Cofepris descarta evidencia concluyente que vincule a México con brotes de Salmonella y Cyclospora en EEUU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Autoridades sanitarias en México descartaron que exista evidencia concluyente que vincule a productos agrícolas nacionales con los brotes de Salmonella Javiana y Cyclospora cayetanensis registrados en Estados Unidos, luego de que la FDA cerrara el 2 de octubre ambas investigaciones sin establecer con precisión el origen de la contaminación.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ​(Cofepris) sostuvo que los hallazgos ambientales detectados en territorio mexicano no equivalen, por sí mismos, a una prueba de responsabilidad sanitaria.

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La FDA no logró determinar la fuente del brote de Salmonella

Las muestras ambientales recolectadas durante la investigación de Salmonella Javiana resultaron negativas en su totalidad, según el reporte final de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). La propia agencia estadounidense reconoció que no fue posible establecer la vía ni la fuente de contaminación del brote, que ya se da por concluido.

Cofepris subraya que México mantuvo una colaboración permanente con las autoridades sanitarias de Estados Unidos desde el inicio de ambas indagatorias. La dependencia facilitó inspecciones, información de trazabilidad y toma de muestras, además de ejecutar sus propias acciones de verificación y análisis de laboratorio.

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El episodio recuerda al brote de cyclosporiasis que en julio pasado sumó mil 947 casos confirmados en nueve estados estadounidenses y que derivó en el retiro voluntario de lechuga iceberg de Taylor Farms de México. Aquella investigación tampoco logró confirmar con pruebas analíticas directas el origen del parásito en los productos agrícolas señalados.

La FDA cierra el 2 de octubre ambas indagatorias sin determinar la fuente de contaminación; las muestras ambientales del brote de Salmonella resultan negativas. REUTERS/Andrew Kelly

Dos muestras positivas de Cyclospora no bastan para la Cofepris

En el expediente de Cyclospora cayetanensis, la FDA reportó dos resultados positivos en muestras ambientales tomadas en México: uno en aguas residuales de salida de una planta de procesamiento y otro en una zanja de drenaje de una unidad de producción. La misma autoridad estadounidense admitió que no existe evidencia suficiente para determinar de manera concluyente cómo ocurrió la contaminación que originó el brote.

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Cofepris plantea que los hallazgos ambientales no constituyen, por sí mismos, evidencia de que los productos agrícolas hayan sido la fuente de contaminación. El Laboratorio Nacional de Referencia de la dependencia analizó previamente muestras de materia prima, producto terminado y agua de la planta investigada, y todas resultaron negativas a Cyclospora cayetanensis.

La postura retoma el argumento que la dependencia ya había utilizado en julio, cuando descartó la presencia del parásito en lechugas mexicanas tras una visita de inspección a la planta de Taylor Farms en Guanajuato.

En ese momento, Cofepris había señalado que la asociación del brote con el consumo de lechuga se sustentaba en una asociación epidemiológica, es decir, en sospechas derivadas de entrevistas a pacientes, y no en pruebas de laboratorio sobre los productos agrícolas.

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En julio se descartó la existencia del párasito en Taylor Farms. REUTERS/Fred Greaves/File Photo

Qué concluyen ambas investigaciones al cierre del expediente

La información disponible al cierre de los dos procesos no permite establecer, mediante evidencia analítica concluyente, que productos mexicanos hayan sido el origen de los brotes. Los elementos que distinguen cada caso son los siguientes:

En Salmonella Javiana, todas las muestras analizadas fueron negativas y no se determinó una vía o fuente de contaminación.

En Cyclospora cayetanensis, persisten elementos epidemiológicos y de trazabilidad, además de los dos hallazgos ambientales positivos , cuya relación con los casos clínicos continúa en análisis.

Los análisis del Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris sobre materia prima, producto terminado y agua de la planta investigada resultaron negativos.

La Secretaría de Salud y Cofepris reiteran su disposición a mantener la cooperación técnica y científica con la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las demás autoridades competentes de ambos países.

La postura mexicana insiste en que las conclusiones sobre el origen de un riesgo sanitario deben sustentarse en evidencia científica verificable y concluyente, no en asociaciones epidemiológicas.

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México continuará con la vigilancia sanitaria y los análisis de inocuidad alimentaria mientras ambas agencias mantienen abiertos los elementos pendientes de esclarecer en el expediente de Cyclospora.