Aislamiento, irritabilidad y amenazas, las señales de alerta ante violencia escolar: 46% de los casos ocurren en secundarias

La silueta de una figura se proyecta amenazante sobre una puerta en un deteriorado pasillo de escuela argentina, con libros y un uniforme en el suelo, evocando un clima de preocupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los recientes ataques armados en escuelas de Torreón y Querétaro colocan otra vez la violencia en los planteles como una urgencia que requiere prevención antes de que ocurra un caso de violencia escolar o incluso una agresión.

Em este sentido, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México señaló que el aislamiento, la irritabilidad, las amenazas y las intimidaciones pueden requerir atención cuando se repiten, aumentan o se combinan con otras conductas.

PUBLICIDAD

El organismo informó que, de 2019 a lo que va de 2026, atendió cerca de 3 mil reportes relacionados con violencia escolar.

El nivel secundaria concentró 46% de los casos, por lo que llamó a reforzar la identificación temprana de factores de riesgo entre estudiantes, docentes y familias.

El Consejo Ciudadano expresó sus condolencias por la muerte de la subdirectora de la Escuela Secundaria Pública 13 de Torreón, Coahuila, y manifestó solidaridad con las comunidades escolares afectadas por los hechos de violencia registrados en Coahuila y Querétaro.

El 81% de las agresiones reportadas ocurre entre estudiantes

De los reportes atendidos por el Consejo Ciudadano, 81% correspondió a agresiones entre estudiantes.

Otro 18% fue ejercido por docentes contra el alumnado y 1% involucró agresiones de estudiantes hacia el profesorado.

El organismo pidió observar confrontaciones recurrentes, amenazas, intimidaciones y cambios de conducta que pudieran escalar dentro o fuera de las aulas.

Estas expresiones, indicó, podrían ayudar a prevenir agresiones dirigidas al personal docente.

Para los casos de violencia entre estudiantes, el Consejo Ciudadano mencionó el aislamiento, la irritabilidad y cambios en los hábitos de sueño o alimentación como conductas que pueden ameritar acompañamiento; sin embargo, aclaró que una señal aislada no permite afirmar que ocurrirá una agresión.

PUBLICIDAD

La advertencia, agregó, surge cuando los comportamientos se repiten, se intensifican o aparecen junto con otras expresiones de violencia.

Bajo esas condiciones, afirmó que las comunidades escolares requieren atención oportuna y redes de apoyo para solicitar ayuda.

El Consejo Ciudadano sostuvo que escuchar a niñas, niños y adolescentes desde las primeras manifestaciones de conflicto puede evitar que las expresiones de violencia pasen inadvertidas.

Y reconoció el anuncio del gobierno de México sobre un decreto para regular contenidos violentos en plataformas digitales.

El organismo puso a disposición la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 5533, con atención psicológica y jurídica gratuita las 24 horas, los 365 días del año en todo el país.

PUBLICIDAD

SIPINNA pide prevención antes de que ocurra la violencia

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) condenó la violencia registrada en una secundaria de Torreón, que dejó una persona muerta y otras lesionadas.

El sistema sostuvo que una escuela debe ser un espacio seguro para el aprendizaje, la convivencia pacífica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En su posicionamiento, el organismo afirmó que la violencia no debe normalizarse ni incorporarse a la dinámica cotidiana de las comunidades escolares.

También señaló que la protección de la niñez y la adolescencia exige corresponsabilidad de la Federación, los estados y los municipios.

SIPINNA planteó que las autoridades competentes debían investigar los hechos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

De igual forma pidió coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender los factores que inciden en la seguridad de las comunidades.

El sistema anunció que fortalecería la agenda de prevención territorial mediante el trabajo con secretarías e instancias ejecutivas estatales y municipales.

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, ampliaría su modelo de intervención integral en secundarias ubicadas en municipios con mayores índices de vulnerabilidad y violencia.

PUBLICIDAD

La estrategia tendría como prioridades la identificación temprana de factores de riesgo y señales de alerta en los entornos escolar y familiar.

También incluiría acciones para fortalecer la convivencia pacífica, la cultura de paz y espacios de escucha activa para adolescentes.

SIPINNA indicó que las actuaciones institucionales deben respetar el debido proceso y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Añadió que se debe evitar la estigmatización, atender de forma prioritaria a las víctimas y garantizar tratamiento jurídico especializado a adolescentes en conflicto con la ley.

¿Qué ocurrió en Torreón?

La mañana del jueves 1 de octubre pasado, dos hermanos gemelos de 18 años, exalumnos de la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, ingresaron a dicho plantel para realizar un ataque armado.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de Coahuila informó que la agresión se cometió con armas blancas y artefactos similares a petardos. El fiscal Federico Fernández Montañez descartó el uso de armas de fuego y explosivos de gran magnitud.

Los primeros reportes señalaron que se escucharon al menos cuatro detonaciones antes de la llegada de las autoridades.

Mientras se desarrollaba la agresión, alumnos permanecieron dentro de las aulas como medida de resguardo. Otros comenzaron a salir del plantel después de las detonaciones.

La subdirectora del plantel, Nery Edith, de 56 años, resultó gravemente lesionada y posteriormente murió.

Otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos docentes y un estudiante. Uno de los maestros fue reportado como grave.

El alumno herido fue localizado dentro de uno de los baños de la secundaria, con lesiones en el rostro, la cabeza y uno de los brazos. Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron y trasladaron para su valoración médica.

PUBLICIDAD

El ataque provocó la movilización de corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia, Protección Civil, el Grupo de Reacción Táctica y personal de la Fiscalía.

Las autoridades acordonaron el perímetro de la escuela, restringieron el acceso y comenzaron las diligencias. Mientras tanto, madres, padres y familiares acudieron al exterior del plantel para conocer la situación de los estudiantes.

Los dos presuntos agresores fueron detenidos. La Fiscalía de Coahuila y autoridades federales de inteligencia analizan los dispositivos electrónicos asegurados para establecer si los hermanos mantenían contacto con una red o comunidad digital relacionada con este tipo de ataques.

De acuerdo con el fiscal, los detenidos habrían dicho que eligieron la secundaria porque vivían cerca y porque habían sido alumnos del plantel.

Incluso, se detectó que el miércoles 30 de septiembre, una cuenta de TikTok publicó mensajes y fotografías que después quedaron bajo investigación por su posible relación con los presuntos agresores.

PUBLICIDAD

Entre las imágenes aparecían armas blancas, objetos que parecían explosivos caseros, una mochila y una sudadera con el sello de Baphomet.

La cuenta difundió el mensaje “ya me toca a mí” y antes había publicado la frase “mañana será mi retribución”.

Una de las prendas mostradas en el perfil coincidía con la ropa que portaba uno de los detenidos, según las imágenes referidas en los reportes.

Respuesta del gobierno federal

El viernes 2 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ordenó la creación de un grupo de trabajo para plantear medidas de prevención ante contenidos y conductas de riesgo en entornos digitales y escolares.

PUBLICIDAD

El equipo sería coordinado por la Consejería Jurídica e incluiría a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia e instituciones académicas. Sheinbaum señaló que participarían especialistas de la UNAM, el IPN y otras instituciones.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el grupo trabajaría en un decreto para establecer obligaciones a las plataformas digitales.

La propuesta contempla mecanismos de detección, reporte y retiro oportuno de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como coordinación con las autoridades competentes.

Sheinbaum sostuvo que las empresas tecnológicas tendrían que eliminar contenidos que representen un riesgo y reportar a las autoridades las interacciones o comunicaciones relacionadas con posibles actos violentos.

La presidenta afirmó que la medida tendría un propósito preventivo y que no buscaría convertir automáticamente las publicaciones detectadas en delitos penales.

La estrategia también considera reformas para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes.

Entre los puntos anunciados están mecanismos de verificación y protección acordes con la edad, así como mayores responsabilidades para las plataformas.

Harfuch añadió que el gobierno fortalecería el monitoreo de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales.

La finalidad, dijo, es identificar de manera temprana contenidos, conductas o personas que pudieran representar un riesgo vinculado con expresiones de extremismo violento.

El funcionario precisó que consultar cierto contenido o publicar una expresión en redes sociales no implica, por sí solo, que una persona cometerá un delito.

La tarea de las autoridades, señaló, consiste en diferenciar entre una publicación, un contenido de riesgo y una amenaza concreta que requiera atención inmediata.

Además, el gobierno planteó reforzar el programa ABC de las emociones, realizar asambleas con madres y padres de familia e instalar buzones confidenciales para detectar situaciones de riesgo.

También propuso ampliar los mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes, e impulsar una mayor participación de las familias.

Sheinbaum pidió a madres y padres mantenerse atentos a la actividad digital y a los contenidos que consumen sus hijos.

A la vez, sostuvo que esa vigilancia no libera a las plataformas de la responsabilidad de actuar frente a publicaciones que promuevan violencia, abuso, acoso o contactos relacionados con actividades delictivas.