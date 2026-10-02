Manifestación en el IMSS termina con portazo: policías de la CDMX protegen la sede del sindicato

Los inconformes también pidieron la cobertura de plazas vacantes y cambios en materia de jubilaciones y pensiones. Crédito: @jessiemozar

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La protesta de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México terminó este jueves con el ingreso de un grupo de manifestantes a la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), ubicada en la colonia Condesa, luego de que fueran retiradas las cadenas colocadas en el acceso principal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, tras el corte de las cadenas en las instalaciones ubicadas sobre Circuito Interior, personal de la Policía Metropolitana se colocó en la entrada para impedir el ingreso.

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Sin embargo, alrededor de 50 personas entraron al inmueble y posteriormente mantuvieron un diálogo con integrantes del sindicato.

Elementos de la SSC permanecieron en el sitio para establecer un perímetro de seguridad y evitar nuevas confrontaciones.

Alrededor de 50 trabajadores ingresaron al inmueble del SNTSS para buscar un diálogo con representantes sindicales. Crédito: Redes Sociales

Protesta del IMSS comenzó con una marcha desde Centro Médico Nacional Siglo XXI

La movilización comenzó alrededor de las 10:30 horas, cuando trabajadores activos y jubilados partieron del Centro Médico Nacional Siglo XXI rumbo a las oficinas del SNTSS, en la calle Zamora.

De acuerdo con la información proporcionada durante la jornada, participaron más de 800 trabajadores, quienes llevaron un pliego petitorio con ocho puntos y solicitaron que sus demandas fueran atendidas directamente por la dirigencia sindical.

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El diálogo se complicó debido a las condiciones para integrar la representación que participaría en una eventual reunión.

La propuesta inicial contemplaba una comitiva reducida, mientras que los manifestantes pidieron una participación más amplia de las distintas secciones sindicales.

La movilización inició en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanzó hacia la sede del SNTSS en la colonia Condesa.

Ante la falta de acuerdo, parte del contingente se trasladó a Circuito Interior, donde bloqueó ambos sentidos de la vialidad a la altura de avenida Vicente Suárez.

Trabajadores del IMSS exigen aumento salarial y mejores condiciones laborales

Los inconformes plantearon diversas demandas relacionadas con salarios, condiciones de trabajo, jubilaciones, pensiones, plazas e insumos para la atención médica.

Entre los principales puntos señalados durante la movilización se encuentran:

Un aumento directo de 10% al salario tabular .

La realización de un Congreso Nacional Extraordinario .

La revisión de disposiciones de los estatutos sindicales .

La basificación de trabajadores.

Cambios relacionados con jubilaciones y pensiones .

Revisión de la aportación complementaria a las Afore .

Mayor disponibilidad de medicamentos y equipo médico .

Garantías para la libertad de expresión y manifestación dentro de la organización sindical.

Los manifestantes pidieron un aumento directo de 10% al salario tabular y mejores condiciones para el personal del IMSS.

Los trabajadores también rechazaron el incremento salarial directo de 2.9% aprobado en el Congreso Nacional Ordinario del SNTSS y solicitaron que el aumento se refleje en el salario base.

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Manifestantes señalan falta de medicamentos, equipo y plazas vacantes

Durante la protesta, trabajadores señalaron que existen unidades donde, según sus testimonios, no hay suficiente abasto de medicamentos para las farmacias ni para pacientes hospitalizados.

También plantearon problemas relacionados con equipos quirúrgicos, eléctricos y otros dispositivos que, de acuerdo con sus declaraciones, presentan fallas o requieren reparación.

Otro de los reclamos está relacionado con las plazas vacantes. Los inconformes sostienen que el sindicato debería intervenir para solicitar la cobertura de puestos que permanecen sin ocupar.

Entre sus reclamos también está la falta de plazas para cubrir puestos vacantes en el IMSS.

A estas demandas se sumó la exigencia de la salida del secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, así como la convocatoria a un congreso extraordinario.

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SSC despliega policías en la sede del SNTSS tras ingreso de trabajadores

Después de varias horas de movilización y bloqueos, los trabajadores regresaron a la sede sindical y retiraron las cadenas del acceso. Posteriormente, un grupo ingresó al edificio para buscar una mesa de diálogo con representantes del sindicato.

La SSC desplegó elementos del agrupamiento antimotines en el exterior para resguardar el acceso y evitar el ingreso de más personas.

También se movilizó personal al interior del inmueble para proteger a los trabajadores que permanecían en las instalaciones.

Elementos de la SSC se colocaron en el acceso del inmueble para evitar el ingreso de más personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia señaló que los elementos policiales mantuvieron presencia perimetral mientras se desarrollaba el diálogo entre los manifestantes y personal sindical.

Por su parte, el SNTSS afirmó que mantiene disposición para escuchar y atender los planteamientos de los trabajadores.

También manifestó su rechazo a actos de violencia, daños a instalaciones e intentos de ingreso por la fuerza al inmueble.

La protesta se prolongó durante más de siete horas y generó afectaciones a la circulación en Circuito Interior y vialidades cercanas a la sede sindical.

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Al cierre de la jornada, el grupo de trabajadores que ingresó al inmueble permanecía en diálogo con personal del sindicato, mientras elementos de la SSC continuaban en el lugar.