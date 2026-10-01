México

Sandra Itzel acusa inconsistencias judiciales en el proceso que enfrenta contra la esposa de Adrián Di Monte

La cantante acusó anomalías en el proceso por daño moral promovido por Nuja Amar y advirtió que llevará el caso hasta las últimas instancias para defenderse de los ataques mediáticos

Acompañada por su equipo legal la cantante Sandra Itzel exigió un fallo imparcial ante la demanda por daño moral.
Acompañada por su equipo legal la cantante Sandra Itzel exigió un fallo imparcial ante la demanda por daño moral en su contra. (IG: sandraitzel)
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La actriz Sandra Itzel expuso inconsistencias procesales ante la inminente sentencia por la demanda de daño moral interpuesta en su contra por Nuja Amar, esposa de su expareja Adrián Di Monte.

La cantante difundió un pronunciamiento jurídico en su cuenta oficial de Instagram para exigir imparcialidad al Poder Judicial de la Ciudad de México.

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El equipo legal de la artista confirmó que la demandante exige una suma millonaria por supuestos insultos vertidos en transmisiones en vivo.

El proceso civil se encuentra en su fase final tras meses de litigio en los juzgados capitalinos, según informaron los abogados.

La defensa legal denunció que el juzgado no admitió la prueba confesional a cargo de Nuja Amar, lo que impidió cuestionar y verificar las peticiones de su demanda.

El abogado civilista Hugo Torres detalló las irregularidades detectadas durante el desahogo de las pruebas periciales en el expediente.

La defensa de Sandra Itzel señala anomalías en las pruebas del juicio civil

El abogado Hugo Torres explicó que el juicio de daño moral concluyó la etapa de desahogo y espera la resolución definitiva del juez.

La representación legal advirtió que las anomalías procesales afectaron directamente el derecho de defensa de la cantante mexicana durante la secuela del procedimiento.

El abogado afirmó que existieron comportamientos procesales preocupantes que ocurrieron de manera reiterada en los juzgados locales.

El especialista en derecho civil apuntó que la negativa para responder los cuestionamientos evitó que Sandra Itzel sustentara las reclamaciones económicas exigidas en el litigio.

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El representante legal sostuvo que la contraparte busca incidir en el criterio del juez mediante ataques constantes en medios masivos de comunicación.

La defensa anunció que interpondrá los recursos ordinarios y el juicio de amparo en caso de que la sentencia no se apegue estrictamente a derecho.

La cantante Sandra Itzel denunció inconsistencias en el desahogo de pruebas del juicio promovido en su contra.
La cantante Sandra Itzel denunció inconsistencias en el desahogo de pruebas del juicio promovido en su contra por la esposa de Adrián Di Monte. (IG: sandraitzel)

La Fiscalía capitalina mantiene abierta una carpeta penal contra Adrián Di Monte

El abogado penalista Miguel Ángel Vega confirmó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga a Adrián Di Monte.

La carpeta penal abarca probables delitos de violencia familiar, violencia de género y agresiones contra la mujer cometidos durante su relación matrimonial.

El asesor jurídico indicó que el Ministerio Público integra diligencias con los elementos probatorios aportados por la víctima.

El abogado aseguró que la representación social cuenta con testimonios, peritajes e informes para sustentar la acusación penal contra el actor de origen cubano.

La investigación penal se mantiene activa de forma paralela al juicio civil promovido por la actual esposa del actor.

El equipo jurídico enfatizó que los señalamientos por violencia familiar forman parte de una batalla legal integral que busca proteger a la cantante.

Adrián Di Monte abandona furioso entrevista con Shanik Berman tras ser confrontado
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una carpeta de investigación contra el actor Adrián Di Monte por probables delitos de violencia familiar y de género. (Archivo)

Sandra Itzel exige neutralidad judicial y reitera su búsqueda de tranquilidad

Sandra Itzel afirmó en su mensaje que acude a las plataformas digitales para ejercer su derecho a la verdad y a la transparencia.

La exvocalista de La Sonora Dinamita expresó que el proceso judicial resulta sumamente desgastante tras más de dos años de litigios ininterrumpidos.

La actriz declaró que confía en una evaluación objetiva realizada bajo la metodología que corresponde a cada peritaje. La intérprete manifestó que busca cerrar el capítulo legal con el actor y su pareja para continuar con su carrera artística y su vida personal.

La cantante publicó: “Confío en que este caso se evaluará de manera correcta, de manera imparcial y que todas esas pruebas se desahoguen como debe ser”.

La artista concluyó su mensaje al señalar: “elijo mi tranquilidad, pero sobre todo sé que merezco vivir finalmente en paz”.

Sandra Itzel
La defensa de la artista solicitó al Poder Judicial de la Ciudad de México un fallo objetivo e imparcial ante la inminente sentencia del juicio civil. (Captura de pantalla TikTok)

El origen del conflicto legal entre la cantante y el matrimonio Di Monte

El enfrentamiento judicial entre las partes inició tras la separación formal de Sandra Itzel y Adrián Di Monte registrada en 2021.

La pareja estuvo casada durante casi una década antes de anunciar el término de su matrimonio en los medios de comunicación.

En septiembre de 2023, la cantante reveló detalles del abuso psicológico, económico y verbal que sufrió durante su vida en pareja.

La artista hizo públicos audios donde el actor justificaba la violencia en contra de la mujer y la agredía verbalmente por disputas domésticas.

Sandra Itzel presentó denuncias penales tras señalar que su expareja ingresó sin autorización a su departamento en la Ciudad de México.

La cantante también acusó al actor por la supuesta grabación y difusión de material íntimo sin su consentimiento.

La cantante Sandra Itzel confirmó que demandará a su esposo Adrián Di Monte por acoso y por divulgar videos íntimos de ella.
Sandra Itzel y Adrián Di Monte estuvieron casados durante casi diez años antes de anunciar su separación formal en 2021. Foto: @sandraitzel, @adriandimonte, IG

La demanda por daño moral y la tensión mediática entre las partes

La actual esposa del actor, Nuja Amar, interpuso la demanda civil a finales de 2025 tras acusar a Sandra Itzel de agresiones verbales.

Amar argumentó que la cantante emitió calificativos ofensivos en su contra durante una transmisión en vivo en redes sociales.

La tensión entre ambas partes escaló en marzo de 2025 durante una emisión digital conjunta de Di Monte y Amar.

En esa transmisión, el actor se burló de la rinoplastia de su exesposa al llamarla “transformer”, mientras su esposa atribuía la cirugía a complejos de autoestima.

adrian di monte y nuja
Nuja Amar, actual esposa de Adrián Di Monte, interpuso una demanda por daño moral contra Sandra Itzel a finales de 2025. (Instagram)

En agosto de 2026, Adrián Di Monte y Nuja Amar abandonaron una entrevista con Shanik Berman.

La pareja se retiró de la cabina luego de que la comunicadora Analu Salazar cuestionara al actor por sus declaraciones pasadas sobre la violencia contra las mujeres.

La resolución del juicio civil por daño moral dictará sentencia en los próximos días en los juzgados de la Ciudad de México.

Sandra Itzel y su equipo legal reiteraron que agotarán las instancias judiciales superiores para revocar cualquier fallo que consideren desfavorable.

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