México

Estación espacial: dónde y cuándo ir a la experiencia con trajes de astronautas y herramientas reales de la NASA

Te decimos todos los detalles para que los más pequeños de la casa vivan una aventura espacial

estacion espacial papalote museo del niño
La experiencia inmersiva también es educativa (Zurisaddai González/Infobae)
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Estación Espacial propone un viaje para construir cohetes, diseñar rovers y conocer piezas que han estado fuera de la Tierra. La experiencia busca acercar a niñas y niños a la ciencia mediante retos, juego y objetos ligados a misiones espaciales reales.

La exposición incluye un traje de vuelo utilizado por Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio, además de herramientas fabricadas en la Estación Espacial Internacional y piezas prestadas por Space Center Houston, la Fundación Espacial Katya Echazarreta y la ingeniera de la NASA Susie Martínez.

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La muestra convierte a cada visitante en parte de una tripulación que debe llegar a Europa, una de las lunas de Júpiter. El recorrido plantea una misión: instalar una estación en un territorio helado y resolver tareas que requieren probar, construir y colaborar.

Durante la inauguración, Cervantes Mascareño destacó que la colaboración con Katya Echazarreta permite que las infancias encuentren un referente cercano dentro de la exploración espacial. “Las mujeres talentosas pueden generar una carrera y llegar hasta el mismísimo espacio”, dijo.

La misión lleva a niñas y niños a Europa, una luna de Júpiter

La experiencia comienza en Nave, una sala de control donde las familias conocen el objetivo del viaje y se preparan para partir. Después llega el momento de imaginar cómo sobrevivir y trabajar en un mundo lejano.

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La experiencia inmersiva también es educativa (Zurisaddai González/Infobae)

En Diseño de rovers, las y los visitantes crean vehículos para recorrer la superficie de otros planetas. La actividad permite modificar las propuestas y comprobar qué ocurre con cada cambio antes de avanzar a la siguiente fase de la expedición.

El recorrido también incluye Proyecto cohete. Ahí, niñas y niños pueden armar un modelo y lanzarlo con aire para conocer, desde el juego, algunos principios detrás de un despegue.

La ruta mantiene una historia continua: cada actividad tiene una función dentro del viaje. No se trata solo de observar una sala; el público debe tomar decisiones, probar ideas y trabajar con otras personas para completar las tareas.

La expo tiene un traje de Katya Echazarreta y objetos ligados a misiones reales

Uno de los puntos de mayor interés es la colección de objetos que llega desde Estados Unidos. Papalote exhibe piezas vinculadas con misiones espaciales, entre ellas un traje de vuelo utilizado por Katya Echazarreta y herramientas fabricadas en la Estación Espacial Internacional.

Durante la presentación, la directora del museo informó que la muestra reúne nueve artículos de la NASA que ya fueron al espacio y que salen por primera vez de Estados Unidos en calidad de préstamo.

La exhibición cuenta además con el espacio Mujeres en las misiones espaciales. La instalación reconoce el trabajo de mujeres en ciencia, ingeniería y otras áreas necesarias para realizar una misión fuera de la Tierra.

El objetivo es que las niñas encuentren ejemplos de mujeres que participan en estas profesiones, pero la propuesta también busca que los niños conozcan las distintas tareas que existen detrás de una misión espacial: desde la construcción de tecnología hasta la investigación y la operación de una nave.

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La experiencia inmersiva también es educativa (Zurisaddai González/Infobae)

¿Dónde es y cuándo estará la estación espacial?

La exposición temporal se encuentra en Papalote Museo del Niño Cuernavaca y abre al público desde este 1 de octubre de 2026

La muestra está dirigida a familias, grupos escolares y niñas y niños de distintas edades. Para la primera infancia incluye las actividades Exploración del géiser y Ruta bajo cero, diseñadas para recorrer el espacio mediante movimiento, equilibrio y juego.

Al final del recorrido, el área Mi próxima misión invita a cada participante a pensar cuál sería su papel en una futura expedición: astronauta, científica, ingeniero, diseñadora, investigadora o integrante de una tripulación que busca respuestas fuera de la Tierra.

“Queremos ampliar el horizonte y que nuestras niñas y nuestros niños sueñen en grande”, sostuvo Alejandra Cervantes Mascareño durante la inauguración de Estación Espacial Papalote.

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