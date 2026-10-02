México

CDMX espera lluvias, niebla y frío: así estará el clima durante el fin de semana en estas alcaldías

Se esperan chubascos en la capital para este fin de semana

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Lluvias fuertes se esperan en CDMX (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
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El primer fin de semana de octubre traerá un cambio en las condiciones meteorológicas de la Ciudad de México, con un ambiente más fresco durante las primeras horas del día y posibilidad de lluvias durante las tardes.

Según el sitio especializado Meteored, la combinación de humedad, nubosidad y el ingreso de sistemas que favorecen el descenso de temperatura mantendrá un panorama variable entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, con algunas zonas de la capital con mayor probabilidad de precipitaciones, tormentas y hasta caída de granizo.

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Las condiciones estarán relacionadas con la interacción de canales de baja presión, el ingreso de humedad y los efectos del primer frente frío de la temporada, sistemas que también favorecerán lluvias y un descenso de las temperaturas en distintas regiones del país.

El pronóstico para la capital contempla además la posibilidad de bancos de niebla durante las madrugadas y amaneceres, especialmente en las zonas de mayor altitud.

Estas son las alcaldías de CDMX con mayor probabilidad de lluvia

De acuerdo con el pronóstico, la mayor probabilidad de lluvia durante el viernes 2 de octubre se concentrará entre las 14:00 y las 22:00 horas, después de que el calentamiento diurno favorezca la formación de nubes convectivas.

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Las regiones con mayor posibilidad de recibir precipitaciones serán el oriente, sur y poniente de la capital.

A partir de esta distribución geográfica, las alcaldías que se encuentran principalmente dentro de esas zonas son Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan, Coyoacán, La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos.

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En el oriente, Iztapalapa y Tláhuac podrían encontrarse entre las demarcaciones con mayor presencia de lluvias, mientras que hacia el sur aparecen Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan y Coyoacán.

Por el poniente, el pronóstico contempla principalmente sectores de Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa.

Esta distribución debe entenderse como una referencia basada en las regiones señaladas por el pronóstico, y no como una lista oficial de alcaldías que necesariamente tendrán lluvia.

De hecho, el resto de la ciudad tampoco queda fuera del escenario, pues se contemplan eventos dispersos en otras zonas.

Los acumulados previstos serán de entre 5 y 25 milímetros principalmente hacia el sur y poniente, aunque el desarrollo de tormentas podría generar cantidades puntuales superiores. En estas regiones, los acumulados puntuales podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros, debido al desarrollo de tormentas más intensas.

Además, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, particularmente en sectores elevados y durante el desarrollo de las tormentas vespertinas.

Niebla y temperaturas de hasta 8 grados en zonas altas

El frío también será parte del panorama durante el fin de semana. Para el amanecer del viernes se prevén temperaturas mínimas de 14 a 16 grados Celsius en las zonas norte, centro y oriente de la capital, mientras que en otras regiones los valores oscilarán entre 11 y 13 grados.

La situación será distinta en las zonas de montaña, donde las temperaturas podrían descender hasta 8 a 10 grados Celsius.

Por sus características geográficas, esto coloca especialmente bajo estas condiciones a sectores elevados de Tlalpan, Milpa Alta, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

A estas temperaturas se sumará la posibilidad de bancos de niebla entre la madrugada y el amanecer, principalmente en las zonas altas del sur y poniente, aunque tampoco se descarta su presencia hacia el norte y oriente.

Esta situación podría reducir la visibilidad en algunos caminos y vialidades, por lo que será un factor a considerar durante los primeros recorridos del día.

Conforme avance la jornada, el calentamiento permitirá nuevamente la formación de nubes convectivas y, posteriormente, tormentas vespertinas. El patrón de lluvias por la tarde y ambiente fresco por la mañana podrá mantenerse durante el sábado y domingo, por lo que las condiciones no estarán limitadas al viernes.

Para quienes tengan actividades al aire libre durante el fin de semana en CDMX, el panorama será cambiante: mañanas frescas, posibles bancos de niebla en zonas elevadas y tardes con potencial de lluvia, tormentas eléctricas y granizo. Las alcaldías del sur, poniente y oriente deberán mantenerse especialmente atentas a las actualizaciones meteorológicas conforme avance cada jornada.

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