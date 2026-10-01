Guillermo del Toro defiende Digger, la película de Iñárritu que la crítica está destrozando

Guillermo del Toro mostró respeto al filme de Alejandro González Iñárritu (REUTERS)

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Guillermo del Toro respondió a una publicación de un medio estadounidense que calificó como “mezquina” tras invitar a la audiencia a no ver Digger en cines y esperar su llegada a plataformas digitales.

El cineasta mexicano dejó claro que una persona puede amar o no la película, pero defendió su escala, su ambición y su condición de experiencia pensada para la sala oscura.

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La polémica surgió luego de que un sitio especializado compartiera en X su reseña de la nueva película de Alejandro González Iñárritu con un mensaje que, en esencia, recomendaba a los indecisos esperar el estreno en plataforma. Del Toro citó la publicación y marcó distancia de ese tipo de recomendación.

“Un titular totalmente mezquino. Te guste o no, y sí, a mí me encanta, la película cumple con creces en cuanto a escala, ambición y alcance, a la altura de la gran pantalla. Es atrevida, valiente y cinematográficamente compleja. Sin duda, una experiencia pensada para el cine”, escribió Del Toro en su cuenta de X.

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¿De qué trata Digger? Un magnate petrolero que provoca una catástrofe ambiental

La cinta de Iñárritu lleva a Tom Cruise a un nuevo terreno de la actuación.

Digger presenta a Digger Rockwell, interpretado por Tom Cruise, un empresario texano que durante años explotó yacimientos en zonas protegidas. Una fuga de metano en una de sus plataformas en el Ártico provoca una explosión que desprende una sección de hielo en Groenlandia y desata una catástrofe climática de escala global.

El personaje funciona como una caricatura de distintas figuras reales de poder, desde empresarios hasta magnates mediáticos, y cada espectador puede encontrar ecos distintos en su construcción. Cruise recurre a prótesis y a una interpretación exagerada para dar vida a Rockwell, decisión que divide a la crítica entre quienes la consideran una de sus mejores actuaciones y quienes la ven como sobreactuada.

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El filme obtuvo 52% en Rotten Tomatoes, la peor nota de Cruise en una década

Parte de los críticos especializados no vieron con buenos ojos a "Digger". REUTERS/Mario Anzuoni

Digger registra 52% de aprobación en Rotten Tomatoes a partir de más de 100 reseñas, y 44 puntos de 100 en Metacritic con 41 críticas contabilizadas. La cifra representa la calificación más baja para Cruise en ese sitio desde La Momia, en 2017, que había obtenido apenas 15%.

Las reseñas más severas incluyen la de Peter Bradshaw, de The Guardian, quien cuestionó que la sátira ambiental resulte “superficial y autocomplaciente” pese al trabajo visual de Emmanuel Lubezki. David Rooney, de The Hollywood Reporter, tituló su texto como una combinación “hecha en el infierno de la grandilocuencia” y comparó el proyecto con Babylon y Amsterdam.

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Owen Gleiberman, de Variety, señaló que la cinta aspira a ser una especie de Dr. Strangelove sobre el cambio climático, pero que se apoya demasiado en la sobreactuación y en un discurso ambiental explícito. David Ehrlich, de IndieWire, la definió como un “tiro fallido” surrealista sobre el autoengaño colectivo, aunque reconoció elementos más certeros que en Birdman o Bardo.

Otros críticos destacan la ambición visual y la actuación de Cruise

Secretos, ciencia y humor: así nació la química entre Tom Cruise e Iñárritu en Digger (RS)

No todas las reseñas resultaron negativas. Nicholas Barber, de la BBC, destacó la escala de la actuación de Cruise y la convicción con la que la película aborda su mensaje ambiental, al punto de considerar que el exceso forma parte de su atractivo.

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Liz Shannon Miller, de Consequence, calificó el proyecto como uno de los mayores riesgos asumidos por Cruise en su carrera al usar su estatus de estrella para satirizar a quienes concentran el poder. Drew Taylor, de TheWrap, reconoció la originalidad de la propuesta, aunque advirtió que no será una película para todo público.

La división también se refleja en el trabajo de dirección. Mientras algunos críticos elogian el ritmo y la propuesta conceptual de Iñárritu, otros consideran que la narración resulta desconcertante y que la sátira no logra sostener con la misma eficacia sus distintas capas temáticas.

La premiere en México reunió a Cruise e Iñárritu con mariachi y fuegos artificiales

El director mexicano reflexionó sobre la ambición, el poder, la crisis ambiental y el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial, además de revelar detalles del rodaje y del vínculo creativo con el actor. (Infobae México)

Digger tuvo su presentación mexicana el 25 de septiembre en el centro comercial Toreo, al norte de la Ciudad de México, con una alfombra naranja que reunió a Cruise, Iñárritu y parte del elenco. El actor estadounidense permaneció casi cuatro horas firmando autógrafos y conversando con medios.

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“México me dio mucho y estoy más que agradecido por lo que pasó en mi carrera”, declaró Cruise durante su paso por la alfombra. El actor recordó además su primera visita al país en 1987, cuando recorrió las calles al amanecer antes de que muchos de los asistentes al evento hubieran nacido.

Iñárritu rebautizó públicamente a su protagonista como “Tomás Cruz” y señaló que la cinta está hecha pensando en las nuevas generaciones. “Esta película está hecha para ustedes, es profunda, absurda, simpática, muy urgente y muy humana”, afirmó el director durante el evento.

Entre los invitados a la alfombra naranja estuvieron la actriz Mercedes Hernández, quien participa en el filme, el actor brasileño Rodrigo Santoro y Sabina Berman, coautora del guion junto con Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris Jr. El cierre del evento incluyó la aparición de un mariachi que sorprendió al propio Cruise.

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