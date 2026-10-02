México

Dos hombres le cerraron el paso en la carretera Marquesa - Xalatlaco a una mujer, le dispararon y la dejaron morir: les dan casi medio siglo de prisión

Víctor Hugo Zavala Jiménez y Víctor Manuel Pérez Cruz cumplirán 48 años y nueve meses de cárcel

Dos hombres le cerraron el paso en la carretera Marquesa - Xalatlaco a una mujer, le dispararon y la dejaron morir: les dan casi medio siglo de prisión- FGjEM
Dos hombres le cerraron el paso en la carretera Marquesa - Xalatlaco a una mujer, le dispararon y la dejaron morir: les dan casi medio siglo de prisión- FGjEM
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Un juez del Estado de México condenó a 48 años y nueve meses de prisión a dos hombres por el robo de un vehículo y el homicidio de su conductor, ocurridos en diciembre de 2024 sobre la carretera La Marquesa-Xalatlaco. Así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los sentenciados, Víctor Hugo Zavala Jiménez y Víctor Manuel Pérez Cruz, fueron hallados responsables del delito de robo con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte. La autoridad judicial también les impuso el pago de una multa de 317 mil 567 pesos.

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Cómo ocurrió el ataque en la carretera

El crimen se registró el 19 de diciembre de 2024 sobre la carretera La Marquesa-Xalatlaco, a la altura del poblado de San Isidro Tehuantepec, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México. La víctima viajaba a bordo de un vehículo Nissan de color gris, acompañada de seis personas más.

En ese momento, dos vehículos en los que se trasladaban Pérez Cruz y Zavala Jiménez, junto con un tercer individuo, intentaron cerrarle el paso al automóvil de la víctima. La conductora logró esquivar los vehículos que le obstruían el camino.

Ante esa maniobra, Pérez Cruz indicó a Zavala Jiménez que disparara contra la víctima. La mujer murió baleada en la carretera; tras recibir el impacto, frenó la marcha, lo que permitió a los agresores bajar a las siete personas que viajaban con ella.

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El despojo y la huida de los agresores

Una vez que lograron detener el auto, Zavala Jiménez y Pérez Cruz obligaron a todas las víctimas a hincarse a la orilla de la carretera. Ahí, los amenazaron con matarlas mientras permanecían bajo su control.

Dos mujeres vistas de espaldas con las manos esposadas a la cintura y un vehículo policial estacionado al fondo.
Dos hombres le cerraron el paso en la carretera Marquesa - Xalatlaco a una mujer, le dispararon y la dejaron morir: les dan casi medio siglo de prisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación cambió cuando los agresores advirtieron que otros vehículos se aproximaban al lugar. Ante ese riesgo, decidieron abordar el automóvil robado y huir de la zona, dejando a las siete víctimas en el sitio.

La persona, que había resultado herida por el disparo, fue trasladada a un hospital. Según indicó la FGJEM, falleció a consecuencia de la lesión provocada por el arma de fuego.

La investigación y la detención de los responsables

Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes. A través de ese proceso, se logró identificar a los probables responsables del ataque.

Con los elementos reunidos, el representante social solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Zavala Jiménez y Pérez Cruz por el delito de robo con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte.

Elementos de la FGJEM ejecutaron la orden y detuvieron a ambos sujetos. Posteriormente, fueron ingresados al centro penitenciario de la zona, donde quedaron a disposición de un juez para continuar el proceso penal correspondiente.

La sentencia dictada por la autoridad judicial

Tras el análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía, la autoridad judicial encontró responsables a Zavala Jiménez y Pérez Cruz de los hechos ocurridos en Ocoyoacac. Como resultado, ambos fueron sentenciados a 48 años y nueve meses de prisión.

Un hombre con uniforme naranja y cabeza gacha está sentado en un banco dentro de una celda de prisión oscura, vista a través de barrotes metálicos.
Dos hombres le cerraron el paso en la carretera Marquesa - Xalatlaco a una mujer, le dispararon y la dejaron morir: les dan casi medio siglo de prisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la pena privativa de libertad, el juez determinó el pago de una multa de 317 mil 567 pesos a cargo de los sentenciados. Con esta resolución, la FGJEM dio por cerrado el caso derivado del robo con violencia que culminó con la muerte de la víctima en la carretera La Marquesa-Xalatlaco.

Contexto de robos e inseguridad en la zona

De acuerdo con el gobierno municipal de Ocoyoacac, el municipio registró una reducción en su incidencia delictiva durante los últimos años. Según cifras oficiales citadas en su informe de gobierno, los delitos pasaron de mil 706 casos en 2022 a mil 126 en 2025.

El propio informe municipal atribuye esta baja a la adhesión de Ocoyoacac al Plan Nacional de Paz y Seguridad, que incluyó monitoreo tecnológico, capacitación policial y trabajo interinstitucional. El documento señala una disminución del 26,7% entre 2023 y 2024, y de 4,3% entre 2024 y 2025.

Pese a esa tendencia a la baja, la zona de La Marquesa, donde ocurrió el crimen por el que fueron sentenciados Zavala Jiménez y Pérez Cruz, registra antecedentes de violencia en años previos. En 2023, se dio el hallazgo de un hombre sin vida en un camino de tierra de Ocoyoacac, así como un asalto armado contra una caravana de motociclistas dentro del Parque Nacional La Marquesa.

A nivel nacional, el robo de vehículos continúa como un delito de alta incidencia. Según datos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el reporte de vehículos robados se actualiza de forma periódica con cifras preliminares sujetas a la clasificación definitiva de las fiscalías estatales.

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