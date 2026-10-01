Ataque armado en secundaria de Torreón moviliza a autoridades: reportan tres personas heridas

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia se movilizaron a la Secundaria número 13 de Torreón tras el reporte de disparos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un incidente armado registrado este jueves 1 de octubre dentro de las instalaciones de la Secundaria número 13, ubicada en el Ejido La Unión, en el municipio de Torreón, Coahuila, dejó al menos tres personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, entre ellas menores de edad y un adulto. Como información extraoficial también se ha mencionado que hay una persona sin vida, sin embargo, no se ha confirmado la información.

El hecho provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en las inmediaciones del plantel, mientras estudiantes permanecieron resguardados en el interior de la escuela y familiares acudieron al lugar ante la incertidumbre por el estado de sus hijos.

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De acuerdo con los primeros reportes desde la zona, se escucharon al menos cuatro detonaciones momentos antes de que comenzara el despliegue de las autoridades alrededor de la secundaria.

Tras los disparos, estudiantes comenzaron a salir del plantel. Algunos fueron observados visiblemente afectados y entre llanto, mientras que otros permanecieron dentro de sus salones como medida de resguardo ante la situación.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad alrededor de las instalaciones para controlar el acceso, atender a las personas afectadas y proteger a los alumnos que todavía permanecían dentro de la escuela.

Padres de familia acudieron al exterior del plantel para conocer el estado de sus hijos tras el incidente armado. (Foto: DGE - Mendoza)

Paramédicos auxiliaron a un menor dentro de uno de los baños

Entre las personas lesionadas se encuentra un menor de edad que fue localizado dentro de uno de los baños de la secundaria y posteriormente retirado del inmueble por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

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El joven presentaba heridas visibles en el rostro, la cabeza y uno de los brazos, por lo que recibió atención de los servicios de emergencia antes de ser trasladado para continuar con su valoración médica.

Hasta el momento de los primeros reportes, se informó que había al menos tres personas heridas por proyectil de arma de fuego, aunque las autoridades continuaban con las diligencias para establecer con precisión el número de víctimas y las circunstancias en las que ocurrieron las lesiones.

El incidente generó momentos de tensión entre la comunidad escolar, debido a que los disparos ocurrieron mientras había estudiantes dentro del plantel.

Padres de familia acudieron al plantel ante la emergencia

La movilización también provocó que padres y familiares de los alumnos se congregaran en el exterior de la secundaria, preocupados por conocer el estado de sus hijos.

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Estudiantes permanecieron resguardados dentro del plantel tras escuchar las detonaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos intentaron ingresar a las instalaciones para localizar a los estudiantes, mientras las autoridades mantenían acordonado el perímetro y restringían el acceso debido a las diligencias que se realizaban en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, el Grupo de Reacción Táctica y personal de la Fiscalía, quienes comenzaron a recabar información para esclarecer cómo ocurrió el ataque y determinar la identidad del o los responsables.

Las corporaciones de seguridad mantuvieron presencia en los alrededores del plantel mientras se desarrollaban las labores de atención y las primeras investigaciones.

Hasta el momento, no se han establecido públicamente las circunstancias que originaron los disparos ni se ha informado sobre la identidad o posible paradero de los responsables.

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Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió dentro de la Secundaria número 13 y establecer responsabilidades por las personas que resultaron heridas.

El caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades proporcionen mayor información sobre el estado de salud de los lesionados, así como sobre el desarrollo del operativo desplegado en el Ejido La Unión.