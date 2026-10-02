Tarjeta Violeta 2026 el apoyo de la alcaldía Cuahutémoc para mujeres cuidadoras: requisitos y cada cuánto abre registro el programa

Foto: X/@AlcCuauhtemocMx.

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Mil mujeres cuidadoras de la alcaldía Cuauhtémoc recibieron la segunda ministración de la Tarjeta Violeta 2026, programa social impulsado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para reconocer y respaldar económicamente a quienes dedican su tiempo al cuidado de hijas e hijos, personas adultas mayores, familiares con discapacidad o personas con alguna enfermedad.

Para este año, la administración local destinó 15 millones de pesos al programa, con el propósito de contribuir a la economía de las beneficiarias y reconocer una labor que, en muchos casos, limita sus posibilidades de generar ingresos propios.

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Alcaldía Cuahutemoc/ registro 2026 de la Tarjeta Violeta

Apoyo económico y alcance del programa

De acuerdo con las Reglas de Operación 2026 publicadas por la alcaldía, la Tarjeta Violeta entrega un apoyo económico anual de 15 mil pesos por beneficiaria, distribuido en tres ministraciones de cinco mil pesos cada una. El programa incluye, además, las “Jornadas de Salud Violeta”, orientadas a fortalecer el bienestar físico y emocional de las cuidadoras.

La demanda por acceder al programa superó ampliamente la meta original. Más de 3 mil mujeres solicitaron incorporarse en la convocatoria de este año, frente al objetivo de beneficiar únicamente a mil. Ante este escenario, la alcaldesa reiteró la importancia de que las alcaldías cuenten con mayores recursos para ampliar este tipo de apoyos.

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Dos ediciones y un ajuste

Decenas de asistentes ocupan sillas frente a una carpa blanca durante un acto público convocado en la Ciudad de México por Clara Brugada. (Cortesía/Alcaldía Cuahutemoc)

La Tarjeta Violeta lleva, hasta el momento, dos ediciones: 2025 y 2026. El programa se lanzó en febrero de 2025, cuando la alcaldía publicó sus reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Esa primera edición operó con un presupuesto de 5 millones de pesos y mil beneficiarias, que recibieron tres pagos trimestrales de 5 mil pesos cada uno. La primera dispersión se realizó en abril de 2025.

Antes de la Tarjeta Violeta, la alcaldía había operado un programa distinto llamado Jefas de Familia, vigente de 2007 a 2022, que en 2017 cambió de nombre a Primero las Jefas de Familia. Ambos esquemas realizaban transferencias mensuales a mujeres jefas de familia, pero dejaron de operar durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024.

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En diciembre de 2025, la propia alcaldía reconoció, a través de la Gaceta Oficial, fallas en el diseño de la primera edición de la Tarjeta Violeta. Entre los errores señalados estuvo la falta de un filtro que garantizara que las beneficiarias carecieran de autonomía económica, la ausencia de un anexo para comprobar la necesidad del apoyo y la falta de un proceso definido para dar de baja una tarjeta por mal uso. La alcaldía también había anunciado una ampliación del programa a 2,700 mujeres con mayor presupuesto, que finalmente no se concretó.

Con las reglas de operación corregidas, la edición 2026 incrementó el presupuesto total a 15 millones de pesos, triplicando el monto destinado en 2025, aunque mantuvo la meta de mil beneficiarias.

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Cuándo podría ser la próxima convocatoria de la Tarjeta Violeta

El comportamiento de las dos ediciones previas permite construir una estimación sobre cuándo podría abrirse una próxima convocatoria, aunque se trata de una posibilidad basada en patrones anteriores y no de información confirmada por la alcaldía.

En la edición 2025, las reglas de operación se publicaron el 16 de febrero y la primera dispersión del apoyo se realizó en abril de ese año. En la edición 2026, las reglas se publicaron el 5 de marzo, el registro se realizó del 23 al 27 de ese mes y la primera ministración se entregó en mayo.

Este patrón muestra que, en ambas ediciones, la alcaldía publicó las reglas de operación entre mediados de febrero y principios de marzo, y abrió el registro de solicitantes pocas semanas después, hacia fines de marzo.

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Si el programa mantiene continuidad y repite ese calendario, una eventual convocatoria para 2027 podría publicarse en un rango similar, entre febrero y marzo de ese año, con un registro presencial que, de seguir el mismo esquema, se realizaría también hacia fines de marzo.

Cualquier dato oficial que publique la alcaldía en su portal de programas sociales prevalece sobre esta estimación.

Requisitos para acceder al programa

La Tarjeta Violeta en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX abrirá un nuevo periodo de registro este 2026 para beneficiarias que quieran integrarse a este programa social. Foto: X/@AlcCuauhtemocMx.

Según las Reglas de Operación 2026, las interesadas deben cumplir con los siguientes puntos para ser consideradas beneficiarias:

Ser mujer y realizar labores de cuidado de una persona que no pueda valerse por sí misma.

Ser mayor de 18 años.

Residir en alguna de las 33 colonias de la alcaldía Cuauhtémoc.

No pertenecer a otro programa social de la alcaldía ni a otro de la misma naturaleza a nivel local o federal.

No ser persona servidora pública en la alcaldía, bajo ninguna categoría de contratación (base, nómina 8, honorarios, eventual, entre otras), ni ocupar cargos públicos a nivel local o federal.

Documentación necesaria para el registro

La persona solicitante debe presentar, en copia legible y con los originales para su cotejo:

Identificación oficial vigente con fotografía, con domicilio en la alcaldía Cuauhtémoc (credencial del INE o pasaporte mexicano).

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses (recibo de teléfono, luz o gas natural), que coincida con la identificación oficial.

CURP, únicamente en caso de no estar visible en la credencial del INE.

Solicitud de ingreso dirigida a la alcaldía Cuauhtémoc, en el formato que proporciona la propia dependencia.

A esta documentación se suman requisitos específicos según el tipo de cuidado que brinde la solicitante:

Si cuida a una persona menor de edad:

Acta de nacimiento de la niña o el niño, donde se compruebe el parentesco, o bien un documento legal que acredite la tutela (auto de discernimiento de tutela emitido por un juez, o acta de nacimiento con inscripción de tutela).

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CURP, solo si no aparece en el acta de nacimiento.

Si cuida a una persona adulta mayor:

Identificación oficial vigente de la persona cuidada, con domicilio que coincida con el de la solicitante (INE o pasaporte mexicano).

CURP, únicamente si no está contenida en la identificación oficial.

Si cuida a una persona con discapacidad (menor o mayor de edad):

Acta de nacimiento, en caso de tratarse de un menor, o identificación oficial vigente (INE o pasaporte), si es mayor de edad.

CURP, solo si no figura en la identificación.

Certificado médico de la persona cuidada, con vigencia mínima de un año, expedido por el IMSS, el ISSSTE o la Secretaría de Salud (SSA), que determine la necesidad de los cuidados.

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Todos los formatos y trámites del programa son gratuitos. La única erogación que corresponde a la solicitante es el costo de las copias de su documentación.

Compromisos de las beneficiarias

Las mujeres seleccionadas asumen corresponsabilidades dentro del programa. Deben asistir, al menos, a dos Jornadas de Salud Violeta para recibir servicios médicos gratuitos, con enfoque en la atención a la salud mental, validadas mediante un carnet que entrega la alcaldía.

También deben participar de manera activa en, al menos, cinco actividades complementarias registradas en ese mismo carnet, orientadas a fortalecer el bienestar emocional y físico tanto de las beneficiarias como de las personas que cuidan.

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Tras recibir las solicitudes, el personal de la Subdirección de Atención a Poblaciones Prioritarias entrega un contra recibo de documentos a cada solicitante y le informa que deberá participar en un estudio socioeconómico. La recepción de documentos o una eventual visita domiciliaria no garantizan por sí mismas la obtención del beneficio.

Una vez concluida la selección, la alcaldía publica el listado definitivo de beneficiarias en estrados físicos, en su página institucional y en sus redes sociales (Facebook e Instagram).

Aún a la espera de la siguiente edición

Un grupo de personas sonríe mientras permanece sentado en un acto público en la Ciudad de México. (Cortesía/Alcaldía Cuahutemoc)

El registro de la Tarjeta Violeta 2026 ya está cerrado. La alcaldía Cuauhtémoc no ha publicado, hasta el momento, una fecha oficial para abrir un nuevo periodo de inscripción al programa.

La convocatoria vigente se realizó del 23 al 27 de marzo de 2026, de forma presencial en la explanada techada de la alcaldía, ubicada en Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista. El acceso al trámite dependió de 500 fichas diarias, personales e intransferibles, repartidas en orden de llegada desde las 8:30 am, con atención de 9:00 am a 2:30 pm o hasta agotar las fichas disponibles ese día.

Con ese registro ya se conformó el padrón de mil beneficiarias para el ejercicio fiscal en curso, que recibe sus apoyos en tres ministraciones durante el año: la primera se entregó en mayo y la segunda ahora en octubre.

Para quienes no alcanzaron a inscribirse, la recomendación es monitorear el portal oficial de programas sociales de la alcaldía (cuauhtemoc.cdmx.gob.mx/inicio/programas-sociales/), donde se publicará cualquier nueva apertura de registro, junto con las fechas y la documentación requerida.

Declaraciones de la alcaldesa

“Cuando llegué a gobernar esta alcaldía, tuve muy claro que había una pregunta que debíamos hacernos: ¿quién cuida a las que cuidan? Y decidimos responderla con acciones. Por eso nació la Tarjeta Violeta.(Cortesía/Alcaldía Cuahutemoc)

Durante la entrega de la primera ministración, Rojo de la Vega explicó el origen del programa.

“Cuando llegué a gobernar esta alcaldía, tuve muy claro que había una pregunta que debíamos hacernos: ¿quién cuida a las que cuidan? Y decidimos responderla con acciones. Por eso nació la Tarjeta Violeta. No como un regalo, no como un favor, sino como un reconocimiento, porque reconocer el cuidado también es hacer justicia”, expresó la alcaldesa.

En la entrega de la segunda ministración, agregó que el trabajo de cuidados no debe recaer únicamente en las familias ni ser una responsabilidad asumida en solitario por las mujeres.

“Nosotras vamos a seguir trabajando para que ninguna mujer que dedique su vida para cuidar lo haga sintiéndose sola. Porque cuidar a quienes nos han cuidado toda la vida no debería ser solamente una responsabilidad familiar, también tiene que ser una responsabilidad pública. Y eso estamos construyendo en Cuauhtémoc”, afirmó.

Otras acciones de apoyo a mujeres en la demarcación

La Tarjeta Violeta se enmarca en un conjunto de acciones dirigidas a fortalecer las condiciones de seguridad, acompañamiento e independencia de las mujeres que viven en la demarcación.

Actualmente, Cuauhtémoc cuenta con más de 535 Puntos Violeta, con personas capacitadas para brindar apoyo ante situaciones de riesgo. A esto se suma Reacción Violeta, una unidad móvil que acerca atención de abogadas y psicólogas directamente a las 33 colonias de la alcaldía.

Quienes tengan dudas sobre el proceso pueden acudir a la Subdirección de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Dirección de Desarrollo Humano, ubicada en calle Aldama y Mina, sin número, colonia Buenavista, en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm.