México

Ataque armado en secundaria de Torreón moviliza a autoridades: reportan tres personas heridas

El ataque ocurrió en la Secundaria número 13, ubicada en el Ejido La Unión; entre los lesionados se encuentra al menos un menor de edad

Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia se movilizaron a la Secundaria número 13 de Torreón tras el reporte de disparos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un incidente armado registrado este jueves 1 de octubre dentro de las instalaciones de la Secundaria número 13, ubicada en el Ejido La Unión, en el municipio de Torreón, Coahuila, dejó al menos tres personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, entre ellas menores de edad y un adulto. Como información extraoficial también se ha mencionado que hay una persona sin vida, sin embargo, no se ha confirmado la información.

El hecho provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en las inmediaciones del plantel, mientras estudiantes permanecieron resguardados en el interior de la escuela y familiares acudieron al lugar ante la incertidumbre por el estado de sus hijos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros reportes desde la zona, se escucharon al menos cuatro detonaciones momentos antes de que comenzara el despliegue de las autoridades alrededor de la secundaria.

Tras los disparos, estudiantes comenzaron a salir del plantel. Algunos fueron observados visiblemente afectados y entre llanto, mientras que otros permanecieron dentro de sus salones como medida de resguardo ante la situación.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad alrededor de las instalaciones para controlar el acceso, atender a las personas afectadas y proteger a los alumnos que todavía permanecían dentro de la escuela.

Estudiantes secundaria evaluación
Padres de familia acudieron al exterior del plantel para conocer el estado de sus hijos tras el incidente armado. (Foto: DGE - Mendoza)

Paramédicos auxiliaron a un menor dentro de uno de los baños

Entre las personas lesionadas se encuentra un menor de edad que fue localizado dentro de uno de los baños de la secundaria y posteriormente retirado del inmueble por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

PUBLICIDAD

El joven presentaba heridas visibles en el rostro, la cabeza y uno de los brazos, por lo que recibió atención de los servicios de emergencia antes de ser trasladado para continuar con su valoración médica.

Hasta el momento de los primeros reportes, se informó que había al menos tres personas heridas por proyectil de arma de fuego, aunque las autoridades continuaban con las diligencias para establecer con precisión el número de víctimas y las circunstancias en las que ocurrieron las lesiones.

El incidente generó momentos de tensión entre la comunidad escolar, debido a que los disparos ocurrieron mientras había estudiantes dentro del plantel.

Padres de familia acudieron al plantel ante la emergencia

La movilización también provocó que padres y familiares de los alumnos se congregaran en el exterior de la secundaria, preocupados por conocer el estado de sus hijos.

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
Estudiantes permanecieron resguardados dentro del plantel tras escuchar las detonaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos intentaron ingresar a las instalaciones para localizar a los estudiantes, mientras las autoridades mantenían acordonado el perímetro y restringían el acceso debido a las diligencias que se realizaban en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, el Grupo de Reacción Táctica y personal de la Fiscalía, quienes comenzaron a recabar información para esclarecer cómo ocurrió el ataque y determinar la identidad del o los responsables.

Las corporaciones de seguridad mantuvieron presencia en los alrededores del plantel mientras se desarrollaban las labores de atención y las primeras investigaciones.

Hasta el momento, no se han establecido públicamente las circunstancias que originaron los disparos ni se ha informado sobre la identidad o posible paradero de los responsables.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió dentro de la Secundaria número 13 y establecer responsabilidades por las personas que resultaron heridas.

El caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades proporcionen mayor información sobre el estado de salud de los lesionados, así como sobre el desarrollo del operativo desplegado en el Ejido La Unión.

Temas Relacionados

TorreónCoahuilaSecundaria 13Ejido La Uniónbalaceraataque armadoestudiantesnarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La bolsa perforada que alarga la vida del chile hasta una semana

Este tipo de envase conserva la humedad necesaria para mantenerlos firmes, sin bloquear el intercambio de aire

La bolsa perforada que alarga la vida del chile hasta una semana

Quién es Roberto Banchik, hombre acusado por Gloria Trevi de lucrar con ella y generar ingresos de una editorial “difamando”

El señalamiento ocurre durante el litigio por Todo a la luz, libro de Karla de la Cuesta, cuya comercialización continúa tras una suspensión otorgada a la editorial contra una resolución del IMPI

Quién es Roberto Banchik, hombre acusado por Gloria Trevi de lucrar con ella y generar ingresos de una editorial “difamando”

Salón Victoria llevará el ritmo del SKA al Zócalo de la Ciudad de México con concierto gratis: fecha, horario y posible setlist

La Secretaría de Cultura de la CDMX y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana organizan el evento gratuito de diez días con más de una docena de agrupaciones confirmadas

Salón Victoria llevará el ritmo del SKA al Zócalo de la Ciudad de México con concierto gratis: fecha, horario y posible setlist

Del ventilador de AMLO para el COVID a la Supercomputadora ‘Coatlicue’: Cómo van los avances en tecnología en México, según SECIHTI

Rosaura Ruiz Gutiérrez destacó el diseño de semiconductores, un prototipo de aeronave y mejoras meteorológicas, además de proyectos para desarrollar inteligencia artificial y dispositivos médicos

Del ventilador de AMLO para el COVID a la Supercomputadora ‘Coatlicue’: Cómo van los avances en tecnología en México, según SECIHTI

El Niño se fortalece: sequía y olas de calor serían parte de sus efectos en México para 2027

El escenario también contempla un incremento de los incendios entre febrero y junio, así como más días con mala calidad del aire

El Niño se fortalece: sequía y olas de calor serían parte de sus efectos en México para 2027
MÁS NOTICIAS

NARCO

Todo a la luz, el libro que reavivó la batalla de Gloria Trevi y desató su reacción contra la editorial

Todo a la luz, el libro que reavivó la batalla de Gloria Trevi y desató su reacción contra la editorial

Arrestan a encargado de negocio por presunto abuso sexual contra una trabajadora menor de edad en Monterrey

Ronald Johnson presume entrega a México de 20 detenidos en EEUU durante el gobierno de Trump: suman 350 desde el inicio de la pandemia

“Ahora sí te pasaste”: Sheinbaum se ofende ante cuestionamiento de cómo blindó su campaña presidencial del narco

Detienen a una mujer por la desaparición de un policía en Oaxaca: podría enfrentar hasta 75 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

Todo a la luz, el libro que reavivó la batalla de Gloria Trevi y desató su reacción contra la editorial

Todo a la luz, el libro que reavivó la batalla de Gloria Trevi y desató su reacción contra la editorial

Quién es Roberto Banchik, hombre acusado por Gloria Trevi de lucrar con ella y generar ingresos de una editorial “difamando”

Salón Victoria llevará el ritmo del SKA al Zócalo de la Ciudad de México con concierto gratis: fecha, horario y posible setlist

Yuridia, Los Ángeles Azules y Banda MS tendrán conciertos en la Feria de Todos los Santos 2026: dónde y cuándo será

Gasolinera de Hermosillo lanza inesperada promoción: regalará un tanque lleno a quienes voten por Yahir

DEPORTES

¿Por qué el GP de Bahréin 2026 se correrá en Malasia? Checo Pérez se dice confundido por la situación

¿Por qué el GP de Bahréin 2026 se correrá en Malasia? Checo Pérez se dice confundido por la situación

Exárbitro señala el error de la Comisión de Árbitros con Katia Itzel García tras polémica con Turco Mohamed

Jornada 10 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y canales para ver cada uno de los partidos

Mariana “La Barby” Juárez regresa al cuadrilátero para enfrentar a Gabriela “La Bonita” Sánchez: sede, fecha y todo lo que debes saber

Renata Zarazúa se enfrentará a la segunda mejor tenista del mundo en el Masters 1000 de China