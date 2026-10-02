Partido Verde amaga con dejar a Morena en Nuevo León: pelearía por la gubernatura con Waldo Fernández

El Partido Verde no descarta romper con Morena en Nuevo León, y analiza impulsar a Waldo Fernández a la gubernatura. Crédito: X / @FdzWaldo

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Este jueves, Édgar Salvatierra, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Nuevo León, reveló que su instituto político no ha definido alianzas en la entidad con otra fuerza política.

Salvatierra, incluso, se desmarcó del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y expuso que se analiza competir sin coalición en Nuevo León en la próxima elección, tanto por la gubernatura como por las alcaldías y diputaciones locales.

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Partido Verde amaga con dejar a Morena en Nuevo León

El dirigente local sostuvo que, hasta el momento, no han tenido acercamientos con el partido guinda para dar paso a las negociaciones que deriven en una eventual alianza.

Y sostuvo que el Partido Verde cuenta con perfiles suficientes para contender por su cuenta.

“Aquí, a nivel estatal, el Verde todavía no define una alianza como tal”, dijo. “Ahorita seguimos un proceso de selección”.

“Como se sabe, Morena ya definió a su coordinador, que ellos llaman candidato, pero en el Partido Verde, en Nuevo León, aún no hemos definido nuestro candidato a la gubernatura.

“Vemos muy posible que pudiéramos contender con candidato propio, irnos solos en esta próxima elección, tanto a gobernador, como alcaldía y diputaciones locales”, comentó.

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El senador del Partido Verde Manuel Velasco hizo un llamado al PT de que respete el resultado de las encuestas de Morenas. Crédito: X / @VelascoM_

Waldo Fernández es el perfil más fuerte para el PVEM

Édgar Salvatierra identificó al senador con licencia Waldo Fernández como el perfil más fuerte del PVEM para la contienda por la gubernatura de Nuevo León.

“El análisis sigue abierto, pero ahorita vemos que podemos contender solos porque tenemos muy buenos cuadros en toda el área metropolitana y también en la zona rural y para la gubernatura estaría nuestro senador Waldo Fernández.

“Hoy por hoy creemos que el mejor perfil para gobernar Nuevo León y el mejor candidato que pudiera tener Nuevo León a la gubernatura, del partido que fuera, es Waldo Fernández. Seguimos trabajando de la mano porque no hemos definido ninguna candidatura”, comentó Salvatierra.

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Es más competitivo que Clara Luz Flores

Además, el dirigente estatal consideró a Fernández como una mejor opción que Clara Luz Flores, nombrada recientemente coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación en la entidad.

“Waldo Fernández es mucho mejor perfil que Clara Luz y creemos que tenemos más posibilidades por eso”, afirmó.

Verde y PT mantienen conversaciones en Nuevo León

Salvatierra agregó que el PVEM mantiene conversaciones con el Partido del Trabajo (PT), que también evaluaría competir sin coalición.

No obstante, será en noviembre cuando el partido defina si participa solo o en alianza, además de quién encabezará su candidatura al gobierno estatal.

Morena define a Clara Luz Flores como su coordinadora en Nuevo León.

PVEM uno de los que más ganó en el destape de las “corcholatas” estatales

Para varios analistas políticos, el Partido Verde Ecologista de México fue uno de los ganadores durante el destape de las 17 “corcholatas” estatales de la alianza oficialista.

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Lo anterior, pese a que en las elecciones de 2024 obtuvo solo el 7 por ciento de los votos en el país y no ganó por sí solo ni una diputación federal. Aún con esos números, cuatro de los siete coordinadores mantienen una estrecha relación con el partido del tucán, y se suman a los actuales gobiernos de San Luis Potosí y Chiapas.

Cuatro coordinadores estatales más verdes que guindas

El pasado lunes 28 de septiembre, cuando se asignaron los últimos siete coordinadores en defensa de la transformación, Morena habría cedido al PVEM las candidaturas en Nayarit, Baja California Sur y Chihuahua. Jasmine Bugarín, Manuel Cota Cárdenas y Cruz Pérez Cuéllar encabezaron, respectivamente, esas postulaciones, que se suman a la de Eugenio Segura en Quintana Roo, asignada semanas antes.

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Aunque la “Ley Esposa” fue eliminada, Ruth González mantiene abierta la puerta a competir por la gubernatura potosina.

Ruth González Silva aún no define si buscará la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

Además, la nominación de Elí Cervantes en San Luis Potosí, que compite solo por Morena, deja en los hechos el camino libre al PVEM. La senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, encabezaría esa candidatura y cuenta además con el respaldo del Partido del Trabajo, cuyos dirigentes se ausentaron durante toda la jornada.

Por otro lado, para nadie es un secreto que el PVEM gobierna también Chiapas, además de San Luis Potosí. Eduardo Ramírez encabeza ese gobierno; fue militante del Partido Verde y secretario general de gobierno durante la administración del actual senador Manuel Velasco.

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Interesantes los movimientos que está haciendo el Partido Verde durante este proceso electoral, sobre todo, porque logró desplazar al PT al interior de la alianza oficialista e ir ganando espacios, así como candidatos.