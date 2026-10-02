Desde heces hasta metales pesados: los peligrosos ingredientes que contienen los cigarros piratas y lo que le pasa a tu cuerpo si los fumas

Una mujer fumando un cigarro (Magnific)

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Las heces fecales y los metales pesados conforman parte del material encontrado en los cigarros apócrifos que circulan en México, según análisis de autoridades sanitarias y universidades. García Harfuch detuvo a tres hombres, dos de ellos canadienses, en un operativo realizado en Huixquilucan, Estado de México, el jueves 1 de octubre.

Las autoridades aseguraron 60 toneladas de cigarros falsificados, equivalentes a cerca de dos millones de unidades, en una bodega utilizada para fabricar y distribuir el producto. El hallazgo reabrió la pregunta sobre qué contienen realmente estos cigarros y qué efectos provocan en el organismo de quien los fuma.

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Omar García Harfuch confirmó el operativo en Huixquilucan, Estado de México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el operativo a través de sus redes sociales. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional ejecutaron la orden de cateo.

La intervención contó con información del Centro Nacional de Inteligencia. Las autoridades localizaron en el inmueble cuatro máquinas para la elaboración y empaquetado de cigarros, 293 cajas con filtros y más de 4.800 rollos de papel.

(X @OHarfuch)

Los detenidos quedaron identificados como Matthew Russell Montour, de 49 años, Elliot Benchimol, de 46 años, ambos canadienses, y Antonio Marines Marines, de 60 años, de nacionalidad mexicana. Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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La bodega quedó sellada y bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las diligencias. García Harfuch señaló que la fabricación y comercialización de estos productos afecta a la economía formal y representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Heces y fibras sintéticas en cigarros piratas: Instituto Nacional de Salud Pública

Un estudio citado por el Instituto Nacional de Salud Pública analizó 40 marcas de cigarros ofertadas en distintas zonas de la Ciudad de México. El análisis identificó 21 compuestos químicos mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas.

El examen macroscópico detectó la presencia de pelo, fibras sintéticas, cartón y papel metálico entremezclados con fibras vegetales. Otros estudios de la industria tabacalera reportados por El Heraldo de León encontraron basura, restos de alfombra, residuos de tejido humano, madera, paja y heces fecales animales y humanas en distintas marcas de cigarro pirata.

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Decomisan más de medio millón de cajetillas de cigarros ocultas como "lámparas" en Michoacán. Marina.

Los cigarros falsificados representan un riesgo mayor para la salud que los productos legales, porque no pasan controles de calidad y pueden contener metales pesados como plomo, cadmio y arsénico, además de pesticidas y restos orgánicos no identificados. La combinación de estas sustancias con el humo del tabaco incrementa el daño pulmonar y cardiovascular en quienes los consumen, según especialistas citados por medios mexicanos.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como Cofepris, ha señalado que el principal peligro de estos productos radica en la ausencia de permiso sanitario. Ese vacío impide garantizar una producción regulada y un conocimiento pleno de su composición fisicoquímica.

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Cofepris también advirtió que el bajo costo de los cigarros piratas los hace más accesibles para niños y adolescentes. Esa accesibilidad fomenta el consumo temprano de tabaco entre la población menor de edad.

Un cigarro legal contiene hasta 20 miligramos de alquitrán, los piratas superan esa cifra. Así afectan al cuerpo

El tabaco procesado contiene más de 4.000 productos químicos, de los cuales al menos 250 causan enfermedades atribuibles al tabaco. Más de 50 de esas sustancias son cancerígenas, de acuerdo con información recopilada por El Heraldo de León.

(Cortesía)

Un cigarro fabricado legalmente contiene entre 7 y 20 miligramos de alquitrán y produce 80 centímetros cúbicos de monóxido de carbono. El alquitrán constituye la principal sustancia cancerígena del tabaco, mientras que el monóxido de carbono reduce en 10% la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre.

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Los cigarros piratas contienen una cantidad mayor de alquitrán que los productos legales, según el decálogo de riesgos del tabaco ilegal publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor. Fumar multiplica cinco veces el riesgo de padecer cáncer de boca, labios y pulmón, y ese riesgo se eleva aún más cuando el cigarro consumido es falsificado.

El alquitrán de los cigarros piratas no solo afecta la boca, las cuerdas vocales, la garganta y los pulmones. También daña los riñones, la vejiga y, en el caso de las mujeres, el útero y los ovarios.

Los filtros falsificados tampoco retienen partículas con la misma eficacia que los filtros legales. Algunos de ellos desprenden fibras plásticas que terminan por alojarse en los pulmones del fumador.

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Interceptan en el AICM más de dos millones de cigarros apócrifos: llegaron etiquetados como palillos perfumados. Marina

Los cigarros piratas generan además mayor producción de monóxido de carbono, un compuesto que actúa como depredador del oxígeno en la sangre. Esa sustancia provoca enfermedades cardíacas con mayor frecuencia, somnolencia, fatiga, náuseas, mareos y taquicardia en quienes la inhalan de forma constante.

El mercado ilícito de cigarros representa 25.7% del consumo total en México

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación, conocida como Canacintra, presentó en septiembre un informe elaborado junto con Oxford Economics y la Federación Nacional de Economistas. El documento estableció que el mercado ilícito de cigarros representa 25.7% del consumo total en el país, lo que equivale a que uno de cada cuatro cigarros consumidos en México proviene de redes ilegales.

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El alza de impuestos al tabaco aplicada en 2026, de 33%, no se tradujo en un incremento proporcional de la recaudación fiscal. La publicación digital señaló que la recaudación únicamente creció 9%, mientras la carga tributaria llegó a representar cerca de 68% del precio final de una cajetilla.

La brecha de precios entre el mercado formal y el informal explica buena parte del fenómeno. Una cajetilla legal cuesta en promedio 100 pesos, mientras que una cajetilla de origen ilícito puede adquirirse hasta en 20 pesos, de acuerdo con el reporte de Canacintra.

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El presidente de la Federación Nacional de Economistas, Rogelio Mirazo Román, advirtió que la erosión fiscal provocada por este comercio supera los 20 mil millones de pesos anuales. El especialista proyectó que, de mantenerse la tendencia actual, el mercado ilícito podría controlar hasta 50% del consumo total de tabaco en México para el año 2034.

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Una estimación previa de la consultora KPMG, difundida en abril por Expansión Política, calculó que México perdió 1.314 millones de dólares de recaudación en 2025 por el consumo de cigarros ilícitos. Ese informe documentó que se consumieron 9.190 millones de cigarros de origen ilegal durante el año, equivalentes a 23,3% del consumo total nacional.

Tamas Sipos, responsable global de estrategia regulatoria de Philip Morris, explicó ante medios que entre 75% y 90% de los cigarrillos ilegales que circulan en México corresponden a los llamados blancos ilícitos. Esa categoría agrupa productos fabricados en Paraguay, Corea del Sur, China y Vietnam sin registro de marca ni pago de aranceles en el país de destino.

El operativo realizado en Huixquilucan se suma a otros decomisos recientes de cigarros irregulares en territorio mexicano. En abril, la Secretaría de Marina informó sobre el aseguramiento de 1,8 millones de cigarros irregulares procedentes de China y Corea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.