Una violeta africana en maceta reposa sobre el alféizar de una ventana iluminada junto a unos libros y un frasco con esquejes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La violeta africana es una planta ornamental de interior conocida por sus hojas aterciopeladas y sus flores pequeñas, que pueden ser violetas, rosas, blancas, rojas o bicolores.

Aunque durante mucho tiempo se identificó como Saintpaulia, hoy se clasifica dentro del género Streptocarpus. Es originaria de las zonas tropicales del este de África.

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Suele formar una roseta compacta de hojas redondeadas y peludas. Sus flores crecen sobre tallos cortos, por encima del follaje. En condiciones adecuadas, puede florecer durante varios meses e incluso casi todo el año.

Es una de las favoritas para decorar casas porque ocupa poco espacio y aporta color en repisas, mesas, escritorios y ventanas. Hay variedades con flores sencillas o dobles, pétalos lisos o rizados, además de distintos tamaños y tipos de follaje.

También resulta práctica para interiores: prefiere luz brillante indirecta, temperaturas templadas y humedad moderada. Por eso se adapta bien a departamentos y oficinas, siempre que no reciba sol directo ni exceso de agua.

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Para terrazas y jardines, conviene tenerla en maceta y bajo sombra luminosa, protegida de lluvias fuertes, heladas y sol intenso. No suele ser una planta para cultivarse directamente a la intemperie, salvo en climas tropicales muy estables.

Diversas macetas con violetas africanas en flor permanecen dispuestas sobre una mesa de madera y el marco de una ventana en una sala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer crecer las flores de tu violeta africana más grandes y sanas

Para que tu violeta africana dé flores más grandes y sanas, cuida sobre todo la luz, el riego y el fertilizante. Los consejos generales, de acuerdo con información del área de biología de la Universidad de Minnesota:

Luz indirecta intensa: colócala cerca de una ventana con buena iluminación, pero sin sol directo. El sol quema las hojas y reduce la floración. Una ventana orientada al este suele funcionar bien.

Riega desde abajo: pon agua a temperatura ambiente en un plato durante 20 a 30 minutos y después retira el excedente. Evita mojar el centro de la planta y las hojas, porque pueden mancharse o pudrirse.

Mantén el sustrato ligeramente húmedo: no dejes que se seque por completo, pero tampoco la encharques. Usa una mezcla ligera y con buen drenaje, idealmente formulada para violetas africanas.

Usa fertilizante para floración: aplica un fertilizante balanceado o especial para violetas africanas, diluido a la mitad de lo indicado en la etiqueta, cada dos o tres riegos durante la temporada de crecimiento. El exceso de fertilizante puede quemar raíces.

Dale humedad ambiental: prospera con una humedad de entre 40% y 60%. Puedes colocar la maceta sobre una charola con piedras y agua, sin que el fondo de la maceta toque el líquido.

Cuida la temperatura: mantenla entre 18 y 24 °C. Evita corrientes de aire, cambios bruscos de temperatura y lugares junto al aire acondicionado o calefacción.

Elimina flores marchitas: retira los tallos florales secos desde la base. Así la planta dirige energía a nuevos botones.

No uses una maceta demasiado grande: florece mejor cuando las raíces ocupan buena parte del recipiente. Una maceta amplia favorece hojas y raíces, pero puede retrasar las flores.

Revisa plagas y raíces: si deja de florecer, revisa si hay cochinilla, trips o raíces oscuras y blandas. También conviene trasplantarla cada seis a 12 meses para renovar el sustrato.

Si las hojas están muy verdes y grandes, pero no hay flores, suele faltarle luz o sobrarle nitrógeno.

Una infografía de Infobae detalla las pautas de luz, riego, fertilización, humedad, temperatura y maceta necesarias para optimizar la floración de la violeta africana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mejores sustratos para una violeta africana

El mejor sustrato para una violeta africana es ligero, esponjoso, con buen drenaje y capaz de retener humedad sin quedarse encharcado. Sus raíces son finas y se dañan con facilidad en tierra compacta o muy húmeda.

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Sustrato comercial para violetas africanas Es la alternativa más sencilla. Busca uno que tenga turba, perlita y vermiculita, y que indique que es para violetas africanas o plantas de interior con flor. Si notas que se ve muy pesado, mézclalo con 25% a 50% de perlita adicional.

Mezcla equilibrada para hacer en casa: Combina partes iguales de:Esta fórmula mantiene aire alrededor de las raíces, conserva humedad y evita que el agua se acumule. turba de musgo sphagnum o fibra de coco; perlita; vermiculita.

Mezcla para casas cálidas o ambientes húmedos: Tiene más drenaje y reduce el riesgo de pudrición de raíces, sobre todo si la planta está en un sitio caluroso, con poca ventilación o si tiendes a regar de más. 50% turba o fibra de coco; 40% perlita; 10% vermiculita.

Mezcla para ambiente seco o riego por mecha: La vermiculita retiene más agua, por lo que conviene vigilar que la maceta tenga orificios de drenaje y que el sustrato no permanezca saturado. 50% turba; 25% vermiculita; 25% perlita.



Una maceta con violetas africanas contiene borra de café y trozos de cáscara de plátano sobre la tierra como abono orgánico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No uses tierra de jardín, barro, composta muy pesada ni sustratos para cactus como única base. La tierra común suele compactarse y retener demasiada agua; los sustratos de cactus, en cambio, pueden secarse demasiado rápido. Las violetas africanas necesitan humedad uniforme, no extremos.

También evita macetas sin agujeros. El mejor sustrato pierde su función si el agua no puede salir del recipiente.