojos, mosquitos y otras plagas.

La composición química explica que el aroma no sea solo una característica percibida por las personas. Los insectos también detectan esos compuestos volátiles y pueden modificar su comportamiento ante ellos.

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Un estudio publicado en Toxicology Research analizó el aceite esencial de romero en Drosophila melanogaster. Los investigadores observaron que la exposición al producto afectó la supervivencia, el movimiento y el desarrollo de las moscas.

El trabajo también registró un efecto repelente que perdió fuerza con el paso de las horas. La protección fue alta al inicio de la prueba, pero descendió de forma marcada después de seis horas.

Esa caída ayuda a entender por qué las hojas frescas o las soluciones aromáticas no deben presentarse como una respuesta permanente. Los aceites esenciales se evaporan y su acción depende de la dosis, el insecto, la superficie y las condiciones ambientales.

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Una botella de aceite de romero reposa sobre una tabla de madera junto a ramitas de la planta en flor y una hormiga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA distingue la seguridad de un ingrediente de su eficacia

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos incluye al aceite de romero entre los ingredientes que pueden formar parte de pesticidas de riesgo mínimo bajo la sección 25(b) de la legislación federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas.

Ese estatus se refiere al perfil de riesgo para la salud y el ambiente bajo las condiciones contempladas por la norma. No significa que cada producto basado en romero haya demostrado la misma eficacia frente a todas las plagas.

La EPA indica que los repelentes aplicados sobre la piel suelen requerir registro antes de salir al mercado. Ese proceso contempla una evaluación de seguridad y eficacia cuando el producto se utiliza conforme a su etiqueta.

Los productos que solo emplean ciertos ingredientes de riesgo mínimo pueden estar exentos de ese registro. Por esa razón, el público debe distinguir entre un ingrediente considerado de bajo riesgo y un repelente cuya eficacia haya sido revisada formalmente por la agencia.

El perfil de Cornell añade que el romero y su aceite están exentos de límites de tolerancia como residuos en alimentos. El documento relaciona esa condición con la historia de uso del romero como condimento y con su presencia en productos alimentarios.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos también admite el romero y el aceite de romero en determinados usos compatibles con el Programa Nacional Orgánico. Esa aceptación respalda su lugar dentro de herramientas de manejo de plagas de menor impacto, aunque no elimina la necesidad de seguir las instrucciones de cada formulación.

Los CDC advirtieron que los aceites vegetales no sustituyen repelentes registrados

Una revisión publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Emerging Infectious Diseases analizó productos de riesgo mínimo contra garrapatas. El estudio incluyó formulaciones con aceites de romero y menta y las comparó con repelentes registrados.

Los resultados mostraron que una formulación ambiental con aceite de romero y menta redujo la abundancia de garrapatas en parcelas tratadas. El desempeño fue comparable al de un producto de referencia con bifentrina en esas condiciones de aplicación sobre el entorno.

La situación fue distinta en pruebas de repelencia sobre piel humana. El aceite de romero, aplicado de manera individual, ofreció una protección completa inferior a diez minutos frente a garrapatas en uno de los ensayos citados.

El análisis de los CDC también señaló que el DEET mantuvo niveles de repelencia superiores al 80% durante seis horas en las pruebas mencionadas. La comparación muestra que los aceites vegetales no son equivalentes a los repelentes registrados cuando existe riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.

La advertencia también sirve para el jardín. El romero puede aportar una herramienta ambiental complementaria, pero no debe reemplazar medidas de protección personal ni tratamientos específicos cuando hay plagas que comprometen la salud o la estructura de una vivienda.

Uso del romero rastrero como repelente natural contra las hormigas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero rastrero funciona mejor dentro de un manejo integrado de hormigas

La utilidad práctica del romero rastrero aparece cuando se combina con otras medidas. La reducción de humedad, el control del riego y la eliminación de restos de comida limitan los recursos que pueden atraer hormigas a las inmediaciones de una casa.

El sellado de grietas, juntas y puntos de ingreso también forma parte de esa estrategia. Las hojas frescas de romero pueden colocarse en áreas donde se detecta actividad, aunque conviene renovarlas porque su aroma disminuye con el tiempo.

Los aceites esenciales concentrados requieren mayor precaución. Algunos estudios registraron mortalidad y repelencia frente a hormigas expuestas directamente a formulaciones de romero, pero esas pruebas se realizaron bajo condiciones controladas y con dosis específicas.

La aplicación indiscriminada de aceites puede afectar a insectos no objetivo, incluidos polinizadores, o dañar especies vegetales sensibles. Antes de usar cualquier producto comercial, corresponde revisar la etiqueta y respetar las indicaciones del fabricante.

Ante una presencia extensa de hormigas o frente a especies capaces de afectar madera y estructuras, el romero no debe ser la única respuesta.

La intervención profesional y el empleo de métodos autorizados pueden ser necesarios según la especie y la magnitud del problema.

El romero rastrero ofrece una alternativa coherente para quien busca un jardín aromático, de bajo riego y con cobertura vegetal permanente.

Su aporte contra las hormigas es real en determinados contextos, pero depende de un uso razonable, de la especie involucrada y de una estrategia que combine diseño del jardín, higiene y control dirigido.